FINANTE - BANCI Luni, 16 Mai 2022, 04:54

HotNews.ro

​Echipa de dublu mixt Andreea și Cristian Nica: procuroarea DNA îi achită, soțul avocat îi apără pe corupții din Primăria Iași ● Top cele mai frumoase plaje din Europa ● Consilierul guvernatorului BNR: Ne vom îndrepta către impozite mai mari ● Salariații vor beneficia de trei libere legale în luna iunie 2022 ● Regândirea sistemului fiscal: analiza unui grup de 20 economiști ● Petru Curșeu: Oamenii care se ceartă sănătos sunt mai creativi ● Mica doză de cultură generală ● Marile iubiri ale lui Vladimir Putin: de la dragostea născută într-o sală de teatru, la amanta devenită milionară și buncărul din Siberia ● ROBOR la 3 luni ar putea urca până la 7%. Cu o întârziere de 5-6 luni, IRCC va urma acelaşi traseu ● Cazul Piedone: mașinăria de zgomote unsă cu naivitatea alegătorilor ● Consumati prea mult! ● Înregistrare audio de pe crucișătorul Moskva, înainte ca nava-amiral a Rusiei să se scufunde ● Prețul pe care Ucraina va trebui să îl plătească pentru generozitatea economică a SUA ● O mică istorie a micilor și mititeilor.

Business report Foto: Profimedia Images

Echipa de dublu mixt Andreea și Cristian Nica: procuroarea DNA îi achită, soțul avocat îi apără pe corupții din Primăria Iași. Cristian Nica este suspect de evaziune, declarând venituri lunare din avocatură de doar 2.000 de lei. În Baroul Iași, un avocat bun câștigă de 10 ori mai mult, iar el se consideră „un avocat bun”. Soția, procuror DNA, a achitat Lotul „Cicoarei” pentru schimbul de terenuri cusut cu ață albă, în urma căruia o grupare din PNL Iași va construi blocuri cu un profit de peste 3 milioane de euro. Totul, pe spatele unui teren al Primăriei. În paralel, soțul avocat apără mâna dreaptă a primarului Mihai Chirica într-un alt caz celebru de corupție: Dosarul „Sărărie”, în care patronul BZI a construit ilegal un bloc tot pe un teren al Primăriei. Victor Gavriluță era omul de bază al primarului, care rezolva recepțiile și edificările falsificate la cele mai penale blocuri construite prin Iași. El este unchiul secretarei lui Mihai Chirica și inspira încredere totală. În Dosarul „Sărărie”, Gavriluță îl are ca apărător, de un an, tocmai pe Cristian Nica, soțul procuroarei DNA. Andreea Nica a clasat Dosarul „Cicoarei”, de la Primăria Iași, abia în februarie anul acesta. Deci cei doi soți au lucrat în paralel 8 luni la afacerile murdare din Primărie fără să discute acasă despre mafia imobiliară. În urmă cu câțiva ani, soții Nica au cumpărat un penthouse în Iași cu doar 50.000 de euro, de cinci ori sub prețul pieței, scrie ReporterIS

Top cele mai frumoase plaje din Europa! Temperaturile ridicate din acestă perioadă ne trimit cu gândul la vacanțele de vară, petrecute pe plajă. Mulți români și-au făcut deja rezervări la mare pentru acest sezon, însă, pentru cei care sunt încă indeciși, The Guardian a făcut un top al celor mai frumoase plaje din Europa. Sunt variante pentru toate gusturile și toate buzunarele. Grecia, Spania și Portugalia se regăsesc cu cele mai multe plaje în clasamentul făcut de britanici.

Plaja Elafonissi din Creta sau ”plaja roz”, cum mai este cunoscută, și-a dobândit renumele pentru aspectul său sălbatic, ce se îmbină perfect cu nisipul fin de o culoare deosebită, dar și cu apa turcoaz. Dacă ajungeți în zonă, trebuie să știți că plaja din sud-vestul insulei Creta este declarată zonă protejată. Așa că nu veți avea voie nici măcar să culegeți o scoică. Nici amplasarea șezolngurilor pe plajă nu este permisă. Cu toate acestea, cei care vânează astfel de locuri exotice spun că destinația e de neratat. O cameră dublă aici costă 290 de lei pe noapte, scrie Turism Istoric.

