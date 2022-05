FINANTE - BANCI Marți, 24 Mai 2022, 04:30

​Cum a reinventat un braşovean „gazda" ● Restricții pe piața meditațiilor. Ce spun profesorii ieșeni? ● Despre provocările generațiilor ● Producători: Nu vom putea ţine preţurile alimentelor mici. Nu va fi penurie; vom avea carne, dar scumpă ● Mica doză de cultură generală ● Legea privind accesul angajaților în Revisal, publicată. Totuși, măsura nu poate fi pusă în practică prea curând ● După ce s-a îmbătat criță, un colonel rus a pierdut un laptop care conținea informații militare ● „Prințesa urbană" despre școala olandeză: „Nu se dau teme, nu există nici note. Se încurajează mult cititul. Copiii fac foarte mult sport" ● Planuri pentru criza alimentară? Guvernul vrea să știe stocurile de alimente și produse agricole ● Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica Timișoara: Dacă vrem să îl angajăm pe Bill Gates, nu putem pentru că nu ne permite legislația ● Cum s-a făcut praf „măreția" Rusiei ● Nicușor Dan vrea să stingă datoria către Constanda prin darea în plată a unor terenuri.

​Cum a reinventat un braşovean „gazda”. Un braşovean cu spirit de afacerist a avut o idee strălucită: şi-a scos la închiriat atât sufrageria, cât şi dormitorul, ambele din acelaşi apartament. Cei care vor ajunge să locuiască în sufragerie trebuie să scoată mai mulţi bani din buzunar, respectiv 250 de euro lunar, camera fiind mai scumpă decât dormitorul care se închiriază cu 200 de euro lunar.

Braşovenii trebuie să ştie că baia şi bucătăria sunt la comun, iar cheltuilelile se împart la cele două camere.

Viitorii chiriaşi nu vor plăti nimic pentru parcări, scrie bzb.ro

Restricții pe piața meditațiilor, de la toamnă. Care este opinia profesorilor ieșeni? Mircea Nedea, fost profesor de Biologie la Colegiul Naţional "Costache Negruzzi" din Iaşi, spune că cererea pentru pregătirea de examen este şi acum mare. Elevii îşi doresc să aplice la Facultăţile de Medicină, iar materia pe care o au de pregătit pentru examen nu se regăseşte în manualul obişnuit pentru un elev de an terminal. "Consider că cei care au acceptat acest manual s-au gândit doar la considerentele materiale, nu şi la materia din programa obligatorie. Programa nu are nici o legătură cu manualul de liceu, în sensul în care are legătură ca şi cunoştinţe, dar conţinutul pentru admitere nu este cel prevăzut de manual, depăşeşte mult. Profesorul primeşte manualul de la stat şi după cum este prevăzut, trebuie să se continue pregătirea după programa prevăzută în acesta.", a explicat Mircea Nedea, profesor de biologie, citat de Ziarul de Iași.

Despre provocările generațiilor. Redacția Syntopic Propune tema „Despre provocările fiecărei generații”. În acest sens, dorim să îi mulțumim invitatului nostru, Teodor Baconschi, pentru că și-a făcut timp să se gândească la această problemă și să împărtășească cu noi răspunsurile sale la câteva întrebări relevante.

Credința că există vreo generație umană scutită de încercări majore, de traume colective și provocări epocale, ține de ceea ce Roger Scruton numea „optimismul fără scrupule”. Există desigur fluctuații și contraste: unele generații au fost mai încercate – sau mai „fericite” – decât altele, dar viața însăși comportă riscuri, iar natura umană rămâne maculată de ceea ce teologii numesc „păcatul originar”. Până la urmă, omul și societatea lui se lămuresc la greu, adică atunci când se confruntă cu situațiile-limită. Nu trebuie să ne „dorim” necazurile: vin și singure, pentru că suntem fragili în fața neprevăzutului și pentru că iraționalitatea umană – combinată cu apetitul pentru putere și competiția oarbă – ajunge adesea să provoace catastrofe. Generația voastră (în care intră și copiii mei, deja adulți, dar încă foarte tineri) poate rezista dacă respinge critic ideologiile – de orice fel –, dacă urmărește un ideal moral și nu respinge tezist căutarea spirituală, mai simplu spus, mântuirea. A recuza ideologiile nu presupune înstrăinarea de realitatea socială, neangajarea politică sau dezinteresul civic, așa cum calea spre sine nu implică ascetismul radical ori „disprețul” față de Veacul aceasta. Înseamnă doar a rămâne liber, solidar, lucid și pe cât posibil înțelept, adică moderat în așteptări față de ce ne poate pielea, ca oameni. Oricât ne-am sofistica intelectual, oricât de spectaculoasă ne-ar fi cariera profesională și oricâtă tehnologie producem și folosim, condiția noastră rămâne (din păcate) arcul de timp dintre două seturi de scutece…, scrie Syntopic.ro

