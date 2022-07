FINANTE - BANCI Sâmbătă, 16 Iulie 2022, 08:39

Florin Barbuta • HotNews.ro

Pentru Pompei, Herculaneum, plajă, pizza și roșii de Vezuviu merită să mergi la Napoli. Mai ales că mâncarea este mai ieftină decât în restaurantele din București, insulele grecești sau orașele din Cipru (despre care am scris recent). Ca destinație de vacanță este o zonă perfectă care îmbină istoricul cu relaxarea, plus că poate nu vrem să ne înghesuim cu toții în Grecia.

Positano - plaja - mare Foto: Hotnews

*Ca o paranteză: cei care au copii s-ar putea să nu se bucure foarte mult de ceea ce oferă orașele din zonă. Cei mici par a fi mai puțin rezistenți la plimbări decât eram noi la vârsta lor.

*Autorul a mers recent acolo, așa că vorbește din propria experiență.

Mergem în Napoli în special pentru a vizita Pompei și Herculaneum (Ercolano), orașele antice distruse de erupția Vezuviului. Vă spun de la început că merită fiecare minut petrecut acolo, mai ales dacă sunteți la curent cu cele mai noi documentare (multe au rulat anul trecut și anul acesta pe Viasat History).

Să o luăm într-o ordine, până să ajungem la treseul ce duce către cele două situri arheologice.

Ce observi după ce ajungi în Napoli: mizerie, miros de urină și clădiri dărăpănate, dar frumoase

Nu știu dacă așa e mereu, dar după ce aterizezi pe aeroportul din Napoli e posibil să stai o oră până treci de securitate, mai ales dacă ești printre ultimii care au ieșit din avion. Doar doi angajați se ocupă de verificări și se mișcă foarte încet. Pare că italienilor nu le prea pasă de turiștii români.

Mai departe trebuie să știi unde ești cazat. Ideal ar fi în zona Garibaldi, lângă gară, deoarece e mai facilă deplasarea către diverse orașe și situri arheologice. De asemenea, este foarte bine să-ți faci din timp un card (online) cu ajutorul căruia să circuli peste tot (cu excepția Alibus care te duce de la aeroport – 5 euro/persoană / la întoarcele îl puteți lua de lângă gară, de la Garibaldi).

Un astfel de card (online – aplicație pe telefon cu coduri QR) îți oferă două intrări gratuite la muzee și situri arheologice (poți să alegi Pompei și Herculaneum) și transport gratuit chiar și pe linia Circumvesuviana. Depinde pe care îl alegi. Poți merge pe varianta de 32 euro.

*Ia în considerare că dacă îți cumperi bilet de la poartă în Pompei plătești 16 euro (pentru Herculaneum cred că e 13 euro). Așadar, merită să te gândești la un card, mai ales că vei circula mult.

După ce te apropii mai mult de centrul orașului vei observa multe clădiri dărăpănate, dar frumoase. Chiar la un obiectiv turistic din centrul istoric era plin de PET-uri.

Un lucru pe care îl vei remarca este mirosul de urină și rahatul de câini de pe stradă. Italienii, în general, nu prea curăță după animalele lor.

Pe lângă asta, pare că viața pietonilor nu prea contează. Mare atenție la trecerile de pietoni să nu dea o mașină sau un scuter peste voi. Cei care le conduc nu se uită, unii vor trece la câțiva centimetri prin fața voastră. Așadar, fiți foarte atenți.

Vedeți că în mijloacele de transport în comun se folosește masca de protecție. În metrou poartă aproape toată lumea, dar pe Circumvesuviana, aproape nimeni. Dacă circulați cu autobuzele de la suprafață, nu veți fi lăsați să intrați dacă nu aveți masca pe față.

Nu știu dacă mai e așa, dar am auzit că trebuie să fii atent pe stradă pentru că unii hoți umblă cu scutere neînmatriculate și fură gențile doamnelor de pe umăr. Se fac nevăzuți imediat. Acest sfat l-am primit înainte să plec. Nu am văzut întâmplându-se așa ceva (nu știu dacă e adevărat), poate și pentru că nu am stat decât o zi să vizitez Napoli, în rest, mai importante au fost celelalte orașe (curate și frumoase) și obiective turistice.

