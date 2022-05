FINANTE - BANCI Joi, 12 Mai 2022, 14:03

Toată lumea încearcă să se protejeze de inflație, chiar și cei care economisesc sume consistente în fiecare lună. Declarația de avere a guvernatorului BNR Mugur Isărescu pe 2021 încă nu o avem publicată: urmează să se întâmple asta peste o lună.

Dacă ne uităm pe cea referitoare la anul 2020, pe lângă diferitele sume pe care le are în conturi, în lei, euro și dolari (depozite și conturi curente), vedem că are venituri din salariu de circa 16.000 de euro/lună plus o pensie de 3.200 euro (mai are și alte venituri, dar le menționăm doar pe acestea).

Fiind întrebat cum își protejează economiile de inflație în perioada aceasta cu inflație ridicată, Mugur Isărescu a răspuns:

„Vreți să vă spun adevărul? Nu-mi fac nicio iluzie. N-am cum. Nu m-am dus la bursă cu toate că am un coleg care lucrează acolo, dar nu. I-am ținut, acuma de la o vreme, în titluri de stat. Au dat o dobândă mai mare și am așteptat și ca băncile să majoreze. În plus, am făcut o investiție extraordinară, am 4 nepoți și sunt la școală, nu?”.

Statul a lansat din 2020 titluri de stat Fidelis pe lei și euro cu o frecvență trimestrială. De asemenea, aproape lunar Ministerul Finanțelor vine cu Tezaur (care sunt titluri doar pe lei). Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimii ani, investițiile în titlul de stat au fost mai mereu sub rata inflației.

Fiind întrebat dacă este vorba despre titluri în lei sau euro, Isărescu a evitat spunând: "O să le găsiți în declarația de avere peste o lună".

În teorie, pe 15 iunie ar trebui să avem declarația sa de avere pe anul 2021.