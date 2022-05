Campania „ARB Talks” Marți, 31 Mai 2022, 11:26

Iulia Rosca • Smile Media

În ultimii 15 ani, proiectele cu finanțare europeană care au fost cel mai bine implementate sunt cele care și-au ales bine consultanții și au ținut cont de regulile impuse, afirmă Ramona Ivan, președintele Comisiei pentru fonduri europene din cadrul Asociației Române a Băncilor. Aceasta explică, în interviul „ARB Talks”, cum poate banca să te sfătuiască în privința accesării de finanțări europene și care sunt principalele oportunități disponibile în cadrul PNRR.

Ramona Ivan, Asociația Română a Băncilor Foto: Hotnews

Urmărește integral interviul video:

Un subiect de mare interes pentru micii și nu numai micii antreprenori - fondurile alocate prin PNRR. Care sunt principalele oportunități de finanțare, de sprijin financiar, alocate prin acest program?

Ramona Ivan: Într-adevăr, este un subiect de mare interes și este foarte important să menționăm de la început că oportunitățile pentru mediul privat în cadrul PNRR vizează în principal energia verde. Și aici o să detaliez atât cu schemele de granturi, cât și cu instrumentele financiare, enunțând ceea ce este deschis astăzi și ce apeluri urmează să fie deschise. Noi spunem că sunt toate de interes, mai ales că vorbim de un termen foarte scurt în care vor veni toate aceste noi posibilități de finanțare pentru mediul privat.

Mă refer, atât la finanțări pentru dezvoltarea de noi capacități de producție a energiei verzi, investiții în producția de procesoare, susținerea organizației implicate în proces de cercetare-dezvoltare-inovare, procesul de digitalizare al companiei, deci atât pe zona verde, cât și în zona de digital. Și pentru toate acestea sunt deja lansate linii de finanțare.

Alte linii urmează să fie deschise. Vorbim de scheme de granturi. Avem apeluri lansate chiar de la începutul anului, fiindcă la un moment dat se spunea că PNRR încă nu a început, nu s-a făcut mare lucru. Noi vedem că totuși încă din ianuarie a fost deschisă o schemă de grant pentru preselecția firmelor pentru dezvoltarea de capacități de producție de procesoare și cipuri semiconductoare.

Există și un buget semnificativ pentru toate aceste scheme și apeluri lansate. Suntem pregătiți la nivelul sistemului bancar - și o să îmi facă plăcere să pot să detaliez puțin și ce facem la nivelul sistemului bancar pentru aceste scheme - de a veni să spunem ce anume se poate, în ce condiții, și cum anume trebuie să se pregătească antreprenorii. De asemenea, mai există un apel lansat relativ recent, în luna martie anul acesta, pentru producerea de energie electrică din resurse regenerabile. Și aici este un buget considerabil de aproximativ 460 de milioane euro.

La fel, beneficiarii sunt IMM-urile, dar nu numai, și întreprinderile mari inclusiv întreprinderile nou înființate. Ce este foarte important - valoarea finanțată poate să fie și 100%, din cheltuielile eligibile ale proiectului. Mai sunt și cheltuieli care pot fi finanțate în afara proiectului, nefiind eligibile. Finanțarea nerambursabilă poate să ajungă și la 15 milioane euro per solicitant, se vorbește de investiții în echipamente de o anumită specificitate care se pot susține și bugetele mari. Există și în consultare publică o serie de alte Ghiduri ale solicitantului care urmează să fie lansate în perioada în care ne aflăm.

Pe partea de panouri fotovoltaice, la fel avem și companii mari și IMM-uri. Valoarea grantului este un pic mai mică, undeva se duce până în 50% din cheltuielile eligibile și sunt detalii pe care noi la nivelul sistemului bancar putem să le explicăm și să le discutăm cu toți cei interesați. Se vorbește de data estimativă a deschiderii apelului, practic până la finalul lunii iunie. De asemenea, există, tot pe partea de energie, pentru o stocare a energiei electrice, pentru cogenerare, înaltă eficiență și așa mai departe. Deci foarte mult pe partea de producție de hidrogen verde, foarte mult pe zona de investiții în tot ce înseamnă energia verde, proiecte de eficiență energetică.

Ce este foarte foarte important: ne-am amintit de instrumentele financiare pentru sectorul privat și instrumentele financiare de garantare și de finanțare, dar în principal sunt gândite ca și instrumente financiare de garantare, sunt deja cunoscute din ultimii ani de companiile românești. S-au implementat prin Fondul European de Investiții, deci prin grupul Băncii Europene de Investiții. Cel puțin cu dumnealor s-au implementat până în prezent și băncile comerciale din România au putut să vină și să fie intermediar financiar.

