FINANTE - BANCI Miercuri, 06 Iulie 2022, 13:21

HotNews.ro

​Banca Națională a României a decis majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 4,75 la sută pe an, de la 3,75 la sută pe an, începând cu data de 7 iulie 2022. Este cea mai mare majorare din ultimii ani. De asemenea, nivelul ratei dobânzii de politică monetară stabilită miercuri de BNR este cea mai mare din august 2013 încoace.

Mugur Isarescu, Guvernatorul Bancii Nationale Foto: BNR

De asemenea, se majorează rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 5,75 la sută pe an, de la 4,75 la sută pe an și crește dobânda la facilitatea de depozit la 3,75 la sută, de la 2,75 la sută pe an, începând cu data de 7 iulie 2022.

BNR a decis, totodată, păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară și menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Cum a evoluat rata dobânzii în acest an:

10 ianuarie - dobânda cheie a crescut de la 1,75 la 2

9 februarie - dobânda cheie a crescut de la 2 la 2,50

5 aprilie - dobânda cheie a crescut de la 2,50 la 3

10 mai - dobânda cheie a crescut de la 3 la 3,75

Cum a evoluat rata dobânzii în ultimii ani: