FINANTE - BANCI Marți, 21 Iunie 2022, 15:39

Dan Popa • HotNews.ro

Ucraina ar putea avea nevoie de o asistenţă externă de până la 1.000 de miliarde de euro pentru a repara pagubele provocate de invazia rusească, a declarat marţi Werner Hoyer, preşedintele Băncii Europene de Investiţii, transmite Bloomberg.

Werner Hoyer, presedintele BEI Foto: Comisia Europeana

"Am avansat cifra de un trilion pentru că am văzut cifrele care sunt vehiculate în spaţiul public şi pe care le consider complet nerealiste atunci când mă uit la nivelul de distrugere din Ucraina", a declarat Werner Hoyer la un briefing de presă organizat la Frankfurt, adăugând că "Europa va trebui să joace cel mai important rol în efortul de reconstrucţie a Ucrainei", notează Bloomberg, citată de Agerpres.

Această evaluare vine într-un moment în care liderii UE se pregătesc să se reunească joi şi vineri la Bruxelles pentru a discuta planurile de reconstrucţie a Ucrainei, precum şi cererea sa de aderare la blocul comunitar. Comisia Europeană a propus prima dată, la mijlocul lunii mai, cel mai recent pachet de ajutor pentru a acoperi o parte din nevoile financiare ale Ucrainei, care se ridică la aproximativ cinci miliarde de euro pe lună.

BEI, braţul financiar al UE, ar putea juca un rol central în canalizarea banilor de la UE spre Ucraina. Potrivit unor surse citate anterior de Bloomberg, BEI este şi canalul preferat de guvernul german pentru miliardele de euro care ar urma să iasă din blocul comunitar.

Banca Europeană de Investiţii, cu sediul în Luxemburg, a fost constituită prin Tratatul de la Roma din 1958. Acţionarii BEI sunt statele membre ale Uniunii Europene, iar accentul principal al activităţilor de creditare ale BEI este pus pe finanţarea de proiecte ce promovează o dezvoltare regională echilibrată şi coeziunea economică şi socială într-o Uniune Europeană extinsă.