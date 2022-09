FINANTE - BANCI Miercuri, 21 Septembrie 2022, 11:08

CEC Bank lansează cardul multicurrency. Cu un singur Card - Visa Multicurrency - clienții au acces direct la conturi în zece valute și pot face plăți la comercianți și retrageri fără comisioane și costuri asociate schimbului valutar.

Bogdan Neacsu, CEO Cec Bank si presedinte ARB Foto: Hotnews

Ce este un card multicurrency?

Pentru a înțelege ce este un card cu mai multe valute, vom da un exemplu. Să zicem că vreți să plecați săptămâna viitoare în Grecia. În mod normal, v-ați asigura fie cu euro cash cu care să vă achitați sejurul, fie v-ați face un card în valută cu care să plătiți acolo. La întoarcere, probabil că v-ați transfera euro înapoi în contul de lei și ați închide contul de euro pentru a nu plăti comisioane.

Dacă mergeți cu un card de lei și plătiți cu el cina la o tavernă grecească, sunteți la mâna cursului valutar al băncii de la care aveți cardul, cus de regulă mai mare decât cel al BNR. În plus, ați achita și un comision din valoarea tranzacției (uneori de 3%) ceea ce ar scumpi valoarea cinei. Băncile profită des de acest lucru făcând din curs un dezavantaj pentru client.

Un card multivalutar cuprinde mai multe conturi în diferite valute diferite. La efectuarea unei plăți, cardul recunoaște automat moneda tranzacției și își ia banii din contul relevant. Prin urmare, dacă sunteți în Grecia la tavernă, POS-ul va „vedea” contul de euro și își va retrage de acolo contravaloarea cinei Dvs.

Cardul multicurrency funcționează la fel ca un card de plată tradițional. Sunt disponibile și retrageri de numerar de la bancomate, în limita a 1000 de lei / lună, spun reprezentanții CEC Bank.

Un card cu mai multe valute pe el e de asemenea folosit cu succes pentru cumpărăturile online făcute din străinătate.

”Cardul Multicurrency răspunde unor nevoi clare pe care le-am identificat în piață: români care călătoresc sau fac cumpărături online din străinătate și vor să evite costurile asociate conversiilor valutare sau retragerilor de numerar, dar și români care lucrează în străinătate și trimit bani acasă familiei”, a declarat Bogdan Neacșu, Director General al CEC Bank.

Cardul de debit pentru persoane fizice Visa Multicurrency poate avea asociate până la zece conturi

Cardul de debit pentru persoane fizice Visa Multicurrency poate avea asociate până la zece conturi în lei, euro și alte valute și are zero comision de administrare și ZERO comision la retragerile de la bancomatele din România și Uniunea Europeană. În plus, se oferă retrageri gratuite de la orice bancomat din lume în limita a 1000 lei/lună și acces gratuit la CEC app – mobile banking.

Cardul poate fi alimentat prin transferuri în lei sau în valută, dar și prin depuneri în lei și euro la bancomatele multifuncționale (MFM) CEC Bank. În cazul unor plăți sau retrageri în valută, dacă există disponibil în contul în valuta respectivă (eg euro sau lire sterline), tranzacția se va realiza direct în acea monedă, fără costuri asociate conversiei valutare.

Cardul poate fi obținut din orice sucursală CEC Bank, dar și 100% online, fără drumuri la bancă, inclusiv de cei care lucrează în străinătate și au acte de identitate românești. Cei care accesează acest card, vor obține și un card virtual Multicurrency, care poate fi utilizat chiar de a doua zi din aplicația de mobile banking - CEC app - și pentru plăți direct de pe telefon, prin portofelele virtuale Apple Pay sau Google Wallet, ceasuri sau brățări smart (Fitbit Pay, Garmin Pay).

Cele 9 valute străine care pot fi asociate cardului de debit VISA Multicurrency fără comisioane suplimentare de deschidere și administrare cont sunt euro, dolari SUA, dolari canadieni, lire sterline, franci elvețieni, coroane daneze, coroane suedeze, forinți sau zloți.