Consilierul guvernatorului BNR: Ne vom îndrepta către impozite mai mari. „Ne vom îndrepta inevitabil, este o părere personală, nu vorbesc în numele Băncii Naționale, către impozite mai mari pentru că la această oră suntem țara cu impozitele raportate la PIB pe ultimul loc din Uniunea Europeană. Adică, veniturile din buget raportate la PIB sunt pe ultimul loc din Uniunea Europeană. Avem venituri de 27% și dorință de cheltuieli de 40%. Nu se leagă. E greu să faci creșteri de impozit pentru că și așa populația este sleită de inflație, puterea de cumpărare a scăzut, dar România a întârziat cu această măsură. Ea trebuia luată mai demult. Depinde cum se va înțelege Guvernul cu populația, coaliția care ar trebui să voteze în Parlament o asemenea măsură cu populația”, a explicat Adrian Vasilescu, citat de Profit.ro

Salariații vor beneficia de trei libere legale în luna iunie 2022. În luna iunie vor fi trei zile libere plătite de angajator, conform Codului Muncii (ziua Copilului și cele două zile de Rusalii). Cei care trebuie să lucreze în aceste zile primesc, în schimb, compensații legale. În aceste zile, salariații trebuie să primească liber de la muncă. Anul acesta, Ziua Copilului, care se sărbătorește în data de 1 iunie, pică într-o zi de miercuri. Cele două zile de Rusalii pică duminică și luni, în zilele de 12 și 13 iunie.

Atenție: Începând din anul 2020, salariații care primesc două rânduri de zile libere legale cu ocazia Rusaliilor (adică primesc câte două libere pentru două culte creștine - pentru ortodocși și pentru catolici, de exemplu) trebuie să recupereze „dublurile” în baza unui program stabilit de angajator.

În schimb, în unitățile sanitare, în unitățile de alimentație publică și în locurile de muncă în care activitatea trebuie continuată din cauza caracterului procesului de producție sau specificului activității, salariații trebuie să lucreze în sărbătorile legale, scrie avocatnet.ro

Regândirea sistemului fiscal: analiza unui grup de 20 economiști. Echilibrul economic al României și siguranța națională. Un document care ar putea fi analiza cheie pentru autorități în efortul acestora de-a reface echilibrele macroeconomice a fost elaborat în perioada februarie-aprilie de către un grup de 20 de economiști adunați în jurul inițiativei Consiliului Fiscal:

În actualul context, echilibrele pe care e așezată economia României au devenit o chestiune de siguranță națională, cu atât mai mult cu cât economia românască trebuie să se și poată alinia la oportunitățile istorice pe care le presupune reașezarea lanțurilor globale de distribuție și redesenarea unor industrii după războiul pe care Rusia l-a declanșat în Ucraina.

Analiza scanează marile probleme ale Bugetelor României, problema uriașă a veniturilor, (in)eficiența cheltuielilor, precum și maniera incoerentă în care se dau stimulente fiscale și în care sunt susținute unele ramuri, nu întotdeauna relevante, ale economiei.

Abordarea este, pe alocuri, comparativă – îndeosebi cu fostele state comuniste care, mai toate, și-au depășit problema dezechilibrelor drastice care le-ar face vulnerabile în fața șocurilor externe care – nu e nicio îndoială aici – vor urma, scrie Curs de guvernare.

Petru Curșeu: Oamenii care se ceartă sănătos sunt mai creativi. Petru studiază de peste două decenii gândirea colectivă, felul în care colaborează și iau decizii echipele, în sute de proiecte de cercetare. Este doctor în psihologie organizațională și profesor la Cluj, la Universitatea Babeș Boylai și în Olanda.

Proiectele lui de cercetare investighează, de exemplu, cât de mult contează carisma liderilor, dacă deciziile grupurilor sunt mai raționale decât ale indivizilor, rolul conflictului în grupuri și dacă programele de leadership din companii pot cu adevărat să formeze lideri.

Răspunsurile pe care Petru le dă acestor întrebări sunt de multe ori inconfortabile. Nu, programele de leadership nu pot forma lideri. Nu, deciziile grupurilor nu sunt mereu mai raționale decât ale indivizilor. Nu, nu poți fi deloc productiv dacă lucrezi în mai multe proiecte în același timp. Da, leadershipul se bazează pe trăsături genetice. Da, contează câte femei sunt într-o echipă, scrie Andreea Roșca pe blogul personal.

Mica doză de cultură generală. Zici că am găsit cornul abundenței cu sectele astea, că oricât ai scrie despre ele, nu ai nicio șansă să termini. Dar noi o vom face azi, deși secte numai bune de postat aici erau cu droaia. Nu de alta, dar mai avem și alte teme de cultură generală demne de menționat. Așadar și prin urmare, vom vorbi în cele ce urmează despre o bizarerie numită secta carpocraților, numită astfel după întemeietorul ei... Carpocrates din Alexandria.

