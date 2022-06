FINANTE - BANCI Luni, 06 Iunie 2022, 04:43

Dan Popa • HotNews.ro

Press report Foto: Profimedia Images

​Cum arată viața occidentalilor care trăiesc în Rusia. Au grijă ce și cu cine vorbesc, nu mai au acces la sistem medical privat, dar nu vor să plece din țară. Când Kremlinul a trimis trupe militare în Ucraina la sfârșitul lunii februarie, mulți occidentali care trăiau în Rusia au început să plece din țară.

Dar unii au ales să rămână, în ciuda avertismentelor primite din partea ambasadelor, a rugăminților prietenilor și familiei și a riscurilor politice și economice, scrie The Moscow Times.

„Când a început războiul, am fost șocați pentru că sincer nu credeam că se va întâmpla așa ceva. Primisem o mulțime de mesaje în care ni se spunea că trebuie să plecăm, că este periculos.

Apoi au circulat și zvonuri că internetul va fi închis, că va exista lege marțială, că granițele urmau să se închidă”, a declarat, sub protecția anonimatului, o femeie din SUA și rezident de multă vreme la Moscova, scrie Spotmedia.

Vrei un certificat de virginitate? Zeci de servicii publice de medicină legală încă eliberează un astfel de act în România, deși ONU a cerut interzicerea urgentă a practicii. Cel puțin patru institute de medicină legală și 25 de servicii județene de medicină legală continuă să elibereze certificate de virginitate pentru fete și femei, o practică definită de organizațiile internaționale drept dureroasă, umilitoare și traumatică. Națiunile Unite și Organizația Mondială a Sănătății au cerut încă din 2018 interzicerea acordării acestor certificate.

Certificatele de virginitate la cerere sunt documente care nu au nicio legătură cu anchetele penale, unde în urma unei sesizări la poliție organele abilitate decid dacă se impune sau nu un examen ginecologic.

Testarea virginității la cerere nu are nici finalitate medicală. Dacă există o problemă de ordin medical vizita se face la medicul obstetrician, nu la medicul legist. Dacă există suspiciunea unei infracțiuni sexuale primul pas este depunerea unei sesizări la poliție, urmată – dacă este cazul – de o examinare a medicului legist (în baza dispoziției unui procuror), scrie Dela0.

Oamenii de știință au descoperit un Super Pământ, care arde constant. Oamenii de știință au anunțat descoperirea unei planete care nu seamănă cu nimic din Sistemul Solar, un ”Super-Pământ” care arde în mod constant.

Aflată la 50 de ani lumină distanță de noi, planeta 55 Cancri e sau Janssen orbitează atât de aproape de ”steaua sa asemănătoare Soarelui” încât ”temperaturile de suprafață sunt cu mult peste punctul de topire al mineralelor tipice care formează roci”.

În plus, se crede că partea de zi a planetei este acoperită de oceane de lavă, se arată într-un raport NASA, citat de Phys.org.

”Imaginați-vă dacă Pământul ar fi mult, mult mai aproape de Soare. Atât de aproape încât un an întreg să dureze doar câteva ore. Atât de aproape încât gravitația a blocat o emisferă în lumina zilei arzătoare permanentă și cealaltă în întuneric nesfârșit.

Atât de aproape încât oceanele să fiarbă, rocile să înceapă să se topească, iar norii să plouă cu lavă.” Nimic asemănător nu există în Sistemul nostru Solar, a transmis NASA, citată de Spotmedia.

Bucureştiul are 3 milioane de locuitori în timpul zilelor de lucru. 700.000 de angajaţi din ţară intră la companii din Capitală. Bucureştiul s-a transfor­mat într-un Manhattan al Europei de Est când vine vorba de fluxul zilnic de navetişti. De luni până vineri începând cu 5 dimineaţa coloane de microbuze, autobuze şi maşini personale se îndreaptă spre Capitală pentru a suplimenta forţa de muncă.

Dacă în Manhattan zilnic intră 1,6 milioane de navetişti, în Bucureşti sunt 700.000 de persoane care lucrează şi care au domiciliul în alt judeţ. Raportat la populaţia activă din judeţele respective, Bucureştiul a reuşit performanţa de a atrage aproape jumătate din aceasta din judeţul Giurgiu spre exemplu, mai bine de o treime din Călăraşi şi un sfert din Ialomiţa, Teleorman sau Dâmboviţa, judeţe unde cele mai multe localităţi se află la circa o oră - o oră şi jumătate cu maşina personală, pe o rază de circa 100 de kilometri, scrie ZF.

