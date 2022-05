FINANTE - BANCI Miercuri, 25 Mai 2022, 04:40

Debranșarea de la sistemul de termoficare e scumpă şi dificilă în Bucureşti. Cum se face, ce acte îţi trebuie, cât costă şi câţi au făcut-o deja ● Asociația înființată de fostul primar al sectorului 5, Daniel Florea, acuzată că ar fi primit ilegal 30 de milioane de lei de la primărie ● Fondurile de pensii administrate de NN, BRD și BCR riscă să piardă plasamente de peste 1 miliard de lei. România vrea afară din BII, banca rusească la care fondurile au luat obligațiuni ● Amânarea ratelor la credite cu până la 9 luni, decisă de coaliţia de guvernare, i-a luat prin surprindere pe bancheri. Nu se aşteptau ● Semne de întrebare privind spălarea a 70 de milioane de lei prin conturile sucursalei din România a celei mai mari bănci maghiare ● Cel mai rău an din istoria omenirii. Era un miracol să rămâi în viață! ● Mica doză de cultură generală ● Cumnatul lui Igor Dodon, prins de procurori în timp ce mânca un document despre tranzacții de peste 700.000 de euro ● Avertisment apocaliptic de la Soros: Civilizaţia ar putea să nu supravieţuiască războiului lui Putin ● Ministrul Culturii: Conducerea TVR să plece, dacă au existat înțelegeri la Eurovision ● Vacanța 2022, cu până la 25% mai scumpă. Care sunt cauzele și ce preferă românii.

Business report Foto: Profimedia Images

Debranșarea de la sistemul de termoficare e scumpă şi dificilă, în Bucureşti. Cum se face, ce acte îţi trebuie, cât costă şi câţi au făcut-o deja. Chiar dacă Nicușor Dan susține că sistemul centralizat de termoficare din București are șanse să funcționeze mai bine iarna viitoare, oamenii continuă să se debranșeze. Procedura este, în continuare, laborioasă și scumpă. Și, cu toate astea, cererile de deconectare de la rețea continuă să curgă, la Termoenergetica SA. Rămâne să vedem dacă vom avea un nou val de debranșări, în lunile care urmează, la fel cum am avut în 2021.

Problemele cu apa caldă și căldura din ultimii ani au determinat tot mai mulți bucureșteni să renunțe la sistemul centralizat de termoficare. La nivel de oraș, numărul celor debranșați este încă mic. Dar continuă să crească anual, într-un ritm tot mai accelerat.

Per total, în 2018, circa 562.000 de locuințe din București erau branșate la SACET, potrivit datelor administrației Capitalei și ale ANRE. Dintre ele, doar 313 erau case, iar restul erau apartamente de bloc, scrie Spotmedia.

Asociația înființată de fostul primar al sectorului 5, Daniel Florea, acuzată că ar fi primit ilegal 30 de milioane de lei de la primărie. Asociația Împreună Dezvoltăm Sectorul 5 este acuzată că ar fi primit ilegal 30 de milioane de lei de la primărie, pe care le-ar fi cheltuit pentru a achiziționa, în mod direct, la prețuri supraevaluate, mai multe bunuri și servicii. Asociația a fost înființată de fostul primar al sectorului 5 și actualul deputat PSD, Daniel Florea.

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au realizat mai multe percheziții în București, Ilfov și Ialomița în dosarul privind săvârşirea infracțiunilor de abuz în serviciu, delapidare și evaziune fiscală.

În 2021, Buletin de București a arătat că auditorii Curții de Conturi au descoperit o abatere financiară de două milioane de lei reprezentând finanțarea asociației înființate de Daniel Florea. Ea nu ar fi trebuit să primească bani din bugetul local deoarece nu era de utilitate publică. Conform raportului Curții de Conturi, mai mulți angajați din subordinea lui Daniel Florea și inclusiv Daniel Florea, prin semnătura personală pe Referatul de Aprobare, au indus în eroare consilierii locali pentru ca acest ONG să primească ilegal două milioane de lei din bugetul public. Întrucât asociația GAL nu era de utilitate publică, ea nu ar fi trebuit să primească niciun leu, scrie Buletin de București.