Practic aici vorbim de un intermediar financiar eligibil, care acum pot fi și băncile comerciale, fonduri de garantare, instituție microfinanțare, companii de leasing și orice alte entități care au autorizare să dea credite.

Dacă ar fi să sintetizăm, despre ce fonduri vorbim în total și eventual pe cele mai importante apeluri disponibile în momentul de față?

Ramona Ivan: Dacă vorbim de garanții de portofoliu, garanția de portofoliu pentru o reziliență, despre care noi spunem că este o garanție de portofoliu care se pretează la aproape toate tipurile de IMM-uri, seamănă foarte mult cu ceea ce sunt convins că cititorii dumneavoastră știu: inițiativa pentru IMM-uri care a fost în trecut. Aceasta este de 300 de milioane euro.

O garanție de portofoliu o să mai fie pentru acțiune climatică - cam 200 milioane de euro, partener tot Fondul European de Investiții. Există și un fond de garantare - fond de capital de risc pentru redresare - 400 de milioane euro. De asemenea, ca și noutate, o să fie un fond de fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de interes. La fel, vorbim de 300 milioane euro, deci sunt sume importante.

BERD (Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare) va fi și ea partener de implementare pentru o măsură - investiție în eficiență energetică în sectorul rezidențial și al clădirilor. Deci e un element de noutate în relația fondurilor garanțiilor de portofoliu din România.

Pentru toate acestea, noi suntem pregătiți și la nivelul sistemului bancar am întreprins și avem pe undeva un număr considerabil de bănci comerciale în România care în ultimii 20-25 de ani au implementat și au o vastă experiență în implementarea diferitelor programe și instrumente financiare.

De asemenea, suntem un partener de dialog continuu cu autoritățile române, suntem membri în Comitete de monitorizare pe tot ce ține de fonduri europene, inclusiv acum pentru PNRR. Recent, chiar săptămâna trecută, am aplicat să fim selectați ca și parteneri în Comitetul de Monitorizare PNRR. Practic facem acest lucru fiindcă am văzut pe undeva importanța accesării acestor fonduri pentru țara noastră, dar și dificultatea de a fi accesate de mediul privat, prin faptul că sunt anumite reglementări, anumite mecanisme care diferă față de ce înseamnă dezvoltarea businessului fiecăruia. Și atunci noi spunem că pe undeva un rezultat bun al acestor fonduri foarte mari care există ca și posibilitate pentru țara noastră ar putea să fie obținut dacă există un dialog foarte bun și efortul comun autorități-sistem bancar și clienți, adică mediul de afaceri, și cred că doar îmbunătățind acest dialog și aceste coordonate putem să ne atingem obiectivele.

„Recomandăm companiilor să își facă o analiză mai curând realist-pesimistă privind costurile proiectului și rezultatele așteptate”

Pomeneați chiar la începutul discuției de faptul că sunt fonduri disponibile și pentru firmele nou înființate. Puteți să detaliați? Pentru o firmă care nu a mai avut experiența accesării de fonduri - ce e disponibil și la ce nivel de sume?

Ramona Ivan: Din tot ce am menționat până acum, cel puțin pe zona de economie verde, există măsuri care sunt deja deschise și măsuri din cele menționate deja care urmează până la finalul lunii iunie să fie lansate - ghidurile solicitantului sunt deja disponibile. Sumele sunt generoase per ansamblu și bineînțeles că detaliile diferă foarte mult. Maxim per beneficiar, cât anume poate să ia? De fapt ajungem la frumusețea lucrului cu fondurile nerambursabile.

Maximul trebuie să fie foarte bine calat pe necesitatea companiei și noi ce recomandăm practic celor care acum sunt la început de drum, deoarece companiile la început de drum de regulă au și ele un istoric cumva, indiferent cât de noi sunt, dar le recomandăm, dacă sunt noi pe zona de fonduri europene, ținând cont de multitudinea de programe de finanțare și de apeluri de proiecte, ar trebui cumva să analizeze fiecare în companie sa, cu atenție, afacerea proprie, cât și posibilitățile de finanțare și pe undeva să se aleagă între investițiile necesare pentru reducerea costurilor sau investiții pentru dezvoltare, extinderea capacităților de producție, sau pentru diversificarea activității.