Dan Bucșa. Vedem nașterea unui nou model economic. Ce înseamnă pentru salarii, costul banilor, investiții și companii. Dan este economist șef al Unicredit pentru zona Europei Centrale și de Est. Are o carieră de aproape două decenii în finanțe și instituții bancare, inclusiv Banca Națională, unde a făcut parte din echipa care a creat modelul de forecasting folosit în țintirea inflației. De aproape un deceniu, conduce la Londra echipa care urmărește evoluția economiilor din regiunea României și din România.

Trăim, spune Dan, o reașezare profundă a modelului economic european. Va trebui să ne obișnuim cu o lume mult mai polarizată, cu bani mai scumpi, inflație înaltă și prețuri mari ale energiei – cel puțin pentru un timp.

Am vorbit cu Dan despre costul acestei tranziții și cine îl va plăti, despre greșelile de politică economică ale Guvernului și de ce salariile nu pot crește în România suficient pentru a acoperi inflația. Dar și despre cum stă România, economic vorbind, între Polonia, Ungaria, Cehia sau Bulgaria.

Discuția noastră a atins atât de multe subiecte interesante, încât am decis să o publicăm în două episoade.

Astăzi, vorbim despre ce înseamnă această reașezare de model economic, de unde vine inflația, ce fac vecinii noștri pentru a crește salariile, cât pot crește în România și unde, ce se întâmplă în piața imobiliară și indicatori care ne spun cât de optimiști suntem și cât de rezistente sunt companiile românești, scrie Andreea Roșca pe blogul personal.

Rabla Local: Cei care primesc bani nu vor putea cumpăra o altă mașină poluantă timp de trei ani. Cei ce vor casa și radia din circulație o mașină mai veche de 15 ani vor putea primi, de la primăria localității în care își au domiciliul, un stimulent în valoare de 3.000 lei, potrivit unui proiect de ordin al Ministerului Mediului, ce stabilește regulile unui nou program Rabla. Beneficiarii stimulentului de casare vor putea face orice vor dori cu banii obținuți în cadrul programului Rabla Local, cu excepția achiziției unei mașini la mâna a doua poluante. Mai exact, cei ce vor primi bani prin programul Rabla Local nu vor putea cumpăra o mașină cu normă de poluare mai mică de Euro 4 timp de trei ani de la obținerea stimulentului, scrie avocatnet.ro

Camera de Comerţ şi Industrie a României: reducerea numărului de județe la 15 este o soluție pentru reducerea cheltuielilor bugetare. Reducerea numărului de judeţe la 15 este soluția pentru scăderea cheltuielilor bugetare, susţin reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie a României, într-un comunicat de presă. În document se arată că reprezentanții organizaţiilor patronale şi profesionale sectoriale din România, propun ca reorganizarea să se realizeze pe structura Curţilor de Apel, care sunt în număr de 15, respectiv, Bucureşti, Ploieşti, Craiova, Piteşti,Timişoara, Oradea, Cluj, Alba-Iulia, Târgu Mureş, Braşov, Suceava, Iaşi, Bacău, Galaţi și Constanţa. Acest lucru poate fi asumat politic deoarece nu contravine prevederilor Constituţiei României susțin reprezentanții organizațiilor patronale. În plus această nouă organizare, ar mări posibilităţile de dezvoltare şi promovare a produselor şi serviciilor româneşti. Organizaţiile semnatare mai susțin și redefinirea noţiunii de comună - ca localitate cu cel puţin 5000 de locuitori, scrie RFI.

Cristian Grosu: Cea mai tare măsură de securitate a României. Discuția mediului de afaceri cu guvernul. România trebuie să se înarmeze, armele vor fi cumpărate de la aliați, care ne vor oferi, la pachet, nu doar know-how și contractele offset, ci și garanția unei intervenții armate în caz că suntem atacați.

OK: dăm încă 0,5% din PIB pentru achiziții, mai facem niște încadrări de voluntari, permanentizăm forța NATO în România și pe asta am rezolvat-o.

Există însă un lucru pe care niciun aliat nu ni-l va putea oferi – o măsură de securitate care, în ultimele 12 de luni a devenit la fel de importantă ca adecvarea investițională militară, și care – deși aparent (APARENT) ține de economie, nu mai are de multă vreme treabă numai cu economia:

E vorba de aderarea României la moneda euro – mecanism care ar lega indestructibil România de Vest, în condițiile în care România este, în acest moment, graniță – deocamdată numai pe Marea Neagră, cu Rusia, scrie Curs de Guvernare.

