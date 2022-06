FINANTE - BANCI Luni, 20 Iunie 2022, 12:28

F. Barbuta • HotNews.ro

Liderul PSD Marcel Ciolacu spune că „trebuie venită cu o plafonare clară a prețului” la benzină și motorină. La ce preț va fi plafonat, încă nu se știe.

Pompa alimentare carburant Foto: Hotnews

Conform legii Concurenței, prețul carburanților poate fi plafonat pentru o perioadă de 6 luni, care poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat adoptarea respectivei hotărâri.

Astfel de măsuri pot fi luate pentru sectoare economice determinate în împrejurări excepţionale, precum: situaţii de criză, dezechilibru major între cerere şi ofertă şi disfuncţionalitate evidentă a pieţei.

În ceea ce privește nivelul plafonului, acesta nu se știe, dar ar fi o greșeală ca prețul stabilit să fie foarte apropiat de cel actual, conform unor surse politice.

Propunerea trebuie făcută de Guvern (probabil prin Secretariatul General al Guvernului ori Ministerul Energiei) și avizată de Consiliul Concurenței.

Marcel Ciolacu este de părere că plafonarea trebuie făcută în așa fel încât „să aibă toate companiile o marjă de profit, că nimeni nu face muncă voluntară”.

Taxele și prețul combustibililor în România

Conform unui studiu realizat în cadrul Institutului European pentru Studii Economice de trei universitari de la Universitatea din București, ASE București și Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, taxele și accizele aplicate producției, distribuției și comercializării carburanților în România sunt responsabile pentru o parte însemnată a prețului plătit de consumatorii finali.

(De precizat că datele au fost analizate când prețurile mai mici decât acum)

Acciza pentru benzină este de 2.458,10 lei/tonă (1,89 lei/litru), iar acciza pentru motorină este de 2.052,89 lei/tonă (1,73 lei/litru).

În data de 25 aprilie 2022, un litru de benzină costa „la pompă”, în medie, 7,84 lei, iar motorina 8,72 lei. Fără TVA și fără accize, litrul de benzină ar fi costat 4,7 lei, iar cel de motorină 5,6 lei. Rezultă că nu mai puțin de 39% din sumele plătite pentru benzină, respectiv 36% din cele pentru motorină merg către bugetul de stat în contul TVA și al accizelor.

„Formula de calcul a accizelor pentru carburanți, corelată cu cursul valutar, a făcut ca accizele să crească cu 3,6% în 2022 față de 2021. Prețul carburanților influențează prețurile tuturor produselor de pe piață, deci se produce un efect de domino care duce la o creștere generalizată a tuturor prețurilor, ceea ce influențează cursul de schimb utilizat la calcularea accizei. Avem astfel de-a face cu un cerc vicios care contribuie și mai mult la scumpirea produselor și serviciilor și la pierderea puterii de cumpărare a românilor”, susține Radu Nechita, Conf. dr. Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca.

Cum au procedat vecinii noștri unguri

În Ungaria prețurile la benzină și motorină au fost plafonate la 480 de foriți per litru. La un curs de 0.0132 lei per forint, înseamnă 6,33 lei per litru de benzină și motorină.

Plafonul de 480 de forinți pe litru a fost impus de guvernul Ungariei încă din toamna anului trecut.

Ulterior, legislația s-a modificat, fiind aplicată doar pentru mașinile înmatriculate în acea țară, deoarece se făcea un turism al carburanților.

La începutul lunii mai, ministrul Energiei, Virgil Popescu spunea despre șoferii români care trec granița în Ungaria pentru a face plinul că în Ungaria prețul e plafonat, că fiecare țară își face politica de preț, iar pentru scăderea prețurilor trebuie lucrat la reducerea taxelor, arie care ține de Ministerul de Finanțe.