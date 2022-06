FINANTE - BANCI Miercuri, 15 Iunie 2022, 11:58

Oamenii de știință sunt de părere că este posibil să existe viață pe alte planete („omuleți verzi”), dar momentan nimeni nu a văzut unul. La fel și Iancu Guda, vede evaziune peste tot, dar tot el este de părere că nu vom afla niciodată dacă IT-iștii și alte categorii care lucrează prin micro și PFA fac evaziune, pentru că ANAF nu face verificări.

Peste asta, el nu are proprietatea termenului. Evaziunea fiscală este cu totul altceva conform legii (vezi în interviul pe care ni l-a acordat). Ce este evaziune:

ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile

omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate

evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive

alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor

executarea de evidenţe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor

sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate

substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terţe persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală şi ale Codului de procedură penală.

Așadar, ceea ce povestește Iancu Guda nu intră în niciuna dintre aceste categorii.

Asta nu înseamnă că în unele cazuri nu se maschează munca prin PFA nefiind prea legal sau la limita legii. Totuși, generalizând, poți da de înțeles că toate PFA-urile și micro lucrează ilegal, ceea ce nu este sănătos pentru societate creând o imagine falsă și punând o etichetă.

Iancu Guda nu are un atestat în domeniul consultanței fiscale, dar ne spune că a învățat fiscalitate la ASE și că este apt să-și exprime o părere pe domeniu.

Are două firme, fără angajați, și nu vede o problemă în faptul că folosește emailul de la Coface în interes personal, deși acuză că unii IT-ști lucrează ilegal folosind infrastructura altor companii.

Deși nu este de acord cu excepțiile din Codul fiscal, a susținut una adoptată recent privind piața de capital. Vezi mai jos ce spune despre asta.

Declarațiile pe scurt:

Dacă este legal sau ilegal, nu am de unde să știu. Dacă nu știe ANAF cu 27.000 de oameni, cum să știe Iancu?

În postarea mea era vorba de un om, nu de o industrie, nu de un fenomen.

Codul fiscal are o problemă că permite astfel de optimizări.

Discut cu cineva de la ANAF, fost coleg la facultate. Zic: cum ai încadra o persoană care lucrează cu o singură companie, de luni până vineri, 8 ore pe zi, folosind sistemele oferite de client și lucrând într-o echipă pusă la dispoziție de clientul respectiv? Mi-a zis că activitatea este 100% dependentă și ilegală. Acel contract trebuia să fie pe muncă și este făcut pe PFA ca să plătească taxe mai mici.

Mi se pare de bun simț, dacă vezi că se întâmplă o ilegalitate, să sesizezi. Dau un alt exemplu, poate deplasat: Vezi că cineva violează pe cineva. Mă duc și întreb un doctor: care este definiția violului? Ce înseamnă un psiholog? Până îmi spun doctorul și psihologul, ăla a violat-o și a plecat.

Eu spun de oameni care an de an lucrează numai cu un singur client de luni până vineri 8 ore pe zi în sistemele lor. Nu spun de un startup care la început are doar un client. Spune-mi tu ce este treaba asta, dacă nu este contract de muncă mascat prin PFA?

ANAF nu face verificări la nivel de masă pentru că nu are resurse suficiente. Efortul implicat este atât de mare și efectul individual este mic.

Am făcut ASE, am făcut fiscalitate la ASE și sunt doctor în analiză financiară.

Nu trebuie să fii consultant fiscal ca să-ți dai cu părerea că cele 4 din 7 criterii sunt sau nu bifate pentru un exemplu concret. Sunt economist, am făcut ASE, am făcut fiscalitate, și cred că îmi permit să am un raționament.

Despre faptul că folosește adresa de email Coface pentru chestiuni personale: Nu folosesc alte naturi decât faptul că dau un email. Este prea tangențial și irelevant din punctul meu de vedere.

Cornel Grama, consultant fiscal: Nu stiu de unde domnul „ analist financiar” Iancu Guda a tras concluzia că dacă veniturile sunt în proportie de 50 + 1 la sută de la un singur client, automat acea activitate este independentă și acea persoana fizică ce desfășoară o activitate independentă este catalogat ca hoț și evazionist.

