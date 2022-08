FINANTE - BANCI Joi, 11 August 2022, 10:41

Dan Popa • HotNews.ro

Analiștii din cadrul CFA România (Chartered Financial Analyst) estimează pentru finalul anului un nivel al ROBOR 3M la 7,95%, un curs al euro de 5.02 lei (pentru finalul anului) și spun că tot mai puțini dintre ei cred că prețurile proprietăților imobiliare rezidențiale din marile orașe vor scădea în următoarele 12 luni.

Adrian Codirlasu, Vicepresedintele CFA Romania Foto: Hotnews

Însă ponderea participanților la sondaj care consideră că prețurile proprietăților rezidențiale din principalele orașe ca fiind supraevaluate, a corectat ușor la valoarea de 75% (a doua cea mai mare valoare înregistrată de la inițierea sondajului).

Deficitul bugetului de stat anticipat pentru anul 2022: valoarea medie a anticipațiilor a crescut la 7,1%. Evoluția anticipată, în termeni reali a PIB în anul 2022 s-a redus la 3,2%.

„După 8 luni consecutive de scădere, indicatorul de încredere a înregistrat o corecție. Însă atât indicatorul de încredere cât și componenta sa de anticipații rămân la niveluri reduse, ceea ce indică anticipații de decelerare a economiei în următoarele 12 luni. Anticipațiile inflaționiste au continuat să crească, participanții estimând că inflația va rămâne exprimată în două cifre cel puțin următoarele 12 luni.”, spune Adrian Codirlașu, CFA – Vicepreședinte al Asociației CFA România.

Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a crescut la valoarea de 37,5 puncte. Această situație s-a datorat în special creșterii, cu 10,8 puncte a componentei de condiții curente. Rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni a continuat să crească, ajungând la o valoare medie de 11,7%.

Indicatorul de Încredere Macroeconomică ia valori între 0 (lipsa încrederii) și 100 (încredere deplină în economia românească) și este calculat pe baza a 6 întrebări cu privire la:

• Condițiile curente - referitoare la mediul de afaceri și piața muncii;

• Anticipațiile pentru un orizont de timp de un an pentru: mediul de afaceri, piața muncii, evoluția venitului personal la nivel de economie și evoluția averii personale la nivel de economie.

Pe lângă întrebările necesare pentru calculul Indicatorului de Încredere Macroeconomică, sondajul evaluează și anticipațiile, tot pentru un orizont de timp de un an, pentru rata inflației, ratele de dobânda, cursul de schimb EUR/RON, indicele bursier BET și condițiile macroeconomice globale.

Titlul CFA® este unul dintre cele mai prestigioase din lume în rândul profesioniștilor din domeniul financiar. Administrat de către CFA Institute, programul CFA este un program post-universitar, care pregătește și testează candidații în domeniul eticii și standardelor profesionale, analizei situațiilor financiare, economiei, managementului de portofoliu, analizei și evaluării diverselor instrumente financiare și de investiții. Astăzi, în lume, există peste 170.000 de deținători ai acestui titlu, majoritatea fiind afiliați la cele 160 organizații membre ale CFA Institute. Candidații pentru titlul CFA® trebuie să promoveze o serie de trei examene cu frecvența anuală. Fiecare examen presupune cca. 250-300 de ore de studiu individual. În plus, sunt necesari 4 ani de experiență profesională relevantă în domeniul financiar, precum și aderarea la un cod de standarde etice și profesionale stricte.

Asociația CFA România este organizația profesioniștilor în investiții din România, deținători ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA®), calificare administrată de CFA Institute (USA). Asociația CFA România este una dintre cele peste 160 de societăți membre ale CFA Institute, și are misiunea de a promova interesele specialiștilor în investiții și de a menține standarde ridicate de integritate și excelență profesională.

În prezent, Asociația CFA România are peste 260 de membri, deținători ai titlului de Chartered Financial Analyst (CFA®). Comunitatea CFA mai cuprinde și aproximativ 150 de candidați la unul din nivelurile de examinare. Profesioniștii care sunt membri ai Asociației CFA România lucrează pentru instituții de reglementare, instituții supranaționale, instituții bancare, firme de asigurări, firme de intermediere de valori mobiliare, firme de asset management, fonduri de pensii, firme de consultanță, sectorul public, instituții de învățământ, companii care activează în diverse sectoare economice etc.