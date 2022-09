FINANTE - BANCI Joi, 01 Septembrie 2022, 16:21

De ce economia a avut o evoluție mai bună decât așteptările, nu știm. Cred că nimeni nu știe. Poate ar trebui să sunați la Institutul Național de Statistică să explice de ce, a declarat Ionuț Dumitru, profesor, Facultatea de Finanţe, Asigurări, Banci şi Burse de Valori, ASE. La rândul său, Cătălin Păuna, senior economist la Banca Mondială, este de părere că poate ar trebui revizuite anumite componente precum cea a stocurilor.

„Per total, economia a evoluat mai bine decât am așteptat. În timp ce vorbim, România are un PIB pe cap de locuitor care este mai mare decât în Grecia. Am fost în ultimele zile în Grecia și diferența nu este clară. Nu poți vedea asta...”, a spus Dumitru.

• România are un PIB pe cap de locuitor care e mai mare decât Slovacia, ceea ce nu pot crede.

„Deci România nu mai e o țară așa de săracă, dacă ne uităm pe statistici. Cred că avem o problemă cu calitatea creșterii. Nu poți spune că creșterea este sustenabilă, când deficitul de cont curent este mare. Deci trebuie să ne preocupe problemele structurale pe care le avem în balanța contui curent”, a explicat profesorul ASE.

Motorul dezechilibrului, spune el, este sectorul energetic, cel chimic și agrifood, ceea ce e o rușine, dacă ne uităm la potențialul nostru în agricultură.

„Trebuie să ne preocupe probleme structurale și, sincer, nimănui nu-i pasă de asta. Dacă ne uităm la spectrul politic de la noi, nimeni nu vorbește despre problemele structurale. Cea mai mare problemă pe care o au acum este să renegocieze PNRR, în loc să facă ceva, să implementeze reforme”, a precizat Ionuț Dumitru.

Anumite componente a PIB ar trebui revizuite

„Istoric vorbind, România a avut rate de creștere foarte mari. Dacă ne uităm la ultimii 20 de ani avem una dintre cele mai mari creșteri reale din Europa. Poată ăsta este potențialul țării. Dacă o țară crește așa repede pentru atâția ani, acesta este potențialul. De asemenea, în același timp creșterea este foarte volatilă. Dacă ne uităm pe deviațiile standard, vedem variații mari de la an la an, ceea ce reprezintă un semn că este nevoie de mai multă coerență a politicii”, a spus Păuna.

• Poate ar trebui revizuite anumite componente, precum felul în care măsurăm stocurile.

• Poate ar trebui să ne uităm la cadrul metodologic a sistemului național de conturi pentru a vedea dacă sunt potențiale erori acolo.

„Sunt diferențe semnificative între regiuni. Dacă ne uităm la București, cred că e un oraș bogat, fiind peste media europeană în termeni de venituri. Poți vedea prosperitatea nu numai aici, dar și în alte orașe care au avut parte de investiții cu valoarea adăugată, precum IT&C”, a explicat reprezentantul Băncii Mondiale.

• Astea coexistă cu alte regiuni în care condițiile sunt dificile pentru populație. Este o scădere a populației din cauza infrastructurii și calitatea serviciilor publice nu îndeplinește standardul cetățenilor. Multe mai trebuiesc făcute.

Potrivit secretarului de stat în Ministerul Finanțelor, Mihai Precup, principala provocare pentru creșterea economică este polarizarea în jurul marilor orașe.

„Responsabilitatea pentru Guvern ar trebui să fie asigurare bunăstare în toată țara, deci să se ocupe de inegalitate și să promoveze investiții nu numai în orașele mari, dar să se uite și către regiunile mai mici care sunt mai puțin privilegiate”, a arătat Precup.

