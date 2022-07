FINANTE - BANCI Duminică, 17 Iulie 2022, 13:51

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu a avut anul trecut venituri din pensie și salariu (cumulat), în medie, de 19.757 euro/lună. De precizat că în afară de asta, în 2021 a mai avut și venituri din calitatea de membru titlular la Academia Română: 30.612 lei (întreg 2021).

Mugur Isarescu Foto: Hotnews

Anul trecut a investit în titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor o sumă de peste 1 milion de lei. Având în vedere că știm numărul de titluri (10.000), putem deduce că este vorba despre cele Fidelis în lei (nu știm la care dintre emisiuni).

La categoria investiții putem include și alte lucruri, anume bijuterii, colecția numismatică și tablouri.

În 2021, referitor la bijuterii diverse, estimarea guvernatorului este că suma a crescut cu 1,8%, la 86.000 euro.

În ceea ce privește colecția numismatică, aceasta a urcat cu 1.000 de euro, la 80.000 euro. La tablouri și icoane, creșterea este de 500 euro, la 20.000 de euro.

De asemenea, în conturi are peste 1 milion de lei, peste 27.000 euro și peste 11.000 dolari. (În 2020 avea 1,5 milioane lei, peste 27.000 euro și peste 11.000 dolari.)

Motivul diminuării poate fi ceea ce a spus Guvernatorul: „Am făcut o investiție extraordinară, am 4 nepoți și sunt la școală, nu?”

Guvernatorul deține 79,4% din Măr SRL, în valoare de 1,16 milioane lei. La CRH Ciment România (fosta Lafarge) are 1.000 de acțiuni de 250 lei.

Într-o conferință din 12 mai, Mugur Isărescu a fost întrebat cum își protejează economiile de inflație în perioada aceasta cu inflație ridicată. El a răspuns:

„Vreți să vă spun adevărul? Nu-mi fac nicio iluzie. N-am cum. Nu m-am dus la bursă cu toate că am un coleg care lucrează acolo, dar nu. I-am ținut, acuma de la o vreme, în titluri de stat. Au dat o dobândă mai mare și am așteptat și ca băncile să majoreze. În plus, am făcut o investiție extraordinară, am 4 nepoți și sunt la școală, nu?”.

