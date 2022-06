FINANTE - BANCI Joi, 09 Iunie 2022, 18:14

Mai bine de trei sferturi din bănci se așteaptă ca prețul imobilelorsă rămână aproximativ la același nivel în această vară, iar o bancă din 5 consideră că acesta va scădea, arată datele unui raport al Băncii Naționale, publicat joi după-amiază. Pentru vara acestui an, circa 30% din băncile chestionate de BNR anticipează o tendință de scădere a cererii de credite.

Banca Nationala a Romaniei - BNR Foto: Hotnews

Una din explicații ar putea fi creșterea ROBOR și IRCC, indici ale căror creșteri abia acum se vor resimți. „Avem in piata imobiliară o anomalie economică.

Desi ROBOR actual este 6,23%, iar IRCC este 4,8% nimeni nu plateste ( inca) aceste dobanzi la creditele ipotecare.Această anomalie face ca cei care iau acum credit ipotecar obtin un scadentar cu un IRCC de 1,86% ( cat era in trim 4 2021). Aceasta dobanda nu are nicio legatura cu prezentul, viitorul mediu si lung

Peste 6 luni IRCC va fi peste 5%, ceea ce va duce la dublarea dobanzii pe perioada creditului. La fel si cei care au credite in ROBOR, dar nu au actualizate scadentarele ( bancile actualizeaza scadentarele la 6 luni). Mai jos chiar decat in criza din 2008, care a fost generata de piata imobiliara.

Clientii mei care au dezvoltari imobilare au stopat constructiile. Cei care construiesc in conditiile actuale: inflatie, crestere dobanda, incertitudine economica, au risc mare de faliment in urmatoarele 24 de luni.. Stoparea creditarii pentru ipotecare va avea un efect de domino. Daca in 2008 creditele imobiliare erau de 21 miliarde lei, azi au o valoare de 100 miliarde lei.”, a scris pe contul său de FB economistul Radu Georgescu.

Peste jumătate dintre participanții la sondajul BNR au remarcat o creștere a prețului mediu pe metru pătrat al unei locuințe în trimestrul I 2022, iar restul (48 %) au indicat menținerea aproximativ constantă a acestuia.

Băncile participante la sondajul făcut de BNR susțin în proporție de 57% că cererea de credite destinate achiziției de locuințe și terenuri în T1 2022 a rămas constantă, în timp ce 43% raportează o cerere moderat mai mare.

Proporția creditelor imobiliare solicitate de către persoane fizice și respinse de către bănci, respectiv raportul între volumul total al creditelor solicitate și respinse și volumul total de credite aferente persoanelor fizice, s-a păstrat la același nivel, conform majorității respondenților.