Ei (italienii) nu prea vorbesc engleză... ceea ce e destul de nasol. Te gândești că ar învăța măcar din filmele americane, dar dacă deschizi televizorul și vezi că sunt dublate în italiană, începi să înțelegi.

Vom reveni asupra obiectivelor din orașul Napoli spre final. Prima dată: Pompei și Herculaneum (Ercolano).

*În celelalte orașe, despre care vorbim în partea a doua a textului, e curat.

Pompei, Herculaneum și o relaxare la plaja cu nisip negru: negru de culoarea piliturii de fier

Ca să ajungi la Pompei și Herculaneum va trebui să iei trenul pe linia Circumvesuviana (căutați pe motoarele de căutare orarul pentru a nu sta prea mult în stație). Deși pe site-urile oficiale scrie că trenurile DD și D fac 50 minute și, respectiv, o oră și 10 minute până la Sorento (linia Circumvesuviana), în realitate ele fac cam o oră și 20 sau o oră și jumătate (mereu să aveți asta în vedere).

Vedeți că Pompei se deschide la ora 9 dimineața, iar Herculaneum la 9:30.

Ideal este să mergeți prima dacă la Pompei (voi explica mai jos de ce). Este uriaș: 3 ore minim ca să vedeți cea mai mare parte.

IMPORTANT: Luați apă la voi pentru că o să vi se facă sete (e căldură). Veți mai putea umple sticla de apă de la fântânile din Pompei.

Nu vom povești istoria Pompei și Herculaneum și erupția din anul 79 pentru că există multă literatură și documentare pe temă. Așadar, nu are rost. În schimb, doar câteva poze.

După ce ați terminat cu Pompei, recomandarea ar fi să mergeți înapoi spre Herculaneum. Luați linia Circumvesuviana spre Napoli și vă opriți la Erconalo (durează 10-15 min). Acolo aveți de ales între a lua un autobuz și să mergeți spre Vezuviu (vă lasă la un anumit punct și apoi pe jos), ori să vizitați imediat al doilea sit arheologic.

Mergeți pe jos până acolo: practic coborâți pe acea stradă de la gară și în capăt dați de ruine.

Herculaneum, primul uraș lovit de erupție, este conservat mai bine (aflați pe site-urile oficiale de ce). Bine... doar o parte poate fi văzut, deoarece restul se află sub actualul oraș. Oricum, e măricel.

Veți vedea lucruri foarte interesante. Practic, ce nu s-a păstrat la Pompei, poate fi observat la Herculaneum. Cum spun unii: la Herculaneum am văzut lucrurile în culori (picturile din case s-au păstrat bine, iar unele statui sunt detaliate...).

Ciudat este că aici nu veți observa mulți turiști.

Pentru că v-a mai rămas o parte din zi, de la situl Herculaneum puteți merge, pentru a vă relaxa, la Antico Bagno Favorita (care funcționează de peste 150 de ani). Aici este o plajă cu nisip negru, datorită zonei vulcanice. La intrare veți fi întâmpinați de două bunicuțe foarte energice. Se plătește 5 euro/persoană și ai vestiar pentru a te schimba, toaletă și un bar.

În preț intră șezlongul și umbrela.

Senzația este foarte ciudată, mai ales când intri în apă și vezi totul negru. O bere costă aici 4 euro, iar o apă: 1 euro. Oricum ar fi, merită fiecare euro, fiind relaxant după o zi în care ai vizitat ore întregi.

Atenție că locația se închide la 18:30. Te anuntă de la intrare chiar cele două bătrânele.

*Dacă nu doriți să plătiți, vedeți că există lângă Antico Bagno două plaje asemănătoare, dar stați pe prosop și nu aveți loc în care să vă schimbați.

Așadar, după închidere o puteți lua ușurel pe jos spre gară (cam 20-25 min), apoi trenul spre Napoli (încă vreo 20 minute).

