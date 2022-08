FINANTE - BANCI Miercuri, 31 August 2022, 11:00

Florin Barbuta • HotNews.ro

Ordonanța creșterilor de taxe (OG 16/2022) vine și cu majorări de impozite pe proprietate. Deși în orașe oamenii mai știu despre acest subiect, la sate românii nu au întrebat primarii vizavi de acest lucru, deși unul ne-a spus că la el în sat vor crește impozitele cu circa 50%.

Strada in sat Foto: Hotnews

*Reclama românească cu Batman și analogia cu situația actuala e la final

HotNews.ro a discutat cu mai mulți primari de comune din țară pentru a afla dacă pot aplica Ordonanța creșterilor de taxe. Reamintim că premierul a anunțat marți că s-ar putea amâna acestă măsură. Până nu vedem ceva asumat, orice este posibil.

De precizat că nici notarii și nici primarii cu care am discutat nu-și asumă valorile din grile. Ei vor aplica Ordonanța, că sunt obligați, dar nu-și asumă.

Pe lângă primarii pe care îi vedeți mai jos, mai erau unii care nu știau nimic despre subiect „că doar ce-au revenit din concediu”, iar alții ne-au spus că urmează să aibă discuții la nivel de județ în perioada următoare, observând că este complicată Ordonanța 16.

O grilă de impozitare pe care nu știu cum o aplicăm: e o anomalie

Letiția Stoian, primarul comunei Semlac din Arad ne-a spus:

„Acum am făcut adresă la Camera Notarilor. Eu nu pot să-mi asum răspunderea și să stabilesc eu grile dacă notarii nu ne dau. Dacă nu ne dau răspuns notarii, vom depune mai departe la Ministerul Finanțelor să se gândească (la o soluție n.r.).

Avem o întrunire luni dimineața pe zonă să vedem exact ce trebuie să facem. E foarte încurcată. Încercăm să rezolvăm problema. E foarte greu. E o grilă de impozitare pe care nu știu cum o aplicăm.

Oamenii nu ne-au întrebat încă despre creșterea impozitelor pe proprietate, dar ne vom întreba după ce vom pune la afișaj.

Am discutat și eu cu câțiva notari cu care colaborăm. Ei stau în standby: Nu ne asumăm, să vă dea cei de la București sau Timișoara.

Noi, prin Asociația Comunelor din România am contestat. E o anomalie. Am avut o intervenție direct la Minister. Am spus: „Domnule, nu se poate. Nu putem să stăm la cheremul notarilor publici sau la Camera Notarilor. Fiecare interpretează altfel legea. Fiecare dă alte valori. Haideți să stabilim niște limite. Să ne dați alte baremuri și ne încadrăm în alea”.

Ea recunoaște că Ordonanța pe partea asta a fost scrisă prost.

„Cred că a fost făcută așa... pe genunchi fără să să gândească la nimic”, concluzionează ea.

Sărăcim populația și nu rezolvăm mare lucru

La rândul său, Eugen Ion, primarul comunei Jurilovca din Tulcea, spune că nu reușește să-i dea de cap Ordonanței.

„Momentan, vă spun sincer, nici noi nu reușim să-i dăm de cap. Nu sunt apărute normele așa cum trebuie.

Până nu reușim să stabilim clar și să-i dăm de cap, nu transmitem către populație. Noi, ACCoR am făcut o solicitare către Guvern și am cerut amânarea intrării în vigoare.

Ar trebui să se amâne și să se vină cu niște norme clare și să știm. Este interpretabil, e ceva complicat”, a explicat primarul.

El a spus că nu-și vor asuma valorile din grile.

„Eu sunt de 10 ani primar. Întotdeauna, prin Codul fiscal și tot ceea ce mi-a permis legiuitorul, eu am aplicat grila cea mai de jos. Sunt conștient de posibilitatea și veniturile oamenilor mai ales în zona rurală. La o primărie rurală, creșterea taxelor nu rezolvă problema banilor pentru infrastructură. Este diferența așa de mare, încât nu facem altceva decât să sărăcim populația și nu rezolvăm mare lucru cu acea diferență de bani”, a mai spus Eugen Ion.

Ei lucrează din birou, din București. Se vede altfel plebea de-acolo

Vasile Dumitru Dan – primarul comunei Ibănești din Mureș spune că „e posibil să nu aplicăm Ordonanța la limitele maxime. Îi afectează direct pe oameni și, știți, oamenii ne votează”.

