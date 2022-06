FINANTE - BANCI Vineri, 24 Iunie 2022, 08:45

Actuala situație, în mod paradoxal, ar trebui să ne covină. Să nu vă șocați de ceea ce vă spun. Nu înseamnă că ne convine un război. Nu înseamnă că ne convin pierderi de vieți omenești și căderea economică globală, dar ne convine că se destructurează un sistem în care noi nu puteam să acționăm, pentru că am intrat în Uniune (UE n.r.) prea târziu, cu forță prea mică și n-aveam capacitatea ca să schimbăm ceva, a declarat economistul Mircea Coșea.

Mircea Cosea Foto: Agerpres

„Destructurarea sistemului, această resetare, face ca posibilitățile ca România să-și găsească un loc mai bun să fie cât mai aproape de realitate. Asta depinde de strategie, de inteligența factorilor policiti, de motivarea pe care factorii politici o dau acestui popor ca să lucreze într-o direcție”, a spus el.

El crede că asistăm la o schimbare atât de profundă, încât ne putem permite o schimbare de viziune.

De asemenea, a amintit că în 1992 a numit România drept stat colonial, dar a evoluat între timp.

Ideea de stat colonial a fost luată de alții fără copy/paste și între timp am și renunțat la ea pentru că cele trei condiții ale unui stat colonial, respectiv de a nu avea proprietate națională importantă, de a nu prelucra în țară materiile prime și de a fi orientat spre un număr limitat de țări s-a cam modificat în timp

„A evoluat într-o direcție care oricum am schimba-o, nu ne duce la un succes pe plan global pentru că România are o mare problemă de structură economică. Structura creează o valoare adăugată sub media europeană. E dovedit statistic. De ce? Pentru că se bazează pe activități care țin stadiul 2 și 3 ale revoluției industriale, prioritar 2, adică manufacturier”, a spus Mircea Coșea.

Potrivit acestuia, nu avem cercetare, dezvoltare, marketing promoțional.

Nu putem decât în manieră extensivă să ne dezvoltăm. Adică în loc de o fabrică de automobile, să facem 10. Bineînțeles, nu noi. Noi doar le manufacturăm. Cei care le desenează, le vând în străinătate, sunt alții. Valoarea adăugată va rămâne aceeași.