Context: Unde a văzut evaziune fiscală analistul financiar Iancu Guda

Toată discuția a pornit de la o postare pe Facebook în care spunea că a fost la aniversarea unor prieteni.

„Cu cine stau la masa? O fiscalistă care ajuta oamenii să-și “optimizeze costurile cu taxele” și sotul (partenerul, amantul whatever) care este IT-ist și lucreaza pe PFA cu o singură companie. Ei bine, aici am început să am o problemă: individul facea evaziune fiscală (activitatea este dependentă, deoarece lucrează cu o singură companie). Le-am explicat politicos de ce nu este ok și care sunt consecintele negative pentru noi toți ale unui asemenea comportament generalizat”, a spus Guda.

La acea postare a primit foarte multe reacții și mulți consultanți fiscali au încercat să-i explice că greșește. Iancu Guda a ținut-o și o ține pe-a lui.

Potrivit consultantului fiscal Cornel Grama:

Daca vorbim de reîncadrarea unei activitati ca dependente (salariale) dintr-una îndependentă, Codul fiscal precizează că trebuie îndeplinite 4 din 7 condiții ca acest lucru să nu se întâmple .

Astfel la art 7 pct 3 avem cele 7 condiții:

“3. activitate independentă - orice activitate desfășurată de către o persoană fizică în scopul obținerii de venituri, care îndeplinește cel puțin 4 dintre următoarele criterii:

3.1. persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului și a modului de desfășurare a activității, precum și a programului de lucru;

3.2. persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea pentru mai mulți clienți;

3.3. riscurile inerente activității sunt asumate de către persoana fizică ce desfășoară activitatea;

3.4. activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfășoară;

3.5. activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacității intelectuale și/sau a prestației fizice a acesteia, în funcție de specificul activității;

3.6. persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare și supraveghere a profesiei desfășurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective;

3.7. persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terțe persoane în condițiile legii;„

“Prin urmare nu stiu de unde domnul „ analist financiar” Iancu Guda a tras concluzia că dacă veniturile sunt în proportie de 50 + 1 la sută de la un singur client, automat acea activitate este independentă și acea persoana fizică ce desfășoară o activitate independentă este catalogat ca hoț și evazionist. Sunt termeni pe care domnul „ analist financiar” se pare ca nu îi stăpânește”, a spus Grama.

Grama continuă: Dacă era consultant fiscal sigur nu îi scăpa din vedere că și în Normele de aplicare ale Codului fiscal de la articolul de mai sus se prevede mai mult decât 50 +1 din venituri, chiar și 100% din venituri de la un singur client cu condiția să nu existe o clauză de exclusivitate cu acel client.

Normele de aplicare art 7 pct 3 – pct 1 (3):

„(3) Persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea chiar și pentru un singur client, dacă nu există o clauză de exclusivitate în desfășurarea activității.”

Ulterior, HotNews.ro a discutat cu Iancu Guda, să vedem unde vede el evaziune.

Iancu Guda spune că a făcut o analiză și că cele 4 criterii nu se respectă

“Am făcut o analiză despre estimarea pierderilor de venituri la bugetul public din cauza comportamentului de externalizare a muncii către PFA. În loc să angajezi un om salariat și să plătești total taxe peste salariul net încă 72% sau, dacă vrei, 42% din salariul brut reprezintă taxe și contribuții, există oameni, chiar companii care solicită oamenilor: nu te angajez pe contract de muncă, eu colaborez pe PFA. Fă-ți o microîntreprindere și emite o factură lunară”, spune el.

• Aici există o problemă, în primul rând principială și apoi legală.

• Principial eu consider următorul lucru: nu este normal ca taxele pe muncă să fie diferite pe forma de încadrare.

• Deci cred că în primul rând statul are o problemă, Codul fiscal are o problemă că permite astfel de optimizări.