Fondurile de pensii administrate de NN, BRD și BCR riscă să piardă plasamente de peste 1 miliard de lei. România vrea afară din BII, banca rusească la care fondurile au luat obligațiuni. NN Pensii, BCR Erste Asset Management, BRD Asset Management, Banca Transilvania, BRD Pensii, BCR Pensii şi BT Asset Management, prin fondurile pe care le administrează, sunt principalii investitori în obligaţiunile emise de Banca Internațională de Investiții, mai cunoscută ca BII sau banca statelor din fostul bloc comunist, arată un proiect legislativ aflat pe agenda Guvernului în ședința de mâine, miercuri, 25 mai. Expunerea de motive a proiectului de lege care ratifică retragerea României din acţionariatul Băncii Internaționale de Investiții (BII) arată că plasamentele fondurilor de pensii din România se pot deteriora cu această ocazie.

România a decis în martie să iasă din acţionariatul a două bănci internaţionale cu acţionariat majoritar rusesc, Banca Internațională de Cooperare Economică (BICE) şi BII. Cea de-a doua entitate legată de Rusia a emis obligaţiuni pe piaţa românească de 1,4 miliarde de lei, achiziţionate majoritar de fondurile de pensii din sistem. Odată cu scăderea ratingului şi confruntarea cu lipsa de lichidităţi, calitatea activelor deţinute de fondurile de pensii ar putea fi afectată. De asemenea, există riscul de contagiune pe piaţa pensiilor private şi nu numai, potrivit proiectului de lege care prevede ieşirea României din acţionariatul BII, scrie Economica.net.

Amânarea ratelor la credite cu până la 9 luni, decisă de coaliţia de guvernare, i-a luat prin surprindere pe bancheri. Nu se aşteptau. Decizia coaliţiei de guvernare PNL-PSD-UDMR de a aproba măsura amânării cu până la nouă luni a ratelor la creditele bancare în cazul clienţilor cu probleme la plată a luat prin surprindere bancherii, după ce în aprilie politicienii vorbeau de aplicarea unei astfel de măsuri altă dată, iar bancherii se aşteptau la aprobarea unui eventual moratoriu de amânare a ratelor după o perioadă mai mare de analiză, de câteva luni. Bancherii nu au confirmat ajungerea la un acord privind forma noului moratoriu de amânare a ratelor bancare.

Modalitatea concretă de aplicare a noului moratoriu de amânare a ratelor este în ceaţă deocamdată. Nu este clar care sunt condiţiile, ce criterii de departajare a clienţilor există, dacă vor fi suficiente simple solicitări de amânare transmise de clienţi băncilor sau trebuie trimise şi anumite documente justificative şi nu se ştie nici cine suportă costurile în condiţiile în care dobânzile sunt în creştere după explozia inflaţiei, iar după momentul amânării ratele pot să fie mai mari, scadenţa prelungită şi povara pe umerii debitorilor mai mare.

Conform datelor prezentate recent de guvernatorul BNR Mugur Isărescu aproape 490.000 de debitori cumulat au credite ipotecare standard, credite ipotecare Prima casă şi credite de consum legate de indicele ROBOR, care acum este între 5-6%, şi mai creşte, scrie ZF.

Semne de întrebare privind spălarea a 70 de milioane de lei prin conturile sucursalei din România a celei mai mari bănci maghiare. O anchetă recentă a DIICOT ridică semne de întrebare cu privire la activitatea unor angajati ai unei banci care funcţionează în România, dar şi în ceea ce priveşte modul în care îşi fac treaba instituţiile statului cu atribuţii în domeniul supravegherii bancare. Procurorii susţin că o grupare ar fi reuşit să transfere şi să scoată 70 de milioane de lei, în două luni, în condiţiile în care retragerile cash sunt atent monitorizate.

