FINANTE - BANCI Miercuri, 10 August 2022, 12:09

Dan Popa • HotNews.ro

​Indicatorul ROBOR, cu maturitate de 3 luni și respectiv 6 luni a scăzut miercuri, după ce Guvernatorul BNR a atras atenția public că unele bănci ”săriseră calul”. Robor la 3 luni a coborât miercuri de la 8,14 la 8,06, în vreme ce cotația la 6 luni a coborât de la 8,27 la 8,21.

Banca Nationala a Romaniei - BNR Foto: Hotnews

ROBOR-ul se miscă aproape de rata dobânzii de politică monetară. De mai bine de 4-5 luni s-a decuplat. Băncile au sărit calul și au dus ROBORul peste dobânda-cheie. Au supra-reacționat. A fost clară tendința băncilor și a traderilor să privească pesimist viitorul, a spus marți Isărescu. Le transmit băncilor să fie mai atente la semnalele date de Banca Națională, a mai adăugat el.

Ce este ROBOR-ul și cum este el stabilit?

ROBOR-ul - Romanian Interbank Offer Rate, este rata de referință a pieței monetare interbancare pentru depozitele plasate, denumită în acest fel începând cu noiembrie 2007. Anterior acestei date, denumirea a fost de BUBOR (Bucharest Interbank Offer Rate). Depozitele plasate reprezintă oferta de lichidități a băncilor pe piața monetară interbancară, locul unde băncile își împrumută una alteia bani, explică Bogdan Căpraru.

Dacă despre ROBOR se vorbește tot mai mult, mai puțin este adus în discuție ROBID (Romanian Interbank Bid Rate), celălalt indice al pieței monetare interbancare, care este rata de referință a pieței monetare interbancare pentru depozitele atrase de către participanții la tranzacții. ROBID și ROBOR sunt calculate de către Reuters ca medie aritmetică a ratelor dobânzilor practicate de 10 instituții de credit relevante pentru piața românească din punct de vedere al activității pe piața monetara interbancară.

Aceste 10 bănci comerciale sunt selectate potrivit criteriilor de performanță definite anterior, lista fiind actualizată la fiecare 6 luni. Regulile privind stabilirea ratelor de referință ROBID și ROBOR sunt fixate de către Banca Națională a României. Tot ea este cea care publică ratele de referință, transmise de Reuters, în fiecare zi lucrătoare la ora 11.00 AM.

Aceste reguli definesc principiile, modul de stabilire și de publicare a ratelor de referință, drepturile și obligațiile pârților implicate pe durata stabilirii ratelor de referință ROBID și ROBOR.

Activitățile desfășurate pentru stabilirea ratelor de referință ROBID și ROBOR poartă denumirea de „fixing”. În cadrul acestui proces, cele două rate de referință sunt cotate pentru scadențele de o zi (O/N), T/N (1 zi începând din ziua lucrătoare următoare datei fixing-ului), o săptămână (1W), o lună (1M), 3 luni (3M), 6 luni (6M), 9 luni (9M) și respectiv 12 luni (12M). Astfel, ratele de referință sunt stabilite pe diferite perioade în funcție de orizontul de timp pentru care băncile se împrumută reciproc. Conform regulamentului, rata ROBID/ROBOR pentru fiecare scadență este calculată de Reuters ca medie aritmetică a ultimelor rate cotate de fiecare participant (bancă) la fixing pentru depozitele atrase într-un interval de 15 minute înainte de fixing, după eliminarea extremelor. Rata cotată de către un participant pentru fixing reprezintă rata la care sunt acceptate depozite în RON de la alt participant timp de 15 minute de la publicarea ratelor ROBID și ROBOR de către Reuters.

ROBOR-ul este mai popular decât ROBID-ul deoarece intră în componența formulei de calcul a dobânzilor variabile la creditele bancare, atât pentru persoane fizice, cât și juridice. Această modalitate de stabilirea a dobânzilor variabile a intrat în vigoare în anul 2010, odată cu publicarea în Monitorul Oficial a OUG 50/2010. Dintre ratele ROBOR stabilite pe piața monetară interbancară, cele mai urmărite sunt cele stabilite pentru 3 luni și 6 luni, acestea fiind, de fapt, ratele care intră în componența ratelor de dobândă variabile. ROBOR a devenit tot mai popular odată cu creșterea ponderii creditelor acordate în lei.

ROBID-ul și ROBOR-ul nu sunt o invenție românească! Alături de el, întâlnim și alți indici de referință internaționali și naționali. De interes pentru noi este EURIBOR și LIBOR, ambii folosiți, de asemenea, în calculul ratelor de dobândă variabile la creditele în valută, conform OUG 50/2010. EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) este rata de referință pe piața monetară pentru valuta Euro la care depozitele la termen interbancare sunt oferite în cadrul zonei euro de către o bancă de prim rang unei alte bănci de prim rang. Rata este publicată zilnic la orele 11:00 AM (CET), ora Bruxelles. LIBOR (London InterBank Offered Rate) este rata de referință care oferă o indicație de rată medie la care băncile care contribuie la stabilirea indicelui pot obține finanțare negarantată pe piața interbancară din Londra, pentru o anumită perioadă de timp, într-o anumită valută. Rata este calculată și publicată zilnic după orele 11:55 AM (GMT, ora Londrei) și este accesibilă prin sistemele Thomson Reuters sau Bloomberg. Acest indice se calculează ca medie aritmetică a ratelor de dobândă practicate de principalele bănci pentru 5 valute (lire sterline, euro, dolari SUA, franci elvețieni, yeni japonezi), având 7 scadențe diferite (overnight, o lună, trei luni, etc.).