„Dau exemplu pe IT, pentru că sunt cei care s-au simțit atacați cel mai mult (vezi postarea). Ideea de optimizare eu cred că e greșită. Sunt două probleme: una de etică și a doua de legalitate. Nu e normal ca într-o țară muncă să fie încadrată diferit în funcție de forma de încadrare”, a spus el.

• Este de înțeles că dacă există două variante A (mă angajez cu carte de muncă și plătesc taxe) și B (fac evaziune fiscală și nu plătesc taxe), indiscutabil a doua nici nu trebuie justificată, tolerată, explicată. Este evaziune, este furt, trebuie condamnată.

Realitatea din teren, spune el, este că acele PFA-uri, care în loc de carte de muncă preferă să lucreze pe PFA, acelea nu respectă cele 4 condiții minime din cele 7 criterii ale Codului fiscal ca să fie activitate independentă.

„Faptul că lucrez cu un singur client e doar una din condiții. Al doilea criteriu din cele 7 spune că persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea pentru mai mulți clienți. Lumea zice că: Dacă eu lucrez cu un singur client e doar o condiție din cele 7. Eu respect alte 4 și sunt independent. Nu este chiar așa”, a mai afirmat Iancu Guda.

• Din când în cand în luna mai nu facturez nimic, sunt feelancer, și când au nevoie de mine punctual pe niște proiecte mă contractează. E ok. Tai trei facturi pe an și sunt foarte mari pentru că sunt niște proiecte punctuale unde sunt contractat ocazional.

• Realitatea din teren nu este asta. Acele PFA au lună de lună o sumă fixă în baza unui program și în baza unor sisteme unde acele PFA lucrează ca să fie monitorizate. Este de fapt contract de muncă externalizat pe PFA.

Reporter: Atâta timp când nu există clauză de exclusivitate…

Iancu Guda: Eu înțeleg că nu este clauză de exclusivitate, dar el lucrează doar pentru o companie 8 ore pe zi, pe aceeași sumă lună de lună, an de an. Este ilegal și au fost decizii în acest sens. Îți spun de ce. Lucrezi lună de lună, 8 ore pe zi, nu contează ce scrie în contract, nu am clauză de exclusivitate, dar nici nu lucrez cu alții.

Eu lucrez lună de lună, zi de zi într-un sistem al clientului ca să mă monitorieze, de luni până vineri.

Ca să dea senzația de independență, facturile nu sunt exacte în aceeași lună: într-o lună e 10.000 lei, în una e 8.000, în una de 12.000.

Legea spune că persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului și modului de desfășurare a activității precum și a programului de lucru. PFA-urile astea nu-și aleg ele: Luni vreau să stau la piscină, nu vreau să lucrez, eu marți lucrez de pe laptopul meu. Nu, tu de luni până vineri lucrezi în sistemul meu, folosind un VPN.

Când te duci să verifici dacă acele PFA lucreză doar pentru un client și cum lucrează, este ca și un angajat.

Reporter: Dacă eu sunt la început de drum, e foarte posibil să am un singur client. Adică automat intru în categoria de evazioniști, conform definiției dată de dvs., despre care nu prea știu care e.

Iancu Guda: Eu spun de oameni care an de an lucrează numai cu un singur client de luni până vineri 8 ore pe zi în sistemele lor. Nu spun de un startup care la început are doar un client. Spune-mi tu ce este treaba asta, dacă nu este contract de muncă mascat prin PFA.

ANAF spune că pentru a fi activitate independentă:

îți alegi locul de muncă și modul de desfășurare

dispui de libertatea de a lucra cu alți clienți

riscurile interente activității sunt asumate de persoana fizică

activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfășoară. Nu e adevărat. De cele mai multe ori, sistemele informatice în care se lucrează, licențele de Office, de Windows, accesul de la distanță la acele sisteme se face de către clientul beneficiar. Nu se respectă nici acest criteriu.

activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacității intelectuale și/sau a prestației fizice a acesteia. Se lucreză în echipe. Un PFA este parte a unei echipe cu alte PFA-uri și cu angajați interni. Nu este proprietate exclusivă intelectuală a unuia.

persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terțe persoane în condițiile legii. Teoretic poate, practic nu o face. Adică nu externalizează la alții, adică PFA să dea altui PFA.