Prima întrebare care se ridică este cum a fost posibilă transferarea şi scoaterea din conturile bancare a 70 de milioane, mai ales că sumele de bani sunt monitorizate atât intern, în cazul de faţă de OTP Bank, cât şi de autorităţile statului, în speţă Banca Naţională a României, prin Direcţia de supraveghere. Potrivit procurorilor DIICOT, în luna august 2021, a fost constituit un grup infracţional organizat în scopul obţinerii prin mijloace frauduloase a sumei de aproximativ 16 milioane de USD, sumă aflată în conturile deschise la o unitate bancară din România de către un client al băncii, respectiv o companie înregistrată într-o jurisdicţie offshore. Mai precis, compania Paxum INC Belize, scrie Adevărul.

Cel mai rău an din istoria omenirii. Era un miracol să rămâi în viață! Daca cineva te-ar intreba care a fost cel mai rau an pentru oameni, probabil ai raspunde 1347, cand ciuma a lovit Europa. Sau perioada 1941 – 1945. Sau 1918, cand pandemia de gripa a ucis peste 100 de milioane de oameni.

Realitatea e ca niciunul intre acestea nu e raspunsul corect. Anul 536 a fost cel mai rau, deși e un an fara genocid sau epidemii, arata Science Alert.

“A fost inceputul uneia intre cele mai rele perioade traite de om, daca nu cel mai rau an dintre toti”, a declarat arheologul si istoricul Michael McCormick, din cadrul Universitatii Harvard. Iar situatia nu s-a imbunatatit decat incepand cu 640.

In anul 536 se implinea un deceniu de la inceperea domniei imparatului bizantin Iustinian I, zis cel Mare.

A fost anul in care s-a instalat o ceata deasa, din senin, care a blocat soarele, facand ca temperaturile sa scada brusc si sa se instaleze ani de haos in intreaga lume. Seceta facea ravagii, granele au fost distruse, s-a instalat foametea. Mai mult, in China a nins vara.

Un an intreg, zilele au aratat ca noaptea si nimeni nu stia de ce. Acum, oamenii de stiinta au descoperit ca de vina au fost o serie de eruptii catastrofice, iar dovezile se gasesc in inelele copacilor din Groenlanda, dar si in gheata din Antarctica, scrie Turism Istoric.

Mica doză de cultură generală. Am văzut recent într-o postare de pe Facebook, n-am reținut cine făcuse postarea dar oricum nu aveam de gând să vă spun chiar și dacă aș fi ținut minte, că în SUA există un oraș numit după un dictator roman, iar numele ăstuia este Cincinnati. Pe oraș îl cheamă așa. Pe dictator îl chema Lucius Quinctius Cincinnatus. Parțial adevărat, adică e numit după ăla, dar indirect. Vă explic imediat.

Inițial, Cincinnati s-a numit Losantiville. Nu a durat decât vreo doi ani, căci au decis americanii să îl numească altfel. De ce au decis asta? Păi, au făcut-o în cinstea unei organizații, societăți, sau cum vreți să îi spuneți, numită Society of the Cincinnati. Deci, de la organizație îi vine numele, nu direct de la dictator. Să le luăm pe rând.

Cincinnatus (foto cu o statuie din SUA) a trăit acum multă vreme, că dacă se forțau ai lui puțin, putea să prindă și mamuții în viață. Mai precis, între 519 și 430 î.Hr. El era un patrician care sărăcise și care își ducea viața lucrând la o mică fermă, proprietate personală. Lumea îl știa de băiat de comitet, deci când era vorba de nasoale îl chemau romanii pe el ca să rezolve treburile. Asta s-a întâmplat prima dată în anul 458 î.Hr., când se băteau ăia cu nu știu ce trib din zonă și o cam luau în goarnă.

Prin urmare, l-au numit pe Cincinnatus dictator, că era gravă situația, iar ăsta a rezolvat treaba în 15 zile. După asta, a predat puterea Senatului, fapt care i-a umplut pe toți de admirație, scrie Mica doză de cultură generală.

Cumnatul lui Igor Dodon, prins de procurori în timp ce mânca un document despre tranzacții de peste 700.000 de euro. Cumnatul lui Igor Dodon a fost prins, marți, de către procurori în timp ce ar fi încercat, în timpul perchezițiilor, să distrugă, prin înghițire, o recipisă probă în dosar, potrivit unor surse citate de Ziarul de Gardă și de Jurnal.md. Petru Merineanu a fost reținut și el, într-un dosar cunoscut, în presa de la Chișinău, sub denumirea de „Dosarul Sacoşa”.