Cele mai vândute cărţi la Bookfest 2022. Noi suntem români (nimeni nu-i perfect)” de Radu Paraschivescu, „Femeia cu fustă violet” de Natsuko Imamura, „Ikigai. Cum să-ţi găseşti drumul în viaţă” de Francesc Miralles, Héctor García, „10 minute şi 38 de secunde în lumea asta stranie” de Elif Shafak, „Când corpul spune nu” de Gabor Mate, „Drumul Rusiei” de Rüdiger von Fritsch, „O vară italiană” de Rebecca Serle se află între cele mai vândute titlurile la Bookfest 2022.

Editurile au anunţat care au fost cele mai vândute cărţi la ediţia 2022 a Salonului Internaţional de Carte Bookfest, scrie Mainnews.ro

Combinatul Siderurgic Liberty Galați, rezultate financiare record. Combinatul Siderurgic Liberty Galați a raportat pe 2021 rezultate financiare record, respectiv, un profit brut de peste 1,5 miliarde de lei (echivalentul a peste 300 milioane de euro - n.r.), potrivit datelor centralizate de Ministerul Finanțelor. Acest rezultat a fost obținut la o cifră de afaceri de peste 9,37 miliarde de lei.

Anul 2021 a fost unul destul de tumultuos pentru Combinatul Liberty Steel Galați. Reconfigurarea modelului de afaceri, criza COVID-19, dar și prăbușirea Greensill Capital, unul dintre principalii finanțatori al GFG Alliance, din care face parte și Liberty Steel, au fost câteva dintre provocările la adresa unității gălățene.

După cum v-am informat în paginile ziarului "Viața liberă", la nivel european, GFG Alliance și Comitetul de Restructurare și Transformare (RTC) al Liberty Steel Group au demarat în 2021 un proces de recalibrare a afacerilor din siderurgie, axat pe concentrarea afacerilor în jurul "nucleului dur" al celor mai puternice și profitabile unități pe care le deține - Combinatul Siderurgic de la Galați și Combinatul Siderurgic de la Ostrava (Cehia), scrie Viața Liberă.

Demagogia Velo-City: 8 ani de proiect, iar bicicletele au dispărut complet din Iași. Firma de închirieri a închis și a plecat.

Mihai Chirica vorbește despre marele proiect încă din 2016. Cu chiu cu vai s-ar putea implementa în 2023, dacă se vor hotărî să facă piste pe câteva bulevarde

Procedurile proiectului european sunt extrem de greoaie, iar în Primărie nu există niciun impuls de a grăbi procesul, pentru că este timp berechet până la care se închide decontarea: decembrie 2023

Între timp, în 8 ani, din Iași bicicletele au dispărut aproape complet, trotuarele și carosabilul fiind periculoase

IVelo, firma care închiria celebrele biciclete galbene, a închis complet și a dispărut din oraș

Întrebarea este: dacă afacerea nu a mers în regim privat, pe unde vor circula bicicletele exploatate în regim public?, se întreabă ReporterIS.

Mica doză de cultură generală. Când e vorba despre Evul Mediu, oamenii se gândesc în general că, pe vremea aia, lumea era vai de steaua ei și umbla cu burta lipită de șira spinării. Numai de dietă nu le ardea ălora, când ei stătea cu dinții rânjiți de foame ca în capra cu trei iezi. Corect. Așa și era. Doar că aici este nevoie de câteva mențiuni.

PR-ul medieval, în care includem cea mai tare companie de profil, adică biserica, îi învăța pe oameni că trupul este templul Domnului, prin urmare e păcat să îți bați joc de el cu lăcomie și să te faci cât porcul mistreț. Aceste aspecte îi priveau însă numai pe sărăntoci, cei care erau învățați, ba chiar siliți de împrejurări, să bată record după record în materie de post negru sau mâncat scaieți, brusturi și alte plante pline de celuloză benefică.

În ce îi privea pe nobili, popi sau, mai ales, capetele încoronate, lucrurile stăteau fix pe dos, căci îngrășarea era văzută ca semn de mare noblețe, bunăstare și toate cele, scrie Mica doză de cultură generală.

