Vineri, 20 Mai 2022, 14:09

Florin Barbuta • HotNews.ro

Investitorii de pe piața de capital românească vor plăti un impozit de 1 sau 3% (în funcție de perioada deținută), în loc de 10% cum este în prezent. Urmează să se aplice de la 1 ianuarie 2023, după ce a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis. De asemenea, nu se va mai putea compensa câștigul cu pierderea.

Bursa - tranzactionare - piete Foto: Freepik.com

(Urmează să fie publicată în Monitorul oficial)

Mai exact, Legea prevede reducerea impozitului pe câștigul din tranzacții de la 10% la 1%, pentru titluri deținute mai mult de un an, respectiv 3% pentru titluri deținute mai puțin de un an. Este vorba despre investitorii individuali.

Concomitent, proiectul propune implementarea unui sistem de reținere la sursă și eliminarea obligativității de declarare a pierderilor, așa cum este în prezent.

Cei cu venituri sub 12 salarii minime nu vor mai depune Declarația unică, restul da.

Practic, se intoduc noi excepții (speciali) în Codul fiscal.

Rămâne, totuși, o întrebare: Este posibil să vedem un infringement împotriva României?

Într-o dezbatere pe tema actului normativ, organizată de HotNews.ro recent, avocatul Gabriel Biriș spunea:

V-ați gândit la posibilitatea ca această lege să creeze un infringement? În momentul în care cotele reduse de 1-3% se aplică exclusiv societăților de administrare sau brokerilor înregistrați în România, se creează un avantaj comparativ cu societăți similare din UE ai căror clienți din România n-ar beneficia de aceste cote. E un pic...

Horia Gustă, președintele Asociației Administratorilor de Fonduri a afirma: Nu sunt specialist, dar eu cred că dacă a fost avizul Ministerului de Finanțe, cred că ministerul s-a gândit.

Gabriel Biriș: E clar că apare o diferențiere între o societate din România și una dintr-o altă țară a UE.

România a mai avut, în trecut, un sistem de impozitare asemănător, dar s-a sfârșit prost.

Dacă am dețineri de peste 12 luni la 31 decembrie 2022, dacă vând de la începutul anului viitor, sunt taxat cu 1% sau 3%?

Horia Gustă, președinte AAF:

La momentul 3 ianuarie, administratorul de fond sau intermediarul se uită la momentul răscumpărării unităților de fond sau la momentul vânzării acțiunilor de către deținător, se uită la perioada deținerii. Deci legea se aplică de atunci, atunci contează momentul păstrării instrumentului.

Adică, dacă la 3 ianuarie ai deținut sub un an, impozitul la sursă este 3%, dacă l-ai deținut mai mult de un an, impozitul este 1%.

S-a muncit foarte mult și inițial cota se dorea a fi una singură.

Între 1 și 3% discutăm de 1 an. Am vrut să arătăm că este important să-ți menții investiția nu să intri și să ieși în fiecare lună. Sunt și investitori care cumpără și vând frecvent, dar marea majoritate nu fac acest lucru.

Dacă cumpăr azi, mâine, poimâine, și vând peste 12 luni, ce perioadă mi se ia în calcul la vânzare?

Horia Gustă: Fiecare instrument are data lui de achiziție. E un soft în spate care calculează. Ia în calcul toate momentele de achiziție de unități de fond, respectiv de acțiuni.

Vom avea un preț mediu ponderat pe fiecare acțiune. Vom avea și pe unități de fond un preț mediu ponderat.

Sunt convins că pe termen mediu și lung vom vedea un câștig la bugetul statului.

În acest moment nu sunt convins că toți investitorii de pe piața de capital știu de Declarația unică