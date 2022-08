FINANTE - BANCI Miercuri, 10 August 2022, 16:06

Dan Popa • HotNews.ro

Direcția de Insolvență a Persoanelor Fizice din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) amintește consumatorilor care au accesat credite, au acumulat datorii și nu le mai pot face față că pot apela la procedura specifică, de insolvență a persoanelor fizice, prevăzută de Legea nr. 151/2015.

Legea falimentului personal exista, dar putini apeleaza la ea Foto: Pixabay

Persoanele fizice care au peste vârsta standard de pensionare și au pierdut jumătate sau total capacitatea de muncă, pot beneficia de ștergerea datoriei, în cazul în care valoarea acesteia este de maximum 10 salarii minime pe economie.

În cadrul întâlnirii periodice a Comisiei de Insolvență la Nivel Central – organism care reunește reprezentanți ai ANPC, ai Ministerelor de Finanțe, al Muncii și Protecției Sociale, al Justiției și Oficiulului Național al Registrului Comerțului -, care s-a desfășurat pe 10 august 2022, cu participarea vicepreședintelui ANPC, Sebastian Hotca, au fost discutate condițiile actuale pe care le prevede Legea nr.151/2015 și posibilitățile amendării acesteia, în viitoarea sesiune parlamentară.

Acest demers este necesar pentru ca legislația în domeniu să fie actualizată, în conformitate cu evoluția economică a momentului, astfel încât un număr cât mai mare de consumatori să poată avea acces la cele trei tipuri de proceduri.

”Dorim ca accesibilitatea procedurilor de insolvență a persoanelor fizice să fie cât mai la îndemâna consumatorilor, iar pentru aceasta și pentru alte lămuriri, îi așteptăm la sediile noastre din toată țara, pentru a le oferi consiliere gratuită și sprijin” – Ruxandra Badea, director al Direcției de Insolvență a Persoanelor Fizice.

Prin procedura de insolvență a persoanelor fizice, este reglementată situația în care datoriile persoanelor fizice pot fi reeșalonate pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire încă 1 an. Persoanele fizice care au bunuri sau venituri urmăribile și nu se încadrează pentru procedura pe bază de plan de rambursare, pot opta pentru procedura prin lichidare de active.

Persoanele interesate să acceseze aceste proceduri se pot informa de pe site-ul ANPC sau pot lua legătura cu birourile teritoriale de insolvență din cadrul comisariatelor județene pentru protecția consumatorilor.

Ce este legea insolvenței persoanelor fizice

Primită cu mare dificultate de bancheri și criticată de FMI, falimentul/ insolvența personală a fost publicata in Monitorul Oficial pe data de 26 iunie 2015 si urma sa intre in vigoare la sase luni de la publicare.

Guvernatorul BNR Mugur Isarescu avea atunci o pozitie favorabilă legii. "Suntem pentru legea falimentului personal. (...) Uitati cum a fost pentru legea insolventei firmelor (...) Sa va spun ce inseamna o lege care nu este buna. S-a dat legea insolventei persoanelor juridice, da? Si s-a ajuns la urmatoarea situatie: intra o firma in insolventa, insa actionarul principal are voie a doua zi sa-si infiinteze alta firma. Pai, ce inseamna asta decat stimularea indisciplinei de plata? Este valabila in Romania. Deci, o lege a insolventei persoanelor fizice trebuie sa fie bine facuta, o lege care poate sa fie aplicabila", a afirmat Isarescu.

Numai că nici unul dintre pasii prevazuti de lege nu a fost parcurs. Legea prevedea termene foarte clare legate de acesti pasi care trebuiau parcursi: nu s-a constituit comisia la nivel central, normele metodologice privind aplicarea procedurilor trebuiau emise in 60 de zile, in 5 luni trebuiau stabilite corpurile profesionale. De aceea, Guvernul a fost nevoit să amâne aplicarea acestei legi.

Legea se adreseaza persoanelor fizice de buna-credinta, ale caror datorii rezulta dintr-o activitate ce are ca scop satisfacerea unei nevoi personale, cum ar fi restantele la furnizorii de utilitati, intarzieri la achitarea ratelor bancare contractate pentru achizitia unui serviciu sau produs personal etc., si nu dintr-o afacere ce are ca scop generarea de profit.