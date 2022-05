FINANTE - BANCI Miercuri, 11 Mai 2022, 07:16

Florin Barbuta • HotNews.ro

ANAF pierde foarte multe procese în favoarea contribuabililor, unul dintre motive fiind faptul că instanțele observă deficiențele de interpretare a legislației.

Fiscalitate Foto: DreamsTime

“33,8% din litigiile de la Înalta Curte de Casație și Justiție sunt cele de contencios administrativ fiscal. Depășesc litigiile de civil, ca să nu mai vorbim de cele ale secției penale care sunt 19%. Este o pondere foarte mare”, susține Luisiana Dobrinescu, managing partner Dobrinescu Dobrev SCA, în cadrul unui eveniment organizat de Business Mark.

În ceea ce privește șansele de câștig, remarcați diferența dintre semestrul I 2020 și semestrul I 2021. De la 18% rată de succes a contribuabilului s-a ajuns la 25,9%. Gândiți-vă că este doar semestrul I 2021.

Acest 25,9% reprezintă 245 milioane lei câștigate de contribuabili. Numai casa noastră de avocatură a desființat decizii de impunere de 125 milioane lei în ultimul an. Vă dați seama că la nivel național acest procent va crește.

Reamintim că și HotNews.ro a remarcat într-un material de anul trecut că 2 din 5 contribuabili verificați de Fisc au câștigat definitiv procesele în instanță.

Motivele pentru care instanțele au sancționat autoritățile fiscale desființând actele de impunere

1. Instanțele observă deficiențele de interpretare a legislației în materie care sunt vechi.

„Avem o sentință din 5 mai 2022 de la Înalta Curte, într-un dosar de-al nostru pe tema diurnelor. Într-o astfel de situație în care de-a lungul timpului s-a discutat regimul fiscal al diurnelor. Iată că Înalta Curte spune că este clar că dacă acest regim a fost supus discuției de-a lungul timpului, contribuabilul nu poate fi ținut răspunzător să aplice mai clar decât însă Fiscul de-a lungul timpului dispozițiile legale”, a precizat ea.

A desființat, deci, actul de impunere.

2. Lipsa predictibilității în modificările legislative sau în interpretare este sancționată de instanță cu desființarea deciziei de impunere.

„În 2021, într-un alt dosar, în care am avut o sentință, tot a diurnelor știți că avem o lege de amnistie. Instanța spune că în condițiile în care intervine o lege care în preambul spune că n-a fost legislația clară: cum vii tu, ANAF, să impui sume contribuabilului ca și cum doar pentru el ar fi fost clar?”, a mai afirmat Dobrinescu.

Aceste intervenții legislative ulterioare, spune ea, reprezintă o confirmare pentru instanțe că legislația nu a fost destul de clară pentru contribuabili pentru a fi aplicată ca atare.

Va urma amnistiei tichetelor cadou, da? Știți foarte bine controalele antifraudă din ultimii 2 ani. Controalele încrucișate la care s-au solicitat informații cu privire la clienții cărora le-au fost acordate. Este un caz care va urma modelul celui expus anterior.

„Prin însăși faptul că este în dezbatere o lege de amnistie motivată de neclaritatea anterioară a regimului fiscal, asta este un motiv destul de important pentru instanță ca să desființeze deciziile de impunere deja existente pentru tichetele cadou”, a mai arătat experta în drept fiscal.

Să nu uităm că ANAF a irosit zeci de mii de ore de control prin ceea ce a făcut la diurna transportatorilor și la tichetele cadou, lucru menționat recent chiar de Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali.

Ce face ANAF când contribuabilul câștigă pe fond: copy/paste

„Atunci când se câștigă la fond, ANAF are în fișa postului să depună recurs. Orice ar fi, că are argumente, că n-are, dă copy/paste din întâmpinarea inițială și o pune sub titlu de recurs”, a afirmat Luisiana Dobrinescu.

Ea precizează că Înalta Curte de Casație și Justiție, printr-o decizie din 2021, spune că formularea recursului fără a demonstra prin critici concrete că acest recurs se încadrează în motivele limitative din Codul de procedură civilă ar trebui sancționată cu nulitatea recursului, ceea ce s-a întâmplat.

Recursul fiscal nu-ți dă dreptul să o iei de la capăt cu judecata.

În concluzie, spune ea, ANAF constată cu îngrijorare creșterea ponderii deciziilor de impunere desființate în instanță.

Cuantumul dobânzilor de întâziere pe care contribuabilul le obține ulterior finalizării litigiilor este destul de mare.

Instanțele sunt copleșite de numărul dosarelor de contencios administrativ fiscal. Nu sunt atât de mulți judecători.

Un dosar durează între 2 – 7 ani. Pentru a le soluționa mai rapid recurg la soluții mai facile. Respinge expertiza, pentru că asta lungește mult cursul dosarelor.

Instanța se folosește din ce în ce mai mult de argumente procedurale pentru a decide într-un dosar.

Sursă foto: DreamStime.com