Pandemia şi războiul din Ucraina scumpesc alimentele. Producători: Nu vom putea ţine preţurile mici. Nu va fi penurie; vom avea carne, dar scumpă. „Suntem deja în criză alimentară provocată de criza de cereale şi de criza energetică. Ambele accelerate de conflictul din Ucraina. În Romania criza alimentară se manifesta deja prin creşterea continuă de preţuri care nu se va opri probabil până la sfârşitul anului 2023. Dar este posibil să avem perturbări în România la aprovizionarea cu produsele importate. Deoarece toate ţările europene se confruntă cu probleme de producţie. Aş reaminti că importăm peste 50% din alimentele comercializate în România. Principalele provocări ale pieţei în viitorul apropiat vor fi accentuarea deficitului de cereale la nivel global, în primul rând din cauza lipsei fertilizanţilor pentru agricultură (65% provin din Rusia şi Belarus, aflate sub sancţiuni). Accentuarea crizei energetice va duce, pe lângă creşteri majore de preţuri la alimente, şi la închiderea unor producători care nu vor face faţă impactului şi, deci, la lipsa de pe rafturile magazinelor a anumitor produse. Din când în când vom avea deficit de legume, ouă, lactate şi chiar carne”, a declarat Horia Cardoş, CEO Agroland pentru „Adevărul”.

Mica doză de cultură generală. Azi vom vorbi despre Inchiziția spaniolă și ce a făcut ea dar, mai ales, ce nu a făcut. Nu de alta, dar și aici intrăm pe teritoriul miturilor și propagandei.

Ca să aveți o imagine clară despre ceea ce urmează să vorbim, vom spune că Inchiziția spaniolă a rămas în istorie drept cea mai nasoală formă de inchiziție. În sensul că ăștia ar fi bătut recorduri în materie de sadism, de crime (ba chiar genocid) și de defrișat păduri ca să ridice ruguri. Well, boys and girls, avem o veste dezamăgitoare, că nu a fost așa.

Ca să nu se mai promoveze mitul ăsta aiurea brambura, vom spune că lucrurile pe care le știm despre Inchiziția spaniolă au venit pe filieră protestantă și nu numai. Când spunem nu numai, ne referim în primul rând la englezi, apoi la italieni, căci toți aveau câte un cui împotriva spaniolilor. Despre ce era vorba?

Păi, în primul rând s-a spus că inchizitorii spanioli ar fi ucis atât de mulți oameni, că s-ar fi redus populația țarii cu vreo treime. Ceea ce nu este deloc adevărat, căci asta e ușor de verificat, scrie Mica doză de cultură generală.

Legea privind accesul angajaților în Revisal, publicată. Totuși, măsura nu poate fi pusă în practică prea curând. Salariații sau foștii salariați ai firmelor vor putea accesa online Registrul general de evidenţă a salariaţilor (Revisal), în care angajatorii înregistrează date cu privire la aceștia, inclusiv durata contractului individual de muncă și a timpului de lucru, nivelul salarial sau data și motivul încetării relației de muncă, potrivit unei legi care va intra în vigoare de joi. Totuși, obținerea unui extras din acest registru, cu care să se dovedească ulterior vechimea în muncă sau în specialitate, nu va avea loc prea curând deoarece pentru ca aceștia să aibă acces la Revisal este nevoie de modificarea acestuia. Chiar dacă legea prevede o perioadă de 60 de zile, timp în care Ministerul Muncii să elaboreze o procedură prin care să dea acces salariaților la registru, specialiștii din domeniu afirmă că, și după trecerea acestor două luni, măsura este nerealizabilă, scrie avocatnet.ro.

După ce s-a îmbătat criță, un colonel rus a pierdut un laptop care conținea informații militare, potrivit platformei rusești de știri Baza. Baza, care publică adesea scurgeri de informații de la serviciile de securitate și informații ale Rusiei, a scris pe canalul său Telegram că colonelul Alexander Kuzivanov, căpitanul de rang 1 și șeful centrului de cercetare ESIMO, s-a îmbătat criță într-un local numit „Castori și Rațe” la ziua de naștere a unui coleg din armată care a împlinit 70 de ani. Barul, situat pe strada Pyatnitskaya, este un loc destul de cunoscut în Moscova.