El a povestit că în urmă cu vreo 10 ani a mai fost o situație de creștere a impozitelor și au venit oamenii la primărie revoltați.

„Din păcate, Guvernul nu prea ține cont de vocea noastră, a asociațiilor. Ne consultă și zice: Bine, v-am consultat. Păcat. Se iau decizii care ne privesc direct și ne dăm seama că nu-s firești și normale. Sunt oameni (la Guvern n.r.) care nu lucrează direct, în practică. Ei lucrează din birou, din București. Se vede altfel plebea de-acolo.

De ce să pun poveri pe care nu le încasez?

Mariana Gâju – primarul comunei Cumpăna, Constanța, spune că trebuie analizată fiecare situație de la caz la caz, la nivel de fiecare localitate și de fiecare locuitor.

„Pornim de la nivelul încasărilor în situația în care tu, administrație publică locală, folosești toate pârghiile pentru a încasa, nu numai a sta în birou și a aștepta să vină locuitorul, cetățeanul, ca să-ți achite de bunăvoie și nesilit de nimeni.

Încercând să recuperăm, tot ce înseamnă debite de-a lungul anilor și tot nu reușești să ajungi la nivelul ideal de 100% atunci îți pui problema: De ce să pun poveri pe care nu le încasez?

De ce să mă încarc cu debite care mă trag în jos?”, afirmă ea

Potrivit acesteia, nivelul de încasare dă, în același timp, posibilitatea și accesării de credite pentru cofinanțarea proiectelor.

La nivelul UAT-ului pe care îl reprezint, încă nu am analizat această situație concretă și să o punem în ședința Consiliului Local cu situații reale.

Avem situații unde realizând o infrastructură a civilizației, firească, normală, pot să justific creșterea.

„Ce mă îngrozește: De unde administrația publică locală va putea să achite utilitățile – energie și gaze (de anul viitor n.r.)?

Companiile respective pot opri furnizarea acestor utilități și tu, ca ordonator de credite, ești omorât și răspunzi în fața cetățenilor. Nu poți să explici la școală că trebuie căldură mai puțină. Copilul acela trebuie să mai pună o haină în plus. Urăsc lucrul acesta. Eu mă gândesc în primul rând la copii.

Comuna Cumpăna este o comună în care se nasc 130-150 copii anul. Avem 100 de copii la creșă, 500 de copii la grădiniță cu program prelungit și 1.370 copii la liceul cu profil de alimentație publică și turism”, a mai afirmat Mariana Gâju.

Ea a precizat că nu poate spune dacă este sau nu de acord cu măsurile din Ordonanța 16, dar vrea să știe: Pe ce ne bazăm? Care sunt justificările?

„Eu trebuie să respect legile statului, trebuie să le aplic”, a mai arătat primarul din Cumpăna.

Pe acest subiect am discutat și cu Dumitru Dorel Pop, primarul comunei Odoreu din Satu Mare care ne-a spus că nici al ei nu se poate aplica Ordonanța 16.

Li s-a spus celor de la Ministerul Finanțelor și Guvern că e o problemă cu aplicarea, dar ei: Batman, Batman!

Toți experții le-au atras atenția celor de la Guvern că Ordonanța creșterilor de taxe are probleme pe zona de aplicare a majorării impozitelor pe clăriri, că nu se poate aplica.

*În realitate sunt probleme și pe alte măsuri, dar din informațiile HotNews.ro va sosi o altă ordonanță cu clarificări undeva în toamnă

Așa s-a ajuns ca în final să înțeleagă și premierul (Nicolae Ciucă), după o discuție cu primarii, că nu se poate aplica, așa că în Coaliție s-ar putea decide amânarea aplicării majorării impozitelor locale.

Mai țineți minte reclama românească cu Batman?

„Bă berbecule, ți-am zis mă că-i popă? Tu, nimic: Batman, Batman!”

Cam la fel și acum. Se pare că au cam realizat că au făcut ceva aproape imposibil de aplicat. Așteptăm să vedem rezultatele discuției din Coaliție. Un lucru este cert: valorile din grile nu sunt asumate nici de notari și nici de primari. HotNews.ro a trimis o solicitare către Ministerul Finațelor pentru a afla dacă și le asumă măcar instituția.