Nu respecți cele 4 condiții din cele 7 ca să fii legal.

Iancu Guda spune că nu vom afla niciodată dacă are dreptate sau nu pentru că ANAF nu va face verificări

Analistul financiar spune că nu vom afla niciodată dacă are dreptate sau nu, deoarece ANAF nu face verificări.

„Nu se fac verificări la nivel de masă pentru că nu au resurse suficiente. Efortul implicat este atât de mare și efectul individual este mic. La nivel de comportament de masă, pierderile sunt enorme”, spune el.

4 indicatori prin care Guda crede că se vede cine face „evaziune”

Iancu Guda: Care sunt companiile care au grad mare risc că externalizează munca către PFA?

Dacă te uiți pe contul de profit și pierdere, se vede de pe Marte o diferența. Se văd în 4 locuri diferențele.

1. Companiile care externalizează pe PFA, nu zic ilegal, că nu știu, trebuie să faci un control la fața locului, au foarte puțini angajați raportat al cifra de afaceri. Adică cifra de afaceri/angajat este foarte mare.

2. Au o pondere a salariilor în total salarii de exploatare mici, pentru că dau puține salarii pe cartea de muncă.

3. Au o pondere a categoriei de cheltuieli prestații efectuate de terți în total cheltuieli de exploatare foarte mare pentru că au facturi de la PFA și micro pe care le bagă în contabilitate.

4. Salariul mediu brut/angajat e mai mic, pentru că pun pe cartea de muncă mai puțin și plătesc diferența în plic.

Guda recunoaște că nu știe dacă are dreptate: Dacă este legal sau ilegal, nu am de unde să știu

Reporter: Povestea asta pe care o spuneți dvs. știți cu ce seamănă? Mă duc așa spre zona istorică. Știți că Ptolemeu când a venit cu teoria că Pământul e în centru și toate celelalte planete se învârt în jurul său, inclusiv Soarele, avea logică din punct de vedere matematic. În practică, nu era așa. Poate așa este și în cazul dumneavoastră. Este interpretabil.

Iancu Guda: Ce? Că pe o cazuistică de câteva companii care externalizează pe PFA în oglindă…

Reporter: Da, nu este o regulă. Depinde de obiectul de activitate, de foarte multe lucruri. Nu putem să generalizăm.

Iancu Guda: Acești 4 indicatori sunt cei mai des întâlniți la cazuistica pe care am analizat-o pe mai multe sectoare. Concluzia este că aceste companii dacă au acești 4 indicatori dacă arată astfel față de media sectorului lor de activitate reprezintă un semnal de alarmă, nu o certitudine.

Dacă este legal sau ilegal, nu am de unde să știu. Dacă nu știe ANAF cu 27.000 de oameni, cum să știe Iancu?

Ce este evaziunea fiscală? Iancu Guda pare a înțelege altceva

Reporter: Da, dar dvs. ați folosit cuvintele: evaziune fiscală. Ce înțelegeți prin evaziune fiscală? Ați spus-o ca pe o certitudine, iar postarea dvs. asta arată.

Iancu Guda: În postarea mea era vorba de un om, nu de o industrie, nu de un fenomen, care îmi spune concret: Lucrez de 6 ani cu o singură companie, numai pentru ei, de luni până vineri, 8 ore pe zi, în sistemul lor, folosind infrastructura lor. Eu nu respectă decât 2, interpretabil maximum 3, din cele 7 condiții. Legea spune să respecți 4.

Acest om face evaziune pentru că activitatea lui este una dependentă și a trecut-o pe PFA ca să plătească taxe mai mici, el fiind frustrat și dezamăgit la fel ca mine, că statul nu face ceea ce ar trebui să facă cu banii. Boicotul și evaziunea în privat nu rezolvă problema de corupție din sectorul public.