Democrația cu epoleți și legile nesiguranței naționale. Știind că organismele naționale de control parlamentar sunt notorii de ineficiente în supravegherea activităților SRI și SIE, orice încercare de extindere a puterii sau influenței serviciilor e o veste teribil de proastă pentru democrația românească.Regim penal special pentru ofițerii serviciilor secrete. Civili obligați prin lege să sprijine, la cerere, agenții de informații în derularea operațiunilor de serviciu. Control civil diminuat asupra activităților serviciilor. Preluarea integrală de către SRI a operațiunilor de interceptare a comunicațiilor.

Toate aceste măsuri sunt prezente în așa-numitul pachet de legi ale siguranței naționale, pe care coaliția de guvernare PSD-PNL-UDMR îl dorește discutat și votat cât mai curând în Parlamentul României, scrie Dela0.

Paradoxul prin care capitalismul occidental sapă la temelia sistemului pe care l-a creat. Inarmarea economica si militara a marilor puteri iliberale – Rusia și China, îndeosebi – a fost realizata multumita capitalului provenit din tarile liberale. Lipsa de scrupule a capitalului în a vâna oportunitățile globalizării după căderea comunismului a subțiat clasa de mijloc ”acasă” și a creat în statele autocrate economii atât de puternice, încât societatea capitalistă a devenit dependentă de ele. Avem în față un paradox: capitalul societăților democratice occidentale finanțează slăbirea democrației acestor societăți. Vanarea oportunitatilor a avut permanent un rol cheie in alocarea eficienta a capitalului, dar… In calitate de subiecti ai experimentului numit “comunism”, noi si vecinii nostri regionali suntem probabil cei mai in masura sa decretam esecul acestui sistem si sa intelegem si principalele cauze ale disfunctionalitatii lui. Pentru toi cei care am trecut prin acea epoca este, cred, evident faptul ca principala problema a ideologiei comuniste a fost esecul intelegerii ca atat de mult propovaduita bunastare a populatiei nu putea fi atinsa ca un scop in sine, oricat de centralizate si politic directionate erau deciziile economice. In plus, egalitarismul a fost calea sigura de a distruge motivatia indivizilor de a se dezvolta pe sine si de a contribui astfel la dezvoltarea societatii, scrie Radu Crăciun pe blogul personal.

Nomenclatorul crimei organizate. Furtul de la 1 la 50.000 de euro e la liber. „Mă prinde, dau banii înapoi și scap de închisoare, nu mă prinde, rămân basma curată.“ Infracțiunea de contrabandă a fost introdusă abia în 2020 în Strategia Națională de Apărare a țării împreună cu spălarea de bani și evaziunea fiscală. Până atunci, dincolo de pedepsele aplicate traficanților, aceste infracțiuni nu erau considerate amenințări la adresa securității naționale. Contrabanda cu țigări aduce anual infractorilor profituri de milioane de euro. Anul trecut au fost confiscate țigări în valoare de peste 15 milioane de euro, însă e greu de estimat câte transporturi ilegale au trecut pe sub nasul vameșilor, sau, în unele cazuri, cu complicitatea acestora.

Pe lângă contrabanda cu țigări a luat amploare contrabanda cu mașini și mai ales cu echipamente de protecție și medicamente contrafăcute în cei doi ani de pandemie. Numărul celor care au murit din cauză că au folosit produse farmaceutice contrafăcute nu poate fi estimat, scrie DW.

Aproape 13.000 de copii din România au ambii părinți plecați la muncă în străinătate. Numărul total al copiilor din România care aveau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate era, la finele anului trecut, de 12.286, conform datelor centralizate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie.

În schimb, numărul copiilor cu unul dintre părinţi plecaţi la muncă în străinătate a urcat la 76.000 la finele lunii decembrie, cu 2.783 de copii mai mult comparativ cu 30 septembrie 2021.

Dintre cei 12.286 de copii cu ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate, 11.476 se aflau în îngrijirea rudelor de până la gradul IV, fără măsuri de protecţie, restul fiind plasaţi la un asistent maternal, centre de plasament sau alte familii ori persoane, scrie Europa FM.

Mihai Gane, românul care a cucerit literatura spaniolă, spune povestea diasporei românești. Mihai Gane are 28 de ani și este unul dintre cei mai apreciați poeți din Peninsula Iberică, potrivit Ambasadei României în Spania, acesta înregistrând un succes răsunător inclusiv în mai multe state din America Latină.

