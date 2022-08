FINANTE - BANCI Duminică, 07 August 2022, 06:15

De cateva luni, spatiul mediatic este inundat de anunturi alarmiste privind “disparitia” banilor din fondurile de pensii private, scrie Radu Crăciun pe blogul personal. In acelasi spirit senzationalist am putea spune ca banii din pilonul 2 dupa ce au “disparut”, acum “reapar”. De unde? Ii scoate cineva dintr-un cufar?

Radu Craciun Foto: BCR Pensii

Catusi de putin. Pentru ca, de fapt, termenul de “disparitie” a banilor este total incorect. Fluctuatiile in valorile activelor personale pe care multi participanti din sistemul de pensii private le-au constatat sunt consecinta volatilitatii pietelor financiare in care fondurile de pensii investesc. Daca doresti ca pe termen mediu si lung sa ai un randament investitional semnificativ peste o dobanda bancara (da, total predictibila) sau semnificativ peste rata inflatiei, nu ai de ales si trebui sa iti asumi fluctuatiile investitiilor in pietele financiare. Banii nu dispar si apar, ci valoarea activelor in care sunt investiti fluctueaza.

Si acum situatia la zi. Graficul de mai jos ne arata faptul ca, dupa ce la mijlocul lunii iulie, media aritmetica a valorii unitatii de fond in pilonul doi scazuse cu 8,6% fata de prima zi a anului, ieri, scaderea se micsorase la 5.1%.

Asta inseamna ca, doar in ultimele doua saptamani, valoarea unitatii de fond a recuperat aproximativ 40% din pierderile intregului an. Cum asa?

Ca si in cazul scaderilor, si in acest caz, influenta majora provine din evolutia titlurilor de stat care au o pondere de aproximativ 60% in portofoliul fondurilor de pensii. Graficul de mai jos arata evolutia indicelui care reflecta miscarile preturilor titlurilor de stat.

Si in acest grafic, se observa inversarea tendintei de scadere a valorii si cresterile aparute in ultimele doua saptamani. Este o tendinta asociata unui interes semnificativ mai mare manifestat de investitori pe piata primara a titlurilor de stat.

Va continua aceasta tendinta? Pe termen mediu, cel mai probabil. Chiar daca la un moment dat titlurile se tranzactioneaza sub pretul la care au fost emise prima data, asa cum se intampla astazi, in final, ele vor intoarce la valoarea lor nominala. Cu alte cuvinte, pe termen mediu, tendinta de crestere a valorii titlurilor de stat va continua. Implicit, fondurile de pensii ar trece cu succes peste inca un episod de volatilitate. Cu siguranta nu ultimul.