Reporter: Ați folosit cuvintele: evaziune fiscală. Conform legii, de exemplu, evaziunea fiscală nu este ceea ce spuneți dvs. Este când nu plătești taxele deși ai banii încasați și nu i-ai declarat. Dacă nu ai bani să plătești, e cu totul altă discuție. La fel, evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive. Ce spuneți dvs. intră într-o altă zonă, dar aia nu e evaziune fiscală.

Iancu Guda: Da nu e legală. Cred că pierdem esențialul.

Reporter: Nu aveți, în postarea dvs., proprietatea termenului. De-asta s-a creat multă vâlvă.

Iancu Guda: Aici îmi asum faptul că un om care trebuie să plătească taxe pe cartea de muncă, că se cheamă evaziune sau altfel cred că este secundar, dar că lucrează pe PFA într-un mod ilegal și nu plătește taxele pe care ar trebui să le plătească este o formă de neplată a unor obligații fiscale.

Ce studii are în domeniu

Reporter: Ați spus că discutăm finanțe și fiscalitate. M-am uitat pe CV-ul dvs. și nu știu. V-ați luat un atestat pentru a fi consultant fiscal? Ați dat examen la Camera Consultanților Fiscali?

Iancu Guda: Nu, dar am făcut ASE, am făcut fiscalitate la ASE și sunt doctor în analiză financiară.

Reporter: Nu văd în ce măsură sunteți dvs. apt să dați consultanță pe fiscalitate. De ce aș merge la dvs. și nu aș merge la un consultant fiscal?

Iancu Guda: Nu trebuie să fii consultant fiscal ca să-ți dai cu părerea că cele 4 din 7 criterii sunt sau nu bifate pentru un exemplu concret. Sunt economist, am făcut ASE, am făcut fiscalitate, și cred că îmi permit să am un raționament.

Reporter: Eu vă spun cum fac eu. Dacă am o problemă de sănătate, mă duc la doctor. Dacă am una legată de fiscalitate, mă duc la un consultant fiscal. Adică nu pot să iau decizii în funcție de ce spune cineva pe Google: „Te doare capul? Ia și tu o aspirină”.

Iancu Guda: Pe subiectul ăsta punctual, eu discut cu cineva de la ANAF, fost coleg la facultate. Zic: cum ai încadra o persoană care lucrează cu o singură companie, de luni până vineri, 8 ore pe zi, folosind sistemele oferite de client și lucrând într-o echipă pusă la dispoziție de clientul respectiv. Mi-a zis că activitatea este 100% dependentă și ilegală. Acel contract trebuia să fie pe muncă și este făcut pe PFA ca să plătească taxe mai mici.

Mi se pare de bun simț, dacă vezi că se întâmplă o ilegalitate, să sesizezi. Dau un alt exemplu, poate deplasat: vezi că cineva violează pe cineva. Mă duc și întreb un doctor: care este definiția violului? Ce înseamnă un psiholog? Până îmi spun doctorul și psihologul, ăla a violat-o și a plecat.

Reporter: Nu cred că putem pune egal între astea două.

Nu este de acord cu excepțiile din Codul fiscal, dar una îi place

Iancu Guda: Problema fundamentală este a Codului fiscal care este ciuruit cu tot felul de excepții pentru Horeca, construcții, IT, pentru tutun, băuturi alcoolice...

Reporter: Stați puțin, că eu știu excepțiile. Problema este că dumneavoastră spuneți pe deoparte de problema lor, dar ați susținut o excepție: mă refer la cea privind piața de capital. Adică anumite excepții vă plac și, la fel, sunt argumente pe anumite excepții atât pro cât și contra. Și în cazul pieței de capital sunt pro și contra. De ce pe-aia o acceptați și pe restul nu?

Iancu Guda: Faptul că am o opinie și cred că niște excepții sunt justificate nu înseamnă că invalidează ceea ce am spus până acum sau că de fapt mă contrazic. Eu cred că sunt, așa cum mă ascult eu pe mine, coerent.

În România avem o mare problemă cu educația financiară cea mai scăzută din Europa. Oamenii privesc bursa, piața de capital, ca pe un joc cu un risc foarte mare. Privesc brokerii cu un risc foarte mare de... suntem tributari tuturor întâmplărilor din anii ‘90: Caritas și așa mai departe. 95% din avuția poporului este blocată 77% în imobiliare, 12% în depozite, 6% în mașini și bijuterii, spune raportul de stabilitate financiară BNR.

