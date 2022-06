FINANTE - BANCI Joi, 16 Iunie 2022, 09:42

Compania a pierdut enorm după ce o serie de celebrități și-au lansat propriile mărci, problemele fiind amplificate de întreruperea lanțurilor de aprovizionare și de inflație, scrie Al-Jazeera. Revlon Inc a solicitat punerea sub protecția Capitolului 11, după ce a încercat să lupte cu mărcile axate pe online în ultimii ani.

Revlon Foto: Profimedia Images

Miercuri, producătorul de lac de unghii și ruj deținut de miliardarul Ron Perelman a depus dosarul la o instanță specializată din Districtul de Sud al New Yorkului. În SUA, punerea sub protecția Capitolului 11 ​​permite unei companii să continue să opereze cu condiția sa propună un plan de rambursare a datoriilor către creditori.

Depunerea decumentelor în instanță vine la doar câteva zile după ce Wall Street Journal a scris că Revlon a început discuții cu creditorii pentru o re-eșalonare a plății datoriilor în încercarea de a evita falimentul.

Vânzările lui Revlon au încetinit puternic pe fondul blocajelor din aprovizionare, pierzând spațiu la raft în magazinele din SUA în favoarea startup-urilor susținute de celebrități precum Kylie Cosmetics (Kylie Jenner) și Fenty Beauty de Rihanna.

Revlon are o vechime de 90 de ani, începând prin a vinde lac de unghii în perioada Marii Depresiuni. Apoi a adăugat în oferta lor și rujuri, iar în 1955 marca era deja internațională.

Compania Revlon a apărut 1 martie 1932 la New York, fondată de doi frati Charles & Joseph Revson, alaturi de chimistul Charles Lachman, scrie rivier.ro. Cei trei cofondatori au lucrat umar la umar pentru a dezvolta un proces de fabricatie unic si eficient, lansandu-se pe piata in prima faza cu un singur produs si anume un „smalt de unghii” (oja). De-a lungul timpului, acestia au dezvoltat o gama larga de nuante de oje, inlocuind colorantii cu pigmenti.

Un moment important pentru companie a fost anul 1937, in care a aparut primul anunt de publicitate in cunoscuta revista New Yorker Magazine, fapt ce a adus companiei si mai multi clienti.

Trecand mai departe, din anul 1939 compania a lansat si o gama de rujuri si a promovat ideea ca nuanta buzelor trebuie sa se potriveasca cu cea a unghiilor.

In timpul celui de-al Doilea Razboi Modial, compania a creat produse de machiaj si produse conexe pentru armata Statelor Unite ale Americii, iar pana la sfarsitul acestuia, Revlon era al doilea producator de produse cosmetice din Statele Unite.