Insula Capri: flori superbe, plajă extraordinară și multe scări de urcat cu peisaje la fiecare pas

Din Napoli poți lua feribotul spre insula Capri. Ideal este să mergi dimineața, deoarece odată ajuns acolo, vei dori să te bucuri de tot ce vezi.

Dimineața este un feribot ceva mai ieftin, pe la 17 euro. Apoi prețul urcă la peste 20. Oricum, dimineața vrei să mergi, când e mai puțin aglomerat.

Nu mai rețin cât am făcut până în Capri (cred că o oră), dar timpul trece repede, bucurându-te de aer și privind cum te îndepărtezi de portul din Napoli.

Odată ajuns pe insulă, ai de ales între a merge pe jos, ori a lua autobuzul. Când este vorba despre Capri, drumul contează mai mult decât destinația (peste tot vei vedea lucruri interesante). Așadar, vedeți că sunt scări care taie șoseaua șerpuită. Deși pe Maps apărea că drumul îl faci în circa 20 minute până în orășel, în realitate va dura mai mult pentru că vei dori să faci poze și să admiri priveliștea la fiecare pas.

După ce ajungeți sus, recomandăm să mergeți spre Marina Picola, pentru a sta la o plajă superbă (o arcadă în stâncă). Adică va trebui să coborâți (puteți lua și autobuzul) tot vreo 20-30 minute (mai puține scări, mai multe străduțe în pantă).

Jos vedeți că este o plajă cu șezlonguri, dar neinteresantă, și două pentru prosoape. La una dintre ele merită să stați (vedeți cea din poză).

Dacă stați la acea plajă, acolo este și un restaurant. Au o cafea cu un gust excepțional la 2,1 euro: cafe hag orzo.

La întoarcere, dacă vă este lene sau sunteți prea obosiți, puteți lua chiar de-acolo autobuzul spre orășel. Totuși, nu plecați până nu vedeți și Giardini di Augusto (grădina botanică cu vedere spre mare). Intrarea este destul de ieftină, cred că am dat 1,5 euro.

Prețurile la mâncare sunt mai mari cu 2-3 euro decât în orașul Napoli (despre prețuri vorbim mai jos), dar am găsit și similar, la o calitate ceva mai proastă.

Puteți face o a doua baie în mare și lângă port, înainte de plecare. Este o plajă foarte bună și acolo.

La întoarcere, depinde de oră, e posibil să dați ceva mai mulți bani pentru biletul de vas: poate 20 de euro sau mai mult. Depinde de oră și companie.

Positano: frumos, neapărat de văzut, dar mâncare scumpă și proastă

Ca să mergeți în Positano din Napoli, mergeți pe linia Circumvesuviana (dacă aveți cardul despre care am menționat la început, e perfect). Luați trenul de Sorrento. O să faceți până acolo maxim o oră și jumătate (deși pe site apare că mai puțin).

Apoi aveți de ales cu 2,5 euro un autobuz (verificați orarul), ori cu vasul din port pentru 15 euro. Am ales varianta vasului, pentru confort și pentru că ne place marea.

În 40 minute – o oră veți ajunge în Positano. E greu de descris cum e, așa că punem câteva poze.

Nu vă gândiți să mâncați la restaurantele de acolo decât dacă vreți să admirați priveliștea. Mâncarea este foarte scumpă: de 3-4 ori peste ce găsești în Napoli. Mulți se plâng că este cam proastă. Dacă știți restaurante cu mâncare bună acolo, puteți lăsa sugestii în comentarii.

E un restaurant în apropiere de plajă care pare că are un preț bun, dar uitați-vă cu atenție la o altă pagină din meniu unde sunt introduse costuri adiționale. Vei constata că o masă simplă va costa 25 de euro, în final, deși la prima vedere pare că nu vei da mai mult de 9 euro.

Dar, așa cum spun unele persoane: trebuie să înțelegi că în Positano nu te duci să mănânci, ci să admiri priveliștile.

Așa e.

Este și o galerie de artă foarte interesantă acolo.

