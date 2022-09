FINANTE - BANCI Joi, 01 Septembrie 2022, 11:24

Dan Popa • HotNews.ro

La jumătatea acestui an, portofoliul de credite acordate de Banca Românească în CHF era în valoare de 760 de milioane de lei, aferent unui număr de aproximativ 3.700 de clienți și reprezenta 5,8% din valoarea totală a portofoliului de credite acordate de Grupul EximBank, respectiv 6,7% din numărul total de clienți, au transmis la solicitarea HotNews oficialii EximBank

Traian Halalai, presedinte executiv EximBank Foto: Eximbank

Reamintim că EximBank, banca de stat care a intrat anul trecut în rândul băncilor sistemice ca urmare a fuziunii cu Banca Românească (care era deținută de fapt de National Bank of Greece), a urcat direct pe locul 8 în top 10 după active, acestea depășind 25 mld. lei.

Referitor la procesul de fuziune, clienții Băncii Românești cu credite în CHF (și nu numai) trebuie să știe că EximBank va prelua toate drepturile și obligațiile Băncii Românești - inclusiv cele aferente portofoliului denominat în franci elvețieni - așa cum este prevăzut în Planul de Fuziune aprobat de acționarii celor două bănci în luna iunie a acestui an, au mai transmis HotNews reprezentanții EximBank.

Etapizat, clienții EximBank vor primi comunicări referitoare la schimbările care vor interveni în relația cu banca

Finalizarea fuziunii este un proces complex care presupune parcurgerea mai multor etape, iar comunicarea reprezintă un capitol extrem de important în acest proces. De aceea, EximBank și-a stabilit ca obiectiv derularea unei campanii de comunicare deschisă și transparentă astfel încât toți clienții grupului să fie informați cu celeritate în legătură cu deciziile adoptate pe măsură ce procesul de fuziune avansează.

Așadar, etapizat, clienții vor primi comunicări cu informații referitoare la schimbările care vor interveni în relația cu banca după fuziune.

Ca și principiu general, EximBank va continua să fie alături de clientii săi, atât prin lansarea de produse și servicii care să le ofere o experință de banking completă, cât și prin consiliere personalizată în cazul în care aceștia se confruntă cu diverse dificultăți în derularea contractelor încheiate cu banca, inclusiv în cazul creditelor în franci elvețieni care necesită o abordare personalizată pentru fiecare caz în parte, ne-au mai trasmis oficialii EximBank.

În ultimii doi ani, Banca Românească a întreprins toate demersurile pentru a oferi soluții personalizate pentru clienții cu credite în CHF, spun bancherii

Cât privește condițiile de creditare, facem mențiunea că, în ultimii doi ani, Banca Românească a întreprins toate demersurile pentru a oferi soluții personalizate pentru clienții cu credite în CHF, atât prin negociere directă, cât și prin intermediul CSALB, și și-a adaptat oferta, mai spun oficialii EximBank..

EximBank şi Banca Românească (BROM) au demarat procesul de fuziune prin absorbţie după ce Adunarea Generală a Acţionarilor BROM şi-a exprimat acordul de principiu pentru această operaţiune şi a împuternicit administratorii Băncii Româneşti să întocmească proiectul de fuziune, potrivit unui comunicat al băncilor.

"Este o primă etapă pe care o parcurgem într-un proiect ce reprezintă un pas uriaş spre construirea unei bănci româneşti puternice ce va concura de la egal la egal cu jucătorii de top ai pieţei bancare. Există o complementaritate foarte bună între modelele de afaceri ale EximBank - specializată în corporate banking şi Banca Românească - cu experienţă relevantă pe segmentul de retail banking, iar sinergiile rezultate vor crea premisele pentru eficienţă şi performanţă financiară, care să susţină o creştere sustenabilă în viitor. Este un proces ambiţios şi complex, plin de provocări pentru echipele ambelor bănci, pe care sunt convins că îl vom finaliza cu succes până la sfârşitul acestui an. Un an cu o însemnătate specială în plus pentru ambele bănci, aflate la aniversarea a 30 de ani de activitate pe piaţa bancară", a spus Traian Halalai, preşedintele executiv al EximBank.

În urma unor runde succesive de negocieri, EximBank şi National Bank of Greece (NBG) au semnat, în 20 iunie 2019, contractul de achiziţie a pachetului majoritar de acţiuni al Băncii Româneşti, iar, în luna decembrie 2019, tranzacţia a primit avizele de neobiecţiune din partea Consiliului Concurenţei şi a Băncii Naţionale a României, autorităţile de reglementare relevante pentru această tranzacţie. Odată cu îndeplinirea cerinţelor obligatorii de reglementare şi a celorlaltor elemente prevăzute în acordul pe care EximBank şi National Bank of Greece l-au semnat, în ianuarie 2020, au fost întrunite toate condiţiile pentru încheierea tranzacţiei.

Preţul plătit de EximBank pentru BROM a fost de aproape 60 de milioane de euro, la un capital achiziţionat de aproximativ 130 de milioane de euro. Pe lângă preţul plătit pentru capital, tranzacţia totală a inclus rambursarea împrumutului subordonat acordat Băncii Româneşti de către NBG, în valoare de 65 de milioane de euro, şi rambursarea, de către BROM, a finanţării intragrup primite de la banca-mamă, în valoare de 90 de milioane de euro, plătite de Banca Românească din lichidităţile proprii. Tranzacţia nu a implicat nicio finanţare de la bugetul de stat.