Dacă vorbim de companii existente, știm că fiecare încearcă să suporte cumva costurile, pe partea de eficiență energetică. Sunt astfel de măsuri cam pentru oricine. Important este să se cunoască foarte bine condițiile de aplicare, condițiile de implementare. Recomandăm să se colaboreze cu personal specializat, cu un consultant sau cu una dintre băncile din piață, care practic are departamente specializate în oferirea unor astfel de informații clienților. Și, de asemenea, dacă vorbim de companii la început de drum sau de companii care deja sunt mature, în continuare recomandăm, mai ales pentru cele care implică și finanțări nerambursabile, să se elaboreze bugetul dând tot timpul un calcul cu anumite marje și analiza cumva să fie mai curând realist-pesimistă, în ceea ce privește costurile proiectului și rezultatele așteptate.

Să ne luăm în calcul că atunci când vorbim de mai mulți parteneri, dacă te finanțezi doar la o bancă, practic ești tu ca și companie cu banca respectivă. Dacă vorbești de un proiect pe care dorești să îl implementezi cu fonduri nerambursabile, atunci intervine și partea de autoritate de management, deci din start sunt mai mulți parteneri și de multe ori timpul nu este așa cum rezultă pe hârtie. Pot exista anumite întârzieri și companiile, dacă își estimează undeva mai pesimist previziunile, au mai multe șanse, într un final, să implementeze cu succes. Din experiența noastră la nivel de sistem bancar, cel puțin în ultimii 15 ani, proiectele care au fost cel mai bine implementate sunt cele care au ținut cont de aceste aspecte. Care și-au ales bine consultanții și au ținut cont de regulile impuse prin proiectele de fonduri europene.

Cum te poate ajuta banca să obții finanțări europene

Până unde merge de fapt parteneriatul acesta dintre client și bancă? Mă pot duce, bat la ușa băncii și eventual aflu ce finanțări sunt disponibile, după care începe o discuție mai aplicată, eventual pe planul de afaceri, pe calendar, cum menționați dumneavoastră?

Ramona Ivan: La nivelul sistemului bancar zicem noi că în ultimii 20-25 de ani am devenit un nucleu din ce în ce mai puternic și ne-am lărgit așa, și ca număr de bănci cu experiență în implementarea diferitelor programe și instrumente financiare destinate susținerii mediului privat.

Și cele mai multe bănci și-au făcut echipe dedicate, echipe specializate cu care se poate discuta. Se poate discuta proiectul și înainte să fie depus, se pot primi acele sfaturi, acea consiliere care de cele mai multe ori este consiliere gratuită. Se pot primi acele sfaturi prin care compania să vadă, din multitudinea de proiecte și programe disponibile, ce anume i se potrivește și ce îl poate ajuta. Compania cunoaște foarte bine businessul pe care îl are, pe care îl vrea să îl dezvolte, ce anume vrea să eficientizeze.

Specialistul bancar poate spune ce anume i se potrivește și când. Există și varianta în care se vine la bănci în momentul în care deja există un proiect depus, un proiect aprobat de Autoritate. Aici practic lucrurile se pot așeza din mers. De obicei este mai anevoios, fiindcă de multe ori este mai greu să schimbi dacă cineva a dimensionat un pic mai mult decât ar fi fost cazul. Sau dacă cineva a considerat că o să crească așa precum Harap-Alb. Poate o bancă, dacă ar fi discutat dinainte, putea să îl consilieze și să se facă undeva etapizat aceste lucruri.

În această etapă în care ne aflăm poate, deși toată lumea spune că principalul rol al sistemului bancar este pe zona de finanțare, în ceea ce privește PNRR, eu consider că primul loc al sistemului bancar este pe partea de educație financiară specializată. Cu alte cuvinte traducerea noilor concepte și regulamente ale Comisiei Europene, atât pentru companii cât și, de multe ori, pentru personalul propriu. Fiindcă se știe, există o serie de specialiști în sistemul bancar în fiecare bancă și specialiștii respectivi au și ei rolul să și consilieze personalul care este în vânzări și care se intersectează cu firmele zi de zi. Ne asigurăm că sunt bine consiliați.

De asemenea, lucruri cu care noi lucrăm foarte mult, unei companii poate nu îi sunt ușor de înțeles - ce înseamnă o încadrare corectă chiar și în categoria IMM, respectarea cadrului ajutoarelor de minimis, ajutoarele de stat șicare sunt regulile. Am avut și mai avem încă până pe 30 iunie cadrul temporar Covid. Ne pregătim, deja am văzut - cadrul temporar Ucraina, cel puțin la nivel european, al Comisiei Europene: statele membre trebuie să vină să transpună din tot ce este acolo - ce urmează pentru a se contracara efectele războiului.