Înainte însă de a spune câteva cuvinte elocvente despre carpocrați, e musai să facem o scurtă introducere, ca să nu vă amețim de tot. Respectiv, secta asta a apărut prin secolul al II-lea d.Hr., în aceeași perioadă cu alte câteva milioane de secte de profil, ca dovadă că nimeni nu avea habar care e treaba cu creștinismul.

Pentru lămuriri suplimentare a fost nevoie de faimosul Conciliu de la Niceea din anul 325 d.Hr., atunci când împăratul Constantin a adunat acolo pe mai toți teologii care păreau să fie mai cerebrali și le-a cerut să se pună de acord. Că a fost și un mare diplomat știm toți asta, fapt sugerat de agitarea sabiei către invitați, semn clar pentru toată lumea că e cazul să nu îl mai frece la melodie și să facă ordine, până nu face el, scrie Mica doză de cultură generală.

Marile iubiri ale lui Vladimir Putin: de la dragostea născută într-o sală de teatru, la amanta devenită milionară și buncărul din Siberia. Cine sunt marile iubiri ale lui Vladimir Putin? De-a lungul timpului l-am văzut pe Vladimir Putin luptându-se pe animalele sau mergând la bustul gol prin sălbatica Siberie. Luptele lui cu urșii sau săriturile în apa înghețată au făcut de multe ori înconjurul internetului. Însă, oricât de mult i-am fi văzut în toți acești ani fizicul parcă desprins din filmele cu super eroi, Vladimir Putin ne-a ținut complet ascunsă o parte foarte importantă din viața sa: marile sale iubiri.

În toți acești ani nu puțini au fost jurnaliștii care au încercat să-i descopere marile iubiri. Dar toate încercările lor s-au terminat fie cu amenințări cu moartea, fie cu cariere complet distruse. De altfel, The Spectator spunea la un moment dat că și presa de opoziție din Rusia, atât cât este ea, vorbește despre corupția din jurul lui Putin, dar niciodată despre relațiile sale amoroase, scrie Life.ro

ROBOR la 3 luni ar putea urca până la 7%. Cu o întârziere de 5-6 luni, IRCC va urma acelaşi traseu. Ultimele prognoze anunţate de BNR asupra inflaţiei schimbă şi viziunea economiştilor şefi asupra dobâzii cheie şi implicit asupra viitoarei evoluţii ROBOR. O dobândă cheie de 5% sau 5,5% ar atrage după sine un ROBOR de 6% sau chiar 7% până la finalul anului, lărgirea intervalului de referinţă dintre dintre cele două facilităţi oferite de BNR, de credit şi de depozit, putând să se mărească în noile condiţii, conform analiştilor. Creşterea dolarului contribuie şi ea la majorarea inflaţiei, scrie Economica.net

Cazul Piedone: mașinăria de zgomote unsă cu naivitatea alegătorilor. Înainte să ajungă după gratii, Piedone era probabil cel mai popular primar din România pe rețelele de socializare. Nu e deloc improbabil un scenariu în care, după anii petrecuți la închisoare, va fi un erou în ochii celor care îl consideră condamnat pe nedrept. Ca pedeapsă complementară, Piedone nu mai poate ocupa totuși o funcție publică în următorii cinci ani.

Popularitatea neverosimilă a lui Piedone este o realitate care precede epoca Facebook. Este un capital de simpatie obținut prin cabotinism politic extrem, ieșiri agresive, tras oamenii la răspundere în cadrul unor scenete publice regizate, arătat acuzator cu degetul, mers pe teren în ideea verificării inopinate a subordonaților, aruncat teatral mâncarea rece la gunoi și alte câte și mai câte gesturi similare, scrie Dela0.

Consumati prea mult! Bank of England a facut un anunt care ii evidentiaza prioritatile mai presus de orice indoiala. Un exemplu poate de urmat. Astfel, odata cu decizia de crestere a dobanzii de referinta cu un sfert de punct procentual, la cel mai inalt nivel din februarie 2009, a avertizat ca economia va intra in recesiune in cursul anului acesta. O declaratie mai clara, care sa statueze ca prioritatea sa zero este lupta impotriva inflatiei si nu salvarea cresterii economice, nici ca se putea. (De remarcat ca o astfel de declaratie, lipsita de orice ambiguitati, vine dintr-o tara in care altminteri ceaiul este foarte popular.) Cred ca desemnarea inflatiei ca fiind prioritatea zero este un demers logic in conditiile in care, plecand de la preturile de intrare – energie, gaze, marfuri – vedem cum cresterea preturilor se propaga acum in economie, asa cum o arata si inflatia de baza (din care sunt scoase toate componentele volatile). Din acest motiv, se impun masuri pentru a diminua asa numitul “efect de runda a doua”, adica al doilea val al inflatiei, scrie Radu Crăciun pe blogul personal.