Potrivit platformei de știri Baza, Kuzivanov a plecat de la petrecere după a doua sticlă de băutură alcoolică nespecificată, iar mai târziu s-a trezit în apartamentul său, în timp ce soția sa încerca să-l ajute să se dezmeticească. Soția a fost, spune Baza, cea care a reconstituit evenimentele din seara precedentă, scrie Investigatoria.

„Prințesa urbană” despre școala olandeză: „Nu se dau teme, nu există nici note. Se încurajează mult cititul. Copiii fac foarte mult sport”. În Olanda, la școala de limbă, elevii sunt testați permanent pentru progres și când sunt pregătiți, intră în școala publică. Studiază o lună un subiect anume, se joacă mult, lucrează în echipe, învață noțiuni practice. Fac zilnic matematică, citesc și discută textele citite, fac ortografie, dictare, diverse fișe pentru exersarea limbii, au sport de două ori pe săptămână, artă, muzică, robotică.

Nu există note, nu există teme iar copiii se simt relaxați, poate prea relaxați, în opinia unor părinți. Cu toate astea, nu fac ambiție pe viitorul copiilor lor. Sunt urmărite la copii puterea de concentrare, motivația, progresul academic, spiritul de echipă, stilul de socializare al copilului.

Asta a aflat Ioana Chicet Macoveiciuc în cele patru luni din noua ei viață, de la 2000 de kilometri distanță de România, scrie Școala9.ro.

Planuri pentru criza alimentară? Guvernul vrea să știe stocurile de alimente și produse agricole. Producătorii, depozitarii și comercianții de produse agricole și alimentare ar putea fi obligați să raporteze lunar stocurile către stat. Măsura este prevăzută într-un proiect de ordonanță de urgență pus în dezbatere publică de Ministerul Agriculturii. Guvernul susține că această măsură e necesară pentru ”dezvoltarea unui plan de reducere a riscurilor legate de securitatea alimentară”. Unii specialiști se tem, însă, că instituțiile statului ar putea intra în posesia unor informații catalogate drept secrete comerciale, care sunt extrem de importante pentru funcționarea normală a mediului privat. La RFI, preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Industria Alimentară, Dragoş Frumosu, spune că simpla contabilizare a produselor nu este suficientă. „Statul ar trebui să cumpere și să stocheze produse pentru a putea preveni diverse lipsuri generate de o eventuală criză alimentară”, atrage atenția Dragoș Frumosu la RFI.

Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica Timișoara: Dacă vrem să îl angajăm pe Bill Gates, nu putem pentru că nu ne permite legislația. Pensionarea multor dascăli, dar și creșterea salariilor din domenii precum IT&C, inginerie sau automotive au făcut ca în sistemul universitar să fi cel mai mic grad de ocupare a posturilor cu cadre didactice titulare, din ultimii ani. Angajarea studenților în companii, încă din primii ani de facultate, face ca în momentul în care tânărul termină studiile să aibă un venit cu mult peste posibilitățile din învățământul universitar. Pierderea unui număr mare de cadre didactice titulare a fost compensată doar prin angajarea unor specialiști din companii, însă aceștia pot fi implicați cu predilecție în lucrări de laborator sau proiecte și nu desfășoară nicio formă de activitate administrativă, scrie profit.ro.

Cum s-a făcut praf „măreția” Rusiei. Războaiele sunt pentru ruși ocazia de a-și reafirma măreția, unicitatea și misiunea pe care o au în lume. Chiar dacă propaganda joacă un rol major în războiul împotriva Ucrainei, sprijinul rușilor este dincolo de ea. De data această însă, măreția Rusiei se face praf chiar sub ochii lor.

Sub Romanovi, comuniști și Putin, gândirea politică rusă se bazează pe trei credințe: că Rusia e diferită, că diferența este de o importanță transcendentală și că ea îi conferă Rusiei un rol unic în istoria umanități, scrie Walter Russell Mead într-o analiză din The Wall Street Journal.

Apoteoza acestui tip de mesianism a fost victoria în ceea ce rușii numesc Marele Război pentru Apărarea Patriei (al Doilea Război Mondial), care a întărit credința în unicitatea și destinul măreț al țării, scrie Europa Liberă.