Mihai Gane spune într-un interviu pentru Europa Liberă că mulți români care trăiesc în Spania i-au transmis că, de când îi citesc cărțile, nu le mai este rușine să spună că sunt români.

Acesta vorbește despre trauma trăită la vârsta 9 ani, atunci când a plecat cu părinții în Spania. Își iubește locul natal, Lerești, județul Argeș, și vine în țară de fiecare dată când are nevoie de energia satului.

„Odată cu plecarea din România, noi ne-am pierdut rădăcina și cred că mereu vom fi imigranți, pentru că nu mai aparținem niciunui loc, nici Spaniei, nici României, cred că suntem acolo, undeva, la mijloc, între două sentimente”, spune Mihai Gane pentru Europa Liberă.

„Sectorul 3, cei mai buni”. Cât e adevăr și cât e PR și cum se va locui în următorii ani în cel mai populat sector al capitalei.

Deși administrat de un primar controversat, cu datorii enorme la stat, implicat în multiple dosare penale și scandaluri publice, sectorul 3 are o reputație surprinzător de bună față de sectoare similare, muncitorești, dominate de cartiere dormitor construite în perioada comunistă.

Iar dacă ai locuit câțiva ani în zonă și ai văzut cam tot ce era de văzut din cartiere precum Titan sau Balta Albă, reputația sectorului nu ți se mai pare chiar atât de inexplicabilă, scrie PressOne

Forță și Putere . Am să încep acest articol prin a vă descrie două întâmplări care au, cred eu, multă relevanță pentru subiect.

Prima e o întâmplare foarte ciudată pe care am trăit-o acum ceva vreme. Am mai scris despre ea într-un articol mai vechi. La acea vreme locuiam în Franța. Am fost contactat printr-o cunoștință comună de un potențial client care mi-a cerut o întrevedere virtuală, pe Skype. Clientul era o mare firmă de software din Rusia care începuse o campanie de extindere în Europa prin achiziții de firme locale. Cumpăraseră astfel de firme în România, Cehia și Polonia dar se cam opriseră din avânt pentru că au dat peste culturi foarte diferite și pe care nu se descurcau să le integreze, așa că aveau nevoie de o mână de ajutor. La întâlnire au participat diverse persoane din conducerea firmei, de la centrul din Rusia dar și de la unele operațiuni locale. Am ascultat tema și, după ce am înțeles-o, le-am spus cum le-aș recomanda eu să procedeze la abordarea ei. Întâlnirea a decurs bine, după părerea mea. Mi s-a cerut să pun propunerea mea în scris, cu o estimare de durată, buget și resurse. Am făcut asta. După vreo două săptămâni am primit un mail politicos, prin care eram anunțat că îmi mulțumesc pentru propunere dar au ales pe altcineva. Am mulțumit la rândul meu și am uitat de subiect, scrie Adrian Stanciu pe blogul personal.

Fraudă cu taxe judiciare la Universitatea „Dunărea de Jos”. Fost prorector acuzat de delapidare și fals. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Galați au cerut vineri, 3 iunie, arestarea preventivă a unuia dintre principalii suspecți în frauda cu taxe judiciare de timbru, neregulă semnalată în vara anului trecut în urma unor verificări ale Corpului de Control de la Ministerul Educației. Este vorba despre Dragoș Alexandru Opreanu, director al Direcției Juridice din cadrul Universității "Dunărea de Jos" și fost prorector pe linie de resurse umane, acesta fiind acuzat de delapidarea a peste 270.000 de lei din bugetul instituției și de sute de falsuri în documente.

Controlul inițiat anul trecut de Ministerul Educației la Universitatea din Galați a avut vineri, 3 iunie 2022, o primă apariție în instanța de judecată, odată cu propunerea procurorilor de arestarea preventivă a principalului suspect în mega-frauda cu taxe judiciare de timbru descoperită în contabilitatea instituției. Cel indicat ca principal suspect a fost, în ultimii ani, un personaj-cheie în organigrama universității. Este vorba de Dragoș Alexandru Opreanu, director al Direcției Juridice și Resurse Umane și fost prorector responsabil cu managementul resurselor umane și activitatea juridică, cu drept de gestiune în ceea ce privește resursele bănești.

În virtutea acestor atribuții, vreme de cinci ani, în perioada 2016-2021, au reținut procurorii, Opreanu și-ar fi însușit peste 270.000 de lei, bani predați de cinci consilieri juridici și de o angajată în funcția de administrator de patrimoniu la universitate, scrie Viata Libera.