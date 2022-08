FINANTE - BANCI Luni, 15 August 2022, 12:06

Știm cu toții despre revolta oamenilor din Sri Lanka și cum președintele (acum fostul) a fugit din țară. Viața este foarte grea acolo, de la penuria la combustibil sau medicamente, la curent cu rația. În câteva cuvinte: economia este la pământ.

Pescari in Sri Lanka Foto: DreamsTime

HotNews.ro a discutat cu Harshana Jayassoriya, un antreprenor care locuiește în Sri Lanka, pentru a afla cum este acum viața acolo și ce speranțe au oamenii.

Ce probleme economice afectează oamenii în Sri Lanka: prețurile mari și lipsă a investițiilor fac viața insuportabilă

“Sri Lanka se află acum într-o acută criză economică. Rezultatul acestei crize este un cost al vieții foarte ridicat. Așadar, oamenii se confruntă cu multe probleme economice și sociale”, ne-a spus el.

Nu este destul combustibil, energie electrică pentru sistemul de sănătate, medicamente, transport, șomajul este ridicat și sunt afectate agricultura, educația etc.

Potrivit acestuia, investitorii străini nu vin în Sri Lanka pentru a-și investi capitalul. Fabricile din zona de procesare și pentru export nu recrutează noi muncitori, precum operatori de mașini și altele. Micii antreprenori și-au oprit afacerile și producția ca urmare a crizelor economice.

„Industria pescuitului s-a deteriorat ca urmare a penuriei de combustibil, prețurilor ridicate a bărcilor, plaselor de pescuit și a altor instrumente. Pescarii se confruntă mereu cu diverse probleme. Prin urmare, familiile acestora au mereu probleme economice”, a precizat Harshana Jayassoriya.

Persoane care lucrează ca zilieri, precum zidarii, dulgherii, cei care se ocupă de cărămidă, muncitorii din producția granitului și-au pierdut locurile de muncă deoarece oamenii nu au putut face plățile zilnice.

„Costul consutrucțiilor de clădiri crește pe zi ce trece. Este insuportabil pentru oameni. Ridicarea noilor case și alte tipuri de construcții a fost oprită”, a explicat el.

Educația... cu rația în Sri Lanka

În ceea ce privește îmbrăcămintea, bijuteriile, dispozitivele electrice, telefoanele mobile, laptopurile, calcilatoarele: prețurile cresc zi de zi.

„Ministerul Educației a limitat școala de la 5 zile, la 3 zile. Guvernul a decis să treacă la educația online, dar studenții/elevii nu au capacitatea să cumpere dispozitive electronice din cauza inflației, astfel că sistemul de învățământ trece prin multe dificultăți”, ne-a spus el.

Ca urmare a problemelor menționate, profesorii nu au putut desfășura cursuri online, un motiv fiind și întreruperile de curent electric. Așadar, profesorii și elevii se confruntă cu mari probleme.

Ce cred oamenii despre noul președinte din Sri Lanka și de ce unii îl refuză: Ranil Wickremasinghe

„Ranil Wickremasinghe reprezintă Parlamentul de 45 de ani. A fost premier de 6 ori. Între timp, el a lucrat ca lider al opoziției. Pe atunci nu putea rezolva problemele din țară. Astăzi are 2 ani să o facă ca președinte”, spune Harshana Jayassoriya.

Oamenii îl întreabă pe președinte cum va rezolva criza economică actuală într-o perioadă așa de scurtă.

Există o opinie în țară potrivit căreia a existat o legătură între Ranil Wickremasinghe și asasinarea care a avut loc în timpul luptei civile din 1988 până în 1989: este acuzat că a susținut centrul de detenție Batalanda (care a fost folosit pentru a tortura și extermina inamici politici n.r.).

„Actualul președinte nu a fost ales prin votul poporului, drept urmare, majoritatea oamenilor îl refuză. Când a fost la putere, au existat două mari atacuri la adresa societății și economiei în Sri Lanka, unul este frauda cu obligațiuni a Băncii Centrale și celălalt este atacul cu bombă de Paște la biserica din Negombo, Katuwapitiya”, ne-a mai afirmat sri lankezul.

