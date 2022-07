Articol susținut de Raiffeisen Bank Vineri, 08 Iulie 2022, 09:17

​Raiffeisen Smart Market este cea mai recentă inovație de la Raiffeisen Bank și iși propune să aducă împreună clienții, persoane fizice ai băncii, cu partenerii și comercianții, persoane juridice. Am discutat cu Bogdan Abrudan, manager departament Dezvoltare Business Clienți Persoane Fizice la Raiffeisen Bank, despre noua aplicație și utilitatea ei pentru clienți, dar și despre planurile de digitalizare ale băncii pe termen lung.

Ce este Raiffeisen Smart Market și cui se adresează?

Bogdan Abrudan: Raiffeisen Smart Market este un ecosistem digital de loializare care pune împreună clienții digitali persoane fizice, cu partenerii și clienții persoane juridice - prin intermediul unei aplicații de loializare inovative. În modul acesta, clienții PF digitali ai băncii vor fi recompensați atât prin oferte Raiffeisen cât și ale comercianților, parteneri în ecosistem. Pentru a avea acces la aplicația Smart Market, clienții persoane fizice trebuie să dețină un card Raiffeisen și serviciul de mobile banking.

Cum functioneaza noua aplicație și cu ce va face viața utilizatorilor mai ușoară?

Bogdan Abrudan: Clienții își pot descarcă și instala aplicația, gratuit, din App Store sau Play Store pe telefon, cu sistemele de operare minim versiunea 10 Android sau minim versiunea 13 iOS. Odată instalată, aplicația mobilă Smart Market este intuitivă și ușor de folosit: utilizatorii își activează campania și au acces la diferite recompense precum vouchere de discount, cashback în cont sau puncte de loialitate. În plus, ei vor putea să își pună în aplicație toate cardurile de loialitate deținute la orice comerciant, pentru a le simplifica experiența de shopping.

Aplicația Smart Market este modul nostru simplu de a loializa clienții persoane fizice, oferindu-le recompense care să ii ajute să economisească și să câștige mai mult din relația cu noi.

Care vor fi cele mai atrăgătoare oferte pentru utilizatori?

Bogdan Abrudan: Fiecare ofertă are componenta ei de atractivitate, dintr-o gamă foarte diversă, pentru toate preferințele și nevoile clienților, însă cred că foarte apreciat va fi cashback-ul pentru plățile cu cardul și discount-urile de până la 30% la comercianți diverși. În plus, ne propunem să venim în întâmpinarea lor cu oferte pentru achiziția produselor cheie ale băncii, oferindu-le puncte de loialitate pe care și le pot converti, tot în aplicație, în vouchere valorice la diverși comercianți, la alegere. Fiecare își va putea astfel alege beneficiul pe care și-l dorește, în plus față de beneficiile aduse de produsele respective.

Am înțeles ca pentru companii aplicația va reprezenta un nou canal de vânzare și promovare a produselor. Cum va funcționa acest lucru mai exact?

Bogdan Abrudan: Antreprenorii vor avea oportunitatea să-și promoveze produsele și serviciile către clienții digitali ai băncii, utilizând acest nou canal digital, fără a fi nevoie de dezvoltări tehnice suplimentare. Mai mult, vor avea access gratuit la o platformă dedicată, bazată pe Advance Analytics, prin care vor avea posibilitatea să-și creeze campaniile în parteneriat cu Raiffeisen și să le monitorizeze, în timp real.

Ce înseamnă servicii personalizate pentru utilizatori, cum se va face concret această personalizare?

Bogdan Abrudan: Întregul ecosistem are la baza o soluție de Advance Analitics și AI care susține aplicația în procesul de „învățare” a preferințelor și comportamentului de consum al clienților. Pe baza acestor informații valoroase, vom putea să le oferim clienților campanii cât mai apropiate de nevoile și domeniile lor preferate de shopping.

Care este noutatea pe care o oferă Raiffeisen Smart Market?

Bogdan Abrudan: Pentru că știm că dorințele fiecărui client sunt unice, ne-am propus să fim prima aplicație care integrează toate tipurile de oferte, pentru nevoile fiecăruia: discount la comercianți, cashback pentru plățile cu cardul, puncte de loializare, oferte la produse bancare și chiar cu premii prin tragere la sorti și……. ne-a reușit! Nu în ultimul rând, cu ajutorul platformei de Advance Analytics vom putea să le oferim experiențe cât mai personalizate pentru fiecare din ei.

Știm ca Raiffeisen Bank are o strategie de digitalizare pe termen lung. Care sunt următorii pași în aceasta direcție?

Bogdan Abrudan: Într-adevăr, vorbim de strategie pe termen lung, pe care construim încă din anul 2006 când am lansat Raiffeisen Online - unul dintre primele servicii de internet banking din piață din România. De-a lungul acestei perioade am făcut toate eforturile să ținem pasul cu tendințele pieței și nevoile utilizatorilor, dezvoltându-ne constant portofoliul serviciilor digitale: Smart Mobile, RaiPay, Apple Pay, Garmin Pay, RaiConnect, credite de nevoi personale pe flux digital 100%, deschidere de cont curent de către clienți pe flux online, fonduri de investiții și acum venim cu Raiffeisen Smart Market.

Vom continua și de aici înainte investițiile în infrastructură digital precum și în extinderea portofoliului de produse digitale, astfel încât să ne putem recompensa clienții de cât mai multe experiențe unice de utilizare a produselor financiare, în fiecare zi.