Anchetatorii au făcut, în cursul dimineții, mai multe percheziții la vila și la alte proprietăți ale lui Igor Dodon, deținute de fostul președinte al Republicii Moldova în mod direct sau prin interpuși. Șefa interimară a Procuraturii Anticorupție, Elena Cazacov, a declarat, în cadrul unui briefing de presă, că una dintre persoanele la care au fost efectuate percheziții a încercat să distrugă înscrisuri care confirmă mai multe tranzacții cu bunuri imobile ce depășesc 700.000 de euro, evitând să dea vreun nume, scrie Libertatea.

Avertisment apocaliptic de la Soros: Civilizaţia ar putea să nu supravieţuiască războiului lui Putin. Miliardarul George Soros a avertizat marţi cu privire la o depresiune globală şi a declarat că invazia Rusiei în Ucraina ar putea fi privită ca fiind punctul de plecare al celui de-al treilea război mondial.

La dineul său anual din cadrul Forumului Economic Mondial, Soros a declarat că cursul istoriei s-a schimbat dramatic de la ultimul eveniment de la Davos, Elveţia.

"Rusia a invadat Ucraina. Acest lucru a zdruncinat Europa până în măduva oaselor", a declarat el în faţa audienţei.

"Uniunea Europeană a fost înfiinţată pentru a preveni ca un astfel de lucru să se întâmple. Chiar şi atunci când luptele se vor opri, aşa cum trebuie să se întâmple în cele din urmă, situaţia nu va reveni niciodată la status quo ante. Într-adevăr, invazia rusă s-ar putea dovedi a fi începutul celui de-al treilea război mondial, iar civilizaţia noastră s-ar putea să nu-i supravieţuiască.", potrivit ZF.

Ministrul Culturii: Conducerea TVR să plece, dacă au existat înțelegeri la Eurovision. Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu (PSD), spune într-un interviu pentru Europa Liberă că e nevoie de demisia conducerii TVR, dacă se dovedește că au existat înțelegeri în legătură cu voturile acordate de juriul din România la Eurovision 2022. Acesta vorbește și despre hărțuirea din teatru a tinerelor actrițe, despre care a făcut declarații Viorica Vodă, spunând că e nevoie ca femeile să facă declarații publice, pentru ca abuzul să poată fi dovedit și penalizat.

România este o societate „un pic misogină”, spune ministrul, iar tolerarea hărțuirii va duce la perpetuarea ei.

„Le încurajez, din poziția mea, am 50 și ceva de instituții de cultură în subordine, oricând să vină și să spună, pentru că, dacă nu se întâmplă în timp real, lucrurile se vor acumula și vor intra într-o zonă de pseudo-normalitate, acceptată tacit de toată lumea”, scrie Europa Liberă.

Vacanța 2022, cu până la 25% mai scumpă. Care sunt cauzele și ce preferă românii. Creșterile prețurilor și contextul economic internațional, dar și recuperarea pierderilor din timpul pandemiei scumpesc vacanțele românilor în acest an. Majorările sunt între 10-15% la destinațiile interne și până la 20-25% pentru cele din străinătate, admit reprezentanții agențiilor de turism.

Există majorări semnificative și pe plan intern, în turismul de tip city-break, de business sau de eveniment. Serviciile turistice ale hotelurilor din capitală s-ar fi majorat chiar și cu 30%, potrivit reprezentanților unei agenții de turism.

După declanșarea războiului din Ucraina, în special în luna martie, s-a înregistrat o scădere bruscă a cererii. Aceasta și-a revenit treptat din aprilie și continuă să aibă o tendință crescătoare, spun specialiștii în turism.

Reluarea programului voucherelor de vacanță pentru bugetari - întrerupt în 2021 - va da un imbold puternic turismului intern, în valoare de peste 300 de milioane de euro, estimează aceștia, potrivit Europei Libere.

Investițiile militare și industria aeronautică românească: de unde pleacă relansarea, cum ar putea arăta viitorul. Cei doi vicepreşedinţi ai companiei Lockheed Martin, Ray Piselli şi Dennis Goege, au semnat miercuri, 18 mai, scrisoarea de intenţie cu Ministerul Economiei, prin care firma americană îşi exprimă disponibilitatea de a încheia parteneriate cu statul român pentru investiţii în industria aeronautică din România.

Nu e un deziderat singular în ce privește producerea de armament sub toate formele, în contextul războiului din Ucraina și a creșterii prezenței NATO pe flancul de Est: în urmă cu o lună și jumătate, ministrul Apărării, Vasile Dîncu, își exprima speranța că vom putea produce, în curând, drone – în același nou context declanșat de invazia Rusiei.

CursDeGuvernare vine cu o analiză a celor 4 companii românești aflate în cărți pentru astfel de investiții și comenzi, care vizează, în principal mentenanță, reparații și producerea de componente: Romaero, Aerostar Bacău, IAR Brașov și Avioane Craiova: cu ele pornește România la importul de tehnologie și investiții, punând pe masă un supliment de 0,5% din PIB la industria de Apărare, scrie Curs de Guvernare.

Cum afectează turbulențele fast food-ul nostru cel de toate zilele. Cum ne-a scumpit criza hamburgerul și unde costă cel mai mult un Big Mac. Termeni precum Fast-Food, Hamburger, Big Mac sau Mc Donalds au devenit cu timpul printre cei mai populari în întreaga lume. Și nu doar pentru faptul că produsele în cauză sunt căutate de miliarde de consumatori ci și pentru discuțiile pro și contra consumului acestora pe care le generează. Nu mi-am propus să fac apologia mâncării sănătoase, nici să readuc în discuție argumentele pro-sau contra consumului de fast-food. Nu sunt în măsură să o fac decât amatoristic, așa că o să mă rezum la altceva: analiză de preț. Cu sau fără voia unora sau a altora, zilnic, milioane de astfel de produse se vând și se consumă. Cerere există, oferta se străduiește să țină pasul. Reușește sau nu, putem concluziona urmărind cum arată raportul cerere -ofertă. Iar primul grafic din suiat de astăzi ne arată cât de tare s-au scumpit în ultimul an ingredientele unui banal hamburger, în țara în care este cel mai popular: SUA, scrie FinEco24News.

Henry Kissinger: Ucraina ar trebui să cedeze Rusiei din teritoriul său. Fostul secretar de stat american Henry Kissinger a îndemnat Occidentul să înceteze să mai încerce să aplice o înfrângere zdrobitoare forțelor rusești din Ucraina, avertizând că aceasta ar avea consecințe dezastruoase pentru stabilitatea pe termen lung a Europei, notează The Telegraph. Kissinger mai susţine că Rusia a fost o parte esenţială a Europei timp de 400 de ani şi a fost un garant al structurii echilibrului de putere în momente critice. În opinia sa, Ucraina trebuie să fie un stat tampon neutru, nu frontiera de est a Europei, scrie RFI.

Ferma viitorului. De la gospodăria tradițională la agricultură regenerativă. La dreapta, curtea lui Alexandru e delimitată de un grajd imens, susținut de stâlpi de lemn, făcut să găzduiască câteva zeci de animale pe timpul iernii. E gol acum, pentru că Alexandru și-a dus de vreo două săptămâni vacile mature la pășune. Are aproape 40 de ani și crește animale de când se știe, în același loc în care au făcut-o și părinții lui.

„Așa l-am găsit”, spune glumeț soția lui, Mariana. Împreună au reușit, prin muncă și investiții de ani de zile, să transforme mica gospodărie părintească într-un adevărat business de familie, în care produc lapte la standard european, îmbinând practicile tradiționale cu noile tehnologii.

Fără să fie cu totul conștienți de asta, câteva sute de gospodari din Zimnicea au ajuns să fie pionieri, în România, ai schimbării modului în care oamenii folosesc resursele naturale, scrie PressOne.