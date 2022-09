FINANTE - BANCI Miercuri, 21 Septembrie 2022, 10:31

Florin Barbuta • HotNews.ro

ANAF a început să vândă apartamente, case și terenuri sechestrate de la persoane care au apelat la Prima casă și nu au mai putut plăti ratele.

Sediu ANAF Foto: Hotnews

Acestea sunt scoase la licitație, iar una dintre ele are loc chiar miercuri, la ora 12. Este vorba despre un apartament din București situat pe strada Banul Udrea din Sectorul 3, ce are două camere (65,2 metri pătrați utili), care are inclus și un teren în folosință de 12,8 metri pătrați. Prețul de pornire al licitației este 271.183 lei (aproximativ 55.000 euro la cursul de astăzi al BNR).

O altă licitație va avea loc pe 29 septembrie la ora 12:00, fiind vorba despre un apartament de pe Bulevarul Theodor Pallady din Sectorul 3 din București, compus din 3 camere cu o suprafață utilă de 57,14 metri pătrați. Prețul de pornire a licitației este 229.346 lei (circa 46.500 euro).

Pe data de 12 octombrie la ora 12 va avea loc o licitație pentru un teren intravilan de 678 mp cu un imobil de 82 mp (locuință (P+1E) și o terasă cu o suprafață 3,71 mp, la un preț de pornire a licitației de 403.618 lei (circa 81.800 euro).

Pe data de 27 septembrie, la Odorheiu Secuiesc se va vinde un imobil care are 3 camere la 81.000 lei.

În rest ANAF are multe alte clădiri și terenuri de vânzare prin licitație și, de asemenea, foarte multe ambarcațiuni și mașini.