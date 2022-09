FINANTE - BANCI Duminică, 18 Septembrie 2022, 17:45

Dan Popa • HotNews.ro

Când Laura Abrudan a auzit că se caută recenzori pentru Recensământ și care urmau să fie și bine plătiți s-a bucurat teribil. Tocmai devenise șomeră iar un ban în plus era o gură de oxigen în vremurile astea cu scumpiri îngrozitoare. S-a interesat, a aflat că se poate câștiga și 9.000 de lei, așa că n-a mai stat pe gânduri. Acum regretă, întrucât nu e clar nici câți bani va lua și mai ales, când va fi plătită.

femeie-bani-lei Foto: Dreamstime

Numele Laurei Abrudan a fost schimbat pentru a o proteja, întrucât potrivit contractului pe care îl are, îi e interzis să aducă atingere imaginii instituțiilor pentru care prestează. ”Să nu-mi dați numele că e posibil să nu mai văd niciun leu”, ne-a spus Laura.

„Eram în șomaj și voiam să fac bani, că nu mă mai ajungeam. Am aflat de la o prietenă că se caută recenzori așa că imediat mi s-a aprins beculețul și m-am dus să mă interesez cum să mă înscriu. În final, am reușit să intru în echipa recenzorilor. Eu veneam dintr-o firmă care se ocupa cu sondarea cetățenilor, așa că mi-a fost relativ ușor să completez chestionare”, povestește ea reporterului HotNews.

Media chestionarelor completate în fiecare zi de un recenzor era între 5-7 chestionare. Pentru că unii nu erau acasă, alții erau dar nu voiau să completeze sau rugau recenzorul să vină în altă zi.

Laura făcea între 12 și 20 chestionare pe zi, tocmai pentru că avea nevoie de bani. „Ieșeam din casă la 7 dimineața și reveneam seara târziu. Prima surpriză neplăcută am avut-o cu doamna A. de la Direcția Județeană de Statistică. Timp de 3 săptămâni nu mi-a prelucrat niciun chestionar, iar după 3 săptămâni se adunaseră deja circa 300 de chestionare. Așa că și-a permis să mă certe că de ce îi dau eu atât de mult de lucru și că, din cauza mea, va trebui să muncească și în weekend”, spune Laura.

„Deși mi se arondase o zonă foarte.....să-i spunem precară, eu am terminat-o și am cerut o zonă nouă, tot în ideea de a face bani. Am fost refuzată, deși reprezentanții INS se plângeau public că nu au recenzori suficienți”, mai spune laura

„Ca să vă dați seama cum s-a muncit, vă pot spune că afară erau temperaturi peste 40°C. Pe teren fiind, nu aveai acces la toalete. Aveai de-a face uneori cu respondenți care adoptat un comportament agresiv. Mi s-a întâmplat să merg și de 7 ori, în zile diferite, la ore diferite la aceeași adresă, am lăsat mesaje scrise în cutia de scrisori, mesaje la vecini, mesaje pe grupurile de whatsapp ale asociației de proprietari, am lipit afișe la avizier...În final tot nu mi-a deschis nimeni. M-am lovit de lipsa de colaborare a exact celor din aparatul de stat implicați în procesul de recensământ. Tableta se bloca, se descărca, sistemul refuza să îmi încarce chestionarele recenzate”, mai punctează Laura.

Munca a fost prestată, banii însă....

Menționăm că la redacția HotNews au sunat mai mulți recenzori, dar problemele reclamate au fost în linii mari aceleași.

Recensământul s-a încheiat acum 2 luni de zile, statul român s-a folosit de munca recenzorilor, dar nici până azi recenzorii nu știu:

Care e termenul de plată, ferm, asumat. Nu există ici măcar o estimare, iar contractele nu precizează nimic

Care e numărul de chestionare validate fiecărui recenzor astfel încât aceștia să știe pe ce bani se pot baza

Ce spun autoritățile

E greu să spui când se vor primi banii. Cel mai devreme, la sfârșitul anului, adică la 6 luni de la efectuarea muncii, ceea ce e inuman.

HotNews a stat de vorbă cu autoritățile implicate în procesul de recenzare a populației și locuințelor. Fiecare își are scuza lui, oarecum de înțeles. Dar când te uiți la tabloul general, realizezi că întreaga arhitectură a fost greșită.

Tehnic vorbind, recenzorii au fost angajați de către Primării, deci primăriile trebuie să achite nota de plată. Dar primăriile așteapta banii de la Ministerul Finanțelor. Care Minister al Finanțelor așteaptă unda verge de la Guvern. ( e vorba de o Hotărâre de Guvern care trebuie dată în acest sens).

INS a ințiat proiectul Hotărârii de Guvern. Aflat în dezbatere publică, proiectul poate fi discutat și aprobat în ședință de guvern după ce va primi avizele de la ministerele implicate.

După ce e aprobat, Guvernul virează banii Ministerului de Finanțe, care îi transmite primăriilor din țară, după care acestea iau contact cu recenzorii și fac plata.

Deocamdată e neclar la ce minister e proiectul, când va obține toate avizele, cât va sta în dezbatere publică, cât va dura virarea banilor la primării și apoi la oameni. Foști angajați ai Trezoreriei Statului spun că toate aceste proceduri ar putea dura între 4 luni și un an.

INS spune că validarea chestionarelor a mers greu, pentru că pe aceeași tabletă au lucrat uneori 2 sau 3 recenzori și trebuie defalcat fiecare utilizator după codul folosit pe fiecare chestionar, ceea ce ia timp. „Au fost recenzori care au venit, au lucrat o zi sau două și au plecat. După ei au venit alții care la fel, au lucrat 2-3 zile și au plecat. Și s-a lucrat pe aceeași tabletă. Probabil de asta durează mult să identifici fiecare cod de recenzor”, spun cei de la INS care au fost implicați în Recensământul Populației și Locuințelor.

Cei de la Guvern (reamintim aici că Institutul Național de Statistică este în subordinea Cancelariei Premierului) spun că „la un moment dat” se va da Hotărârea de Guvern care să permită plata oamenilor. Dar nu e clar nici când, nici cum.

Suma totală de plată e de 192 de milioane- un mizilic la nivelul Bugetului- dar autoritățile se prevalează de faptul că rebuie clarificată situația fiecărei primării- cine și câți bani primește.

La ministerele implicate, lucrurile stau tot în coadă de pește: nu se știe unde e în acest moment proiectul de Hotărâre de Guvern și când ar putea recenzorii intra în posesia banilor.

Concluzie

Guvernul s-a angajat să facă un Recensământ al Populației și Locuințelor, pe baza căruia să-și fundamenteze politicile sociale și economice în anii care vin. Recensămintele sunt făcute în toată lumea de Institutele de Statistică, plata cazând în sarcina Guvernului. La noi, oamenii care fac munca de care Guvernul ar trebui să profite, stau neplătiți cu lunile. Din vina nimănui, ca să fim clari.

Probabil trebuia gândit un mecanism prin care banii să fie alocați anterior finalizării procesului de colectare a datelor, pentru ca oamenii să poată fi plătiți. Iar diferențele de bani să fie reglate ulterior între autoritățile Statului.