Nu punem banii în mișcare, nu-i investim, capitalul nu circulă. Doar 0,7% din populația adultă activă are cont la broker din care doar 0,3% este activă efectiv, tranzacționează.

Eu nu știu pe acest pământ o țară dezvoltată fără o bursă dezvoltată. O piață de capital dezvoltată ajunge acolo dacă există oul și găina, ceea ce înseamnă retailul care investește pe termen lung, nu care speculează, și găina, adică companiile care să vină să se listeze la bursă.

Este nevoie de un imbold, că oamenii au nevoie și de o motivație mai palpabilă decât educația financiară pe care încercăm noi să le-o facem. E nevoie și de un imbold fiscal. Dacă oamenii ar avea taxe mai mici pe piața de capital mai ales pentru investițiile pe termen lung, că sunt educați sau nu, vor fi mai motivați să o facă. Scopul este unul nobil, ca toată România să se dezvolte: nu construcțiile, nu Horeca, nu IT, nu agricultura. Suntem în asta împreună cu toții. Nu este un favor pentru o industrie, pentru o clasă socială, pentru nimeni. Mie mi se pare că nu este un favor pentru nimeni.

Eu înțeleg că pare excepție pentru altcineva, dar pentru mine nu este. Excepție este: în Horeca TVA este 5% dacă se mănâncă în restaurant, dar dacă o cere acasă este 19%.

În construcții, nu se plătește CASS.

(n.r. în realitate nu se plătește impozit pe venit, cotribuția la sănătate și la Pilonul II).

În IT nu se plătește impozit pe venit.

Cu ce dezvoltă aceste excepții România? Alea sunt niște facilități fiscale probabil acordate ca urmare a unor activități de lobby ale industriei, că are interes industria aia.

Reporter: Eu sunt împotriva tuturor excepțiilor, chiar și cea privind piața de capital, chiar dacă investesc la bursă. Ca principiu, nu mi se pare OK.

Două firme cu zero angajați și emailuri trimise de pe adresa Coface

Reporter: Am văzut că aveți două firme: Financial Research Advisory și Guda&Guda cu zero angajați. Faceți evaziune?

Iancu Guda: Nu!

Reporter: Am văzut că unele emailuri le trimiteți de pe adresa de Coface, deși sunt chestiuni mai degrabă personale. Cum se împacă munca de la Coface cu aceste 2 firme?

Iancu Guda: În primul rând, jobul meu principal este la Coface ca director general. Pe acel email corespondez pentru că-mi este mai ușor.

Reporter: Deci folosiți infrastructura altei companii în interes personal, presupun că pentru celelalte 2 firme.

Iancu Guda: A da un email, nu. Cred că deja exagerezi. Nu folosesc alte naturi decât faptul că dau un email. Este prea tangențial și irelevant din punctul meu de vedere.

Ce este relevant este că am un contract de muncă la Coface unde plătesc taxe conform Codului fiscal: contribuții sociale, CAS, CASS, impozit pe venit 100% legal.

În paralel, pentru că este dreptul meu de muncă, este algerea mea ce fac seara, în weekend cu abilitățile mele pentru că am muncit foarte mult, am învățat la CFA, apoi MBA toate plătite de mine pe timpul meu și pe banii mei, m-am dezvoltat la un nivel la care am niște abilități pe care le pot pune în slujba comunității, nu doar la Coface. Pentru aceste tipuri de colaborări, că sunt lector asociat ASE, IBR, ISF, drepturi de autor (pentru cărți) nu pot să fac contract de muncă, pentru că aș avea colo o oră, acolo 2 ore și nici nu am în fiecare zi.

La IBR predau ocazional, deci nu am un contract de muncă să predau în fiecare lună nu știu câte cursuri. Am foarte mulți clienți unde mai predau cursuri pentru că sunt trainer de analiză financiară și atunci când predau un curs la o companie, îmi pun liber de la Coface.