Oamenii nu au încredere în el și îl critică mereu. Nu sunt pregătiți să aibă încredere în cuvintele lui și sunt împotriva privatizării proprietății publice.

Dacă vrea să scape de aceste acuzații, trebuie să conducă țara cu pace și încredere. El trebuie să dea soluții reale la criza economică.

De ce s-a dus noul președinte la Temple of the Tooth?

Întrebare: Am văzut că Ranil Wickremesinghe și-a prezentat planurile la un sanctuar faimos (Temple of the Tooth). Este obișnuit ca președinții să-și prezinte planurile printre călugări?

„Este o sarcină dificilă să mulțumești pe toată lumea. Sri Lanka este o țară multireligioasă, chiar multinațională. În același timp, Sri Lanka este o țară budistă. Primele persoane care au condus țara au primit sfatul călugărilor budiști pentru a guverna. A fost opinia societății din țara noastră. Fără o combinație bună cu călugării budiști, nu poți guverna țara”, spune Harshana Jayassoriya.

Capitoliul Malwatta, capitoliul Asgiriya și altele sunt pe primul loc în societatea din Sri Lanka. Prin urmare, președintele Ranil Wickremasinghe a predat noul său plan de administrare liderului capitoliului Malwattha și altor lideri. El încearcă să-i câștige pe oameni, să-i aducă de partea sa pe această cale. Fiecare sat are un templu în Sri Lanka. Sătenii sunt legați de tempul satului.

Unde a greșit fostul președinte din Sri Lanka: ignoranță și prostie

„Fostul președinte Gotabaya Rajapaksa a părăsit țara în data de 9 iulie, când au fost luptele. În acel moment a înțeles că a pierdut președinția”, a afirmat Jayassoriya.

Nu a putut să facă față și să rezolve criza economică din țară. Nu a dat îngrășăminte agriculturii din țară și toți oamenii au fost împotriva sa. Nu a fost atent la vocea fermierilor. Fostul președinte și-a arătat ignoranța și prostia. A avut un prost ministru al Agriculturii.

„Gotabaya Rajapaksha se ascunsese. Nu s-a adresat națiunii când a trebuit. Nu a discutat cu oamenii. Nu a ascultat vocea poporului. Oamenii spun că cei care l-au indus în eroare și l-au trimis pe o cale greșită până și-a pierdut puterea au fost consilierii. Astăzi, oamenii spun că el nu a „meditat” la cazurile de mită din Sri Lanka”, a mai spus srilankezul.

Unii dintre oamenii care s-au ocupat de cazurile de mită sunt acum în Parlament, iar oamenii sunt neliniștiți din cauza acestui lucru.

Fostul președinte a numit oameni pensionați în armată, fără a acorda atenție oamenilor. Sri Lankezii au refuzat acest lucru.

Ministerele create nu erau potrivite pentru țară. Astăzi, viața din Sri Lanka este mizeră. Oamenii se confruntă cu diverse probleme. Prin urmare, unele persoane sau sinucis în zilele anterioare, deoarece nu au suportat foametea și inflația.

Populația se gândește astăzi la ziua de mâine / Guvernul vrea să dezvolte turismul

Astăzi, populația se gândește la viitorul ei și la ce se va întâmpla mâine, spune Jayassoriya.

„Oamenii nu au o țintă clară. Ca urmare a inflației mari, puterea de cumpărare a oamenilor se deteriorează pe zi ce trece”, ne-a spus srilankezul.

Astăzi, Guvernul vrea să dezvolte industria turistică în Sri Lanka.

Înainte de asta, spune el, Guvernul ar trebui să rezolve mai întâi lipsa combustibilului, transportul, electricitatea etc. De asemenea, să îmbunătățească infrastructura.

„Sri Lanka are o frumusețe naturală, o istorie mândră și orașe antice. Prin urmare, majoritatea turiștilor sunt atrași de Sri Lanka. Are un mediu plăcut și o coastă mare”, a mai arătat Jayassoriya.