Sunt foarte multe lucruri - ce înseamnă finanțarea verde, avantaje pentru businessuri. Sunt aceste elemente și practic aici ne asumăm rolul de educație financiară cu această transpunere. Suntem și vom fi în continuare, pe partea de instrumente financiare, intermediar financiar pentru instrumentele financiare care se vor lansa în cadrul PNRR, dar și pe partea de programe operaționale. Am făcut acest lucru, sunt o serie de schimbări în aceste instrumente financiare și toate practic vin în sprijinul companiilor prin condiții de cost și de garantare avantajoase.

Nu este vorba doar de a obține o finanțare în condiții mai bune, de multe ori companiile, chiar și cele aflate la început de drum sau cele care sunt companii mature și au deja expuneri garantate, au deja credite luate și garanții poate insuficiente pentru alte credite, aici sunt aceste garanții prin fondul European de Investiții din PNRR și nu numai care se pot obține 50, 60, 70 la sută garanții gratuite în anumite condiții. Și pentru toate aceste condiții, la fel, sistemul bancar este pregătit.

Chiar zilele acestea mulți dintre noi, la nivel de sistem bancar, lucrăm la astfel de aplicații de intermediari financiari. Avem și rolul de a fi foarte aproape de autorități și de a da puncte de vedere pe tot ce apare, când apare, de a ne asigura că sunt foarte aproape lansările de așteptările clienților și sunt transpuse corect. Și noi apreciem aici că suntem consultați în permanență, cel puțin Comisia de fonduri europene cred că este una dintre cele mai active comisii. Avem un dialog permanent cu autoritățile.

„Chiar dacă lucrează cu un consultant, recomand companiilor să aibă un specialist intern care să cunoască proiectul”

Ce trebuie să facă antreprenorii, cum trebuie să se pregătească ei ca să vină deja la bancă poate cu cele mai multe șanse și să aibă vocație la accesarea acestor fonduri?

Ramona Ivan: Dumnealor își cunosc foarte bine afacerile, trebuie să vină să discute ce anume vor să facă. Și din acea discuție să găsească varianta optimă și momentul potrivit, în funcție de ce îți dorești să faci dacă te grăbești, dacă este ceva lansat, dacă nu este lansat. Sunt antreprenor și mă bucur, cel puțin în ultimii 20-25 de ani am văzut în România antreprenori care au crescut frumos, au făcut proiecte, au învățat că uneori nu e de dorit să înveți din greșeli fiindcă asta te poate costa destul de mult.

Dar a crescut și zona aceasta destul de mult. Sunt companii poate mai măricele așa care și-au dezvoltat mici nuclee de specialiști care chiar și în dialog cu specialiștii băncilor, pe zona de fonduri europene, au multe lucruri care pot să meargă și deciziile să fie luate în cunoștință de cauză. Recomand companiilor la început de drum și companiilor mai mici să aibă totuși câte un specialist care să cunoască totuși proiectul, chiar dacă se lucrează cu un consultant, chiar dacă se primește această consiliere de la sistemul bancar, să aibă totuși pe cineva intern care știe proiectul cap coadă, să fie asumat.

Să țină cont atunci când semnează cu autoritate ce semnează. Este foarte important. De multe ori e așa o euforie că s-a aprobat contractul că poate înclinăm să semnăm mai repede și să nu ținem cont ce ne-am asumat. Am văzut multe proiecte frumos implementate, dar trebuie mare atenție, trebuie respectate regulile. Vorba aceea „se poate și așa” nu prea funcționează aici. Cam acestea sunt micile recomandări și bineînțeles acuma vin puțin, dacă tot vorbim de PNRR, vin și la zona de finanțare verde.

Și aici este încă mult loc de creștere, să se învețe. Se vorbește foarte mult, normal, și mediul de afaceri e interesat și la nivelul sistemului bancar suntem în situația în care învățăm și încercăm să ne așezăm corect - ce înseamnă zona de economie verde și prietenoasă cu mediul înconjurător și de protecție socială. Sunt multe lucruri pe care trebuie să le respectăm ca stat membru și la fel, credem că și aici o să fie un subiect important în care noi sistemul bancar va trebui să ne implicăm foarte mult.

Articol susținut de Asociația Română a Băncilor