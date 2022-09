FINANTE - BANCI Miercuri, 14 Septembrie 2022, 12:44

D. Popa • HotNews.ro

„Până în 2022 Blue Air și-ar fi rezolvat problemele de lichiditate generate de prelungirea pandemiei, iar grupul Blue Air (i.e. Ridgecrest Ltd redenumita) ar fi putut finaliza listarea la Bursa din Londra”, spune Oana Petrescu, fostul CEO al Blue Air, al cărei mandat s-a încheiat în februarie 2022.

Oana Petrescu Foto: Agerpres

Potrivit Oanei Petrescu, listerea urma să se facă în cadrul secțiunii de Investiții Alternative (“AIM”), continuând procesul de extindere în sudul Europei și conectare a regiunilor cu diaspora românească semnificativă atât cu România, cât și cu principalele hub-auri aeriene europene (Heathrow, Charles de Gaule, Amsterdam)

Memoriul trimis de Blue Air către Ministerul Transporturilor și cel al Finanțelor în data de 16 iulie 2021 și actualizat în 18 august 2021) nu solicita un ajutor suplimentar, ci doar modificarea formei ajutorului de stat deja primit: din scrisoare de garanție pentru un credit de la Eximbank în participare directă în capitalul Blue Air - Statul Român devenind astfel acționar, mai explică fostul CEO al Blue Air.

Astfel, compania ar fi dobândit libertatea de acțiune pentru atragerea de capital suplimentar de pe piața externă - fără obligativitatea gajării a 75% a acțiunilor noi emise așa cum este prevăzut în Acordul de garantare semnat cu Ministerul Finanțelor în data de 22 octombrie 2020 (prevedere care face inoperabil orice demers de atragere de capital).

Pe de altă parte, pentru Statul Român intrarea în actionariatul Blue Air ar fi maximizat șansele recuperării ajutorului de stat, societatea propunând chiar emiterea de acțiuni preferențiale, cu dividend prioritar, și/ sau răscumpărarea acțiunilor respective la un premium, în termen de maxim 5 ani, crede Oana Petrescu.

Pentru noi a fost evident faptul că în toamna 2021 ne vom confrunta cu probleme de lichiditate, așa că am început negocieri cu toți creditorii esențiali

În a doua jumătate a lunii august 2021 întreagă aviație europeana s-a confruntat cu cel de-al treilea val de pandemie, care a făcut că traficul aerian să se reducă semnificativ - mult mai mult decât reducerea normala în sezonul de toamnă-iarnă. Dat fiind faptul că societatea are un sistem de gestiune de trezorerie foarte bine calibrat, pentru noi a fost evident faptul că în toamna 2021 ne vom confrunta cu probleme de lichiditate, motiv pentru care am început negocieri cu toți creditorii esențiali (inclusiv Eximbank) pentru a rescadenta din timp datoriile scadente - astfel încât să nu le producem probleme și să nu punem la risc concordatul preventiv, mai spune Petrescu.

Fostul CEO al companiei amintește și ce măsuri s-au luat în lipsa finanțării: reducerea semnificativa a numărului de curse și avioane, reducerea numărului de baze, redimensionarea personalului, renegocierea termenilor de plata cu toți creditorii societății, inclusiv autoritățile relevante. Din păcate, toate aceste masuri, desi necesare pentru supraviețuire, au dus inevitabil la reducerea valorii și a capacității de reziliență a companiei.

„Toate aceste decizii au avut în vedere păstrarea și protejarea activelor principale ale companiei: rețeaua de rute și destinații, pasagerii care au ales să continue să zboare cu noi în pofida tuturor greutăților cu care ne-am confruntat, oamenii din Blue Air și know-how-ul acestora, aeronavele noi Boeing 737-8 Max și comenzile de aeronave viitoare. Toate acestea au fost clădite intern, prin perseverenta oamenilor din echipa Blue Air, și ar fi foarte păcat să fie pierdute”, mai arată Oana Petrescu.

În acel Memoriu, repet, nu am solicitat cele 54 milioane de stat, ci conversia datoriei în capital - astfel încât să ne putem finanță singer, de pe piață externa. Totuși, la cererea reprezentantului MF de la acea data în CA-ul Blue Air, am adăugat un scenariu secundar în care am arătat faptul că, în cazul în care statul roman nu dorește să i se diminueze participația în capitalul Blue Air din cauza unei majorări de capital din surse externe, vă avea bineînțeles opțiunea de a sprijini el însuși compania - care ar fi devenit majoritar deținută de stat - prin suplimentarea ajutorului de stat, în orice forma ar fi considerat de cuviință, conchide Petrescu.