Vedeți că jos, lângă port, puteți face plajă și baie. Nu mergeți la zona cu șezlonguri, doar dacă nu vreți să dați câteva zeci de euro pentru a sta acolo.

Sorento: frumos și mâncare bună

Dacă ai terminat de vizitat Positano, mergi înapoi spre Sorrento, de data asta pentru a vizita. Ia vasul sau autobuzul despre care menționam.

*Cine vrea, poate să ia vasul sau autobuzul mai departe spre Amalfi

POZE SORRENTO

Aveți și în Sorrento o plajă, dar e cu sezloguri: 15-18 euro în funcție de locație. Nu prea merită. Vizitați orașul și mâncați prin centru. Prețurile sunt foarte puțin mai mari decât Napoli (cu 1-2 euro peste).

NAPOLI: Mâncare bună, ieftină și câteva obiective

Trebuie neapărat să vă rezervați o zi pentru a vedea puțin mai bine orașul Napoli și ce are de oferit. Pizza este extraordinară. Nu vreau să fac reclamă, dar cea mai bună pizza pe care am gustat-o a fost la Trattoria Pizzeria Ieri, Oggi, Domani.

Încercați una dintre cele cu roșii de Vezuviu. Roșiile au un gust ce nu poate fi descris, diferit de tot ceea ce am mâncat vreodată. În jur de 8 euro: da, ceva mai scump decât în alte locuri din Napoli unde costă 5 euro o pizza la 32 cm.

Mai este o pizzerie renumită: L’antica Pizzeria da Michele. E posibil sa prindeți o coadă prea mare (se mănâncă în stradă, unii pe bordură, dar cum am spus, cam neplăcut mirosul străzilor), iar dacă vă este foame, vedeți că e un restaurant vizavi. Bucătarul a lucrat 10 ani pentru L’antica Pizzeria da Michele și cică ar face pizza la fel. Costă 5 euro: 32 cm.

E bună, într-adevăr, dar nu se compară cu cea care are roșii de Vezuviu.

Prin Napoli, pizza este între 5-8 euro (depinde unde mănânci: 32 cm). Rar am văzut peste 8,5 – 9 euro.

Aici ne referim doar la restaurante.

O porție de paste costă până în 9 euro, iar o salată cam la fel.

O sticlă de vin: până în 10 euro.

O bere la restaurant: 2,5 – 3,5 euro. (Asta dacă vă place berea italiană. Autorul nu se dă în vânt după ea)

Dacă mergeți în Napoli, neapărat să mâncați Sfogliatelle: 2,5 - 3,5 euro. Am mâncat una bună de la un comerciant fără rating pe Trip Advisor, iar apoi din Centro Storico (cu rating mare). Prima a fost mai bună, dar poate e o chestiune de gust.

Cafelele de pe stradă: 1-3 euro (depinde de zonă)

*Am băut una la 1 euro din zona gării: tare și bună

Neapărat să luați funicularul până spre Castel Sant’Elmo, vizitați (după ce coborâți) cartierul spaniol, strada “consumerismului” via Toledo și puteți ajunge până la Piazza del Plebiscito și intrați în Basilica Reale Pontificia San Francesco da Paola (înăutru este foarte frumoasă – păcat că afară unii tineri au desenat pe ziduri diverse lucruri indecente, iar dacă mergi în stânga pe lângă coloane... miroase a urină).

Mergeți apoi spre faleză, la câteva minute distanță, de unde puteți vedea și Vezuviu.

De asemenea, nu uitați să mergeți în zona Centro Storico (mergeți pe fiecare străduță – veți vedea multe lucruri interesante).

Așadar, Napoli merită vizitat vara, veți vedea lucruri interesante la fiecare pas, așa că nu veți simți cum trece timpul. Sper că toate informațiile de mai sus vă sunt de folos.

*Nu am menționat mai multe plaje, ci doar pe cele impresionante.

Am ajuns în țară, m-am dus la piață și am cumpărat roșii. Sunt bune dar... nu la fel ca cele de Vezuviu.

Concediu plăcut!