Raport CE: Datoria publică a României ajunge la 73% din PIB într-un deceniu / Riscuri substanțiale pe termen mediu. Datoria publică a României ar putea crește semnificativ în următorii zece ani, un scenariu al Comisiei Europene indicând un nivel de 73% din PIB în 2032, de la 51% în prezent.

”Această traiectorie a datoriei este sensibilă la posibile șocuri asupra indicatorilor fiscali, macroeconomici și financiari”, avertizează Comisia, simulările în acest sens determinându-i pe specialiștii europeni să concluzioneze că România se confruntă cu riscuri semnificative la adresa sustenabilității fiscale, în special pe termen mediu.

”Per ansamblu, riscurile ridicate reflectă deficitele foarte ridicate, datoria publică în creștere și sensibilitatea mare la potențiale șocuri adverse”, explică economiștii Comisiei, scrie Curs de Guvernare.

Amânarea ratelor la bănci și 700 de lei pentru românii cu pensii mici, printre deciziile anunțate de coaliția de guvernare. După o ședință care a durat trei ore, coaliția politică PSD-PNL-UDMR a decis luni seară, 23 mai, lansarea unui nou pachet de măsuri sociale și economice „Sprijin pentru România”, în valoare de 1,1 miliarde euro, iar măsurile vor fi aplicate de la 1 iulie.

Premierul PNL Nicolae Ciucă, președintele PSD Marcel Ciolacu și liderul UDMR Kelemen Hunor au convenit în ședința de coaliție de la Palatul Victoria asupra a trei măsuri principale: amânarea pentru 9 luni a ratelor la bănci pentru cetățenii și companiile care se confruntă cu dificultăți financiare din cauza crizelor multiple din ultima perioadă, creșterea salariului bugetarilor, prin acordarea unui sfert din diferența de salariu, în conformitate cu Legea salarizării unitare, cuvenită categoriilor de salariați din sistemul public. Acordarea unui sprijin unic de 700 de lei pentru toți pensionarii cu pensii sub 2.000 de lei, potrivit Libertatea.

Nicușor Dan vrea să stingă datoria către Constanda prin darea în plată a unor terenuri. Nicușor Dan a anunțat, luni, că intenționează să plătească datoria PMB către Costică Constanda prin darea în plată a unor terenuri ale Capitalei. Edilul spune că evaluatorii contractați de primărie, evaluează aceste terenuri, iar mâine sau poimâine vor fi reluate discuțiile cu familia Constanda. Pentru ca aceste terenuri să fie date omului de afaceri pentru a stinge datoria primăriei este nevoie ca două treimi din Consiliul General să fie de acord cu soluția propusă de Nicușor Dan. Datoria față de Constanda ajunge la 120 de milioane de euro.

Au fost două sau trei discuții săptămâna trecută. Ce se întâmplă în acest moment este că una din posibilități este dare în plată a unor terenuri. Bineînțels că, cu acceptul a două treimi din CGMB, a unor terenuri pe care Municipiul București le are în proprietate privată și ce face este să facem evaluarea cu evaluatorii cu care suntem în contract pentru aceste terenuri, urmând ca după ce evaluarea este făcută, probabil mâine sau poimâine, să reluăm discuțiile.”, a declarat Nicușor Dan, în cadrul unei conferințe de presă scrie Buletin de București.

Nou scandal între Euroins, liderul din RCA cu peste 2 milioane de clienți, și service-uri: Acuzații de faliment mascat și amenințări cu Tribunalul. Service-urile COTAR afirmă că Euroins plătește doar 10% din daune și că are o situație similară cu cea a City Insurance (fost lider al pieței, acum în faliment) în timp ce asigurătorul bulgar răspunde că are o relație execelentă cu sute de service-uri, că plătește mai repede ca niciodată și că va da în judecată COTAR pentru aceste afirmații.

Războiul dintre cele două entități este vechi, iar Economica a relatat cu numeroase ocazii desfășurarea sa. În esență, este vorba despre situații în care service-uri au facturat la un anumit nivel reparațiile unor mașini lovite de șoferi cu RCA la Euroins, iar compania de asigurări nu a acceptat valoarea indicată de service, plătind doar parțial sau deloc factura. Sunt deja mii de cazuri în care service-urile au dat în judecată asigurătorul. În general, procesele sunt câștigate de către unitățile reparatoare, însă nu în fond, ci pe diverse probleme de procedură. Acum, COTAR, care are în componență și circa 1.500 de service-uri, suține că Euroins plătește chiar mai puțin decât în trecut, scrie Economica.net.