Înregistrare audio de pe crucișătorul Moskva, înainte ca nava-amiral a Rusiei să se scufunde. Ce spune militarul care a lansat semnalul S.O.S. Comandamentul Operațional Sud al armatei ucrainene a publicat o înregistrare audio, preluată de Ukrainska Pravda, despre care spune că a fost făcută pe crucișătorul Moskva, după ce acesta a fost atacat cu sistemul de rachete antinavă „Neptun”, pe 14 aprilie. Un marinar rus transmite, disperat, că nava-amiral a flotei Moscovei a fost lovită de două ori, că s-a înclinat într-o parte și cere salvarea echipajului, scrie Libertatea.

Care este prețul pe care Ucraina va trebui să îl plătească pentru generozitatea economică a SUA? Statele Unite au aprobat legislația care permite reluarea programului militar din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, „Lend-Lease” (împurmut și închiriere), pentru a veni în sprijinul armatei ucrainene. Însă, după cum Franța și alți aliați știu prea bine, ajutorul din partea SUA în vremuri de criză vine cu un preț.

Programul american „Lend-Lease” i-a transformat pe francezi în „cerșetori nerecunoscători”, după cum a afirmat Jean Chauvel, ambasadorul Franței la ONU în 1949. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Franța a fost al treilea beneficiar al programului „Lend-Lease”, primind alimente, combustibil, echipamente militare și fonduri de redresare economică în valoare de 3,2 miliarde de dolari.

Marea Britanie a beneficiat de 31,4 miliarde de dolari, iar URSS de 10,9 miliarde de dolari, scrie RFI

În jurul teiului. Ceaiul de tei al dlui Isărescu a făcut din nou carieră. Despre expresie este vorba. Când a spus că ar trebui să ne mai liniștim un pic cu discuțiile despre inflație și să bem un ceai de tei, Mugur Isărescu a sugerat două idei: pe de o parte, că este nevoie de mai mult calm atunci când se comentează creșterea prețurilor, pe de altă parte, a fost un răspuns adresat europarlamentarului Rareș Bogdan.

Recent, acesta ceruse conducerii BNR să bea un ceai de tei împreună cu angajații Băncii Naționale, care ar trebui să facă mai multă treabă și să vorbească mai puțin. Reacția lui Rareș Bogdan a venit după ce purtătorul de cuvânt al BNR a vorbit despre dezavantajele pe care le are economia românească față de cele europene.

Uite așa, toată lumea se învârte în jurul teiului. Nu ne place nici când reprezentanți ai băncii centrale vorbesc despre punctele slabe ale economiei românești. Și nici când, mai mult sau mai puțin inspirat, Mugur Isărescu cere o abordare mai calmă a creșterii inflației, scrie RFI.

O mică istorie a micilor și mititeilor. De la cârciuma lui Iordache la Terasa Obor, micii au o istorie complicată, care ține foarte mult de un ingredient controversat: bicarbonatul de sodiu

Motiv de fală culinară, argument pentru bere, complement pentru mândria tecuceană, întruchipare a mitei electorale, portstindard al streed-food-ului autohton, simbol al 1 Mai-ului muncitoresc, mititelul neaoș are o istorie controversată și e alt prilej de dezbateri interminabile despre purismul și alogenitatea rețetarului național.

Înainte de orice trebuie să îmi explic titlul: deși mici și mititei sunt sinonime (conform DEX & co), limbajul de specialitate din industria alimentară face o deosebire importantă – micii (carnea/pasta) se referă la cei cruzi, iar în acest caz nu se folosește sinonimul. Mititeii sunt cei preparați termic, unde este acceptat și celălalt termen.

Fel de mâncare național pentru mai multe țări balcanice, micul nostru regional pare a veni din Imperiul Otoman, din timpul pe când peninsula era parte integrantă a fostei mari puteri. Dar cum nici bucătăria otomană și ulterior turcească nu este una fără strămoși sau alte influențe (așa cum nu există nici o gastronomie), hățișurile istorice ale inventării micului se pierd spre prin zorii omenirii, prin Imperiul Persan sau cel Asirian, scrie Mindcraftstories.ro