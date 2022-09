FINANTE - BANCI Vineri, 23 Septembrie 2022, 09:47

Băncile din România, la fel ca cele europene, au trecut la programe de economisire a energiei. Unele caută să instaleze panouri fotovoltaice pe clădiri, altele opresc iluminatul pe timp de noapte și schimbă becurile clasice cu cele cu LED.

BRD: Studiem posibilitatea amplasării de panouri fotovoltaice pe clădirile noastre pentru a beneficia de energie verde din sursă proprie

Grupul Société Générale si BRD are, încă din anul 2010, un program de colectare a consumurilor interne si de calcul al amprentei de carbon, se arată în răspunsul transmis HotNews de oficialii BRD. Am stabilit un program prin care ne dorim reducerea, pana in 2030, cu 50% a consumurilor energetice si a amprentei de carbon fata de anul 2019. Ca jalon intermediar, ne-am propus ca in 2023 sa reducem cu 30% consumul si amprenta de carbon fata de anul 2019.

Măsurile luate de BRD:

Instalarea in cat mai multe cladiri a unor sisteme de masura si control centralizat pentru instalatiile de incalzire, ventilatie si aer conditionat, care vor conduce la reducerea consumului de energie

Am inlocuit corpurile de iluminat cu LED in cladirile noastre in aproximativ 85% din cazuri si ne dorim ca pana la finalul anului sa ajungem la un procent cat mai apropiat de 100%

Un alt proiect demarat inca de anul trecut, dar care ne dorim sa fie continuat, este achizitia de energie verde 100%

Am inceput studierea posibilitatii de a amplasa panouri fotovoltaice pe cladirile noastre pentru a beneficia de energie verde din sursa proprie, cat mai aproape de consumator

În cadrul lucrarilor de modernizare, dar si punctual, in cazul unor echipamente mai vechi de 10 ani, ne-am propus inlocuirea acestora cu echipamente de generatie noua, cu o clasa energetica superioara, precum: centrale termice in condensatie, instalatii de aer conditionat cu tehnologie inverter, surse UPS modulare si dimensionate corespunzator, cu un factor de putere cat mai apropiat de 1, alte echipamente IT si elctrocasnice cu clasa energetica superioara



BCR

Putem spune că au fost luate deja la nivel sediilor și sucursalelor BCR o serie de măsuri pentru reducerea de energie, arată și reprezentanții BCR în răspunsul lor.

Printre măsuri:

înlocuirea sistemelor de aer condiționat și centrale termice cu unele de generație mai nouă care consumă mai puțină energie;

înlocuirea sistemelor de iluminat cu unele pe led, acolo unde încă nu erau deja montate;

instalarea de senzori de mișcare pentru sistemele de iluminat astfel încât acestea să se aprindă automat doar atunci când este necesar;

instalarea de senzori crepusculari și programatoare de funcționare pentru semnalistica exterioară.

Suntem în fază de analiză a măsurilor suplimentare pe care le vom lua pentru reducerea pe mai departe a consumului, mai spun reprezentanții BCR.

Printre măsurile pe care le analizăm acum sunt reducerea temperaturii pe timpul iernii (și creșterea temperaturii ambientale pe timpul verii), stingerea semnalisticii pe timpul nopții, oprirea automată a monitoarelor pe durata noptii și, de asemenea, instalarea de dispozitive care permit operarea de la distanță a sistemelor de iluminat, încălzit și răcit.

Un element suplimentar pe care ținem să-l adăugăm aici ca informație este că 75% din energia electrică consumată de BCR în 2022 este energie verde.

ING Bank: Clădirea care găzduiește sediul ING Bank România este evaluată ca fiind una dintre cele mai eficiente clădiri de birouri din România

Măsurile de reducere a consumului de energie și eforturile pentru a trece către energie din surse regerabile sunt o preocupare continuă, în acord cu abordarea de sustenabilitate. La fiecare 6 luni colectăm date referitoare la consumul ING Bank și adoptăm măsuri pentru a ne atinge ținte precum reducerea emisiilor de CO2 din transporturi și clădiri cu 75% până în 2025 sau reducerea consumului de energie cu 65% până în 2030 (raportat la consumurile din 2014), se arată în răspunsul reprezentanților ING Bank

Recomandarea Comisiei Europene pentru reducerea voluntară cu 15% ne-a determinat să conturăm un plan mai ambițios pentru acestă toamnă, plan care a fost inițiat, va fi finalizat în luna octombrie și implică ajustări ale sistemelor de climatizare și ale iluminatului din clădire. De asemenea, clădirea care găzduiește sediul ING Bank România (Expo Business Park) este evaluată ca fiind una dintre cele mai eficiente clădiri de birouri din România, certificată BREEAM Outstanding.

EximBank: Derulăm deja un proiect care vizează înlocuirea graduală a iluminatului clasic cu tehnologie LED, reducând consumul de electricitate cu 40% - 60%.

Grupul EximBank se înscrie în registrul organizațiilor preocupate de adoptarea unei abordări responsabile care să integreze cele mai bune practici de sustenabilitate, ne-au transmis oficialii EximBank.

”Grupul și-a definit obiectivele și a stabilit măsuri strategice pentru o activitate sustenabilă a entităților membre, prin prisma conceptului de „dublă materialitate”, respectiv impactul factorilor de mediu, sociali și de guvernanță asupra performanței financiare a grupului, alături de impactul grupului asupra mediului și societății. Obiectivele strategiei de sustenabilitate a Grupului EximBank sunt axate pe cei trei piloni - Mediu, Social și Guvernanță, reducerea consumului de energie fiind una dintre componentele de mediu.

Așadar, independent de contextul energetic actual, dar congruent cu demersurile care se fac la nivel comunitar pentru reducerea consumului de energie, Grupul EximBank are deja în derulare un proiect de eficientizare energetică. Acesta vizează înlocuirea graduală a iluminatului clasic cu tehnologie LED care va conduce la o reducere a consumului de electricitate cuprinsă între 40% și 60%. Proiectul se va derula atât în sediul actual al EximBank, cât și în agenții ale Grupului și va viza inclusiv înlocuirea a aproximativ jumătate din reclamele luminoase existente la nivelul agențiilor din Grup (EximBank și Banca Românească) cu lămpi cu tehnologie LED.

Grupul va continua să implementeze proiecte menite să îmbunătățească atât procesele interne pentru reducerea consumului de energie și reducerea amprentei de carbon, cât și pentru alinierea strategiei de finanțare la reglementările în materie de sustenabilitate, și își va ajusta deciziile în funcție de evoluțiile curente, așa cum a făcut-o și până acum.

OTP Bank: Vom opri iluminatul panourilor luminoase pe timpul nopții în cadrul sucursalelor, respectiv între orele 24.00 – 06.00

Preocupările ce țin de sustenabilitate sunt integrate cu prioritate în activitatea băncii, motiv pentru care încurajăm constant angajații să aibă un comportament responsabil față de mediu prin reducerea consumului de energie, apă, reducerea consumului de hârtie și a amprentei de carbon. Este un lucru aflat în controlul nostru, al tuturor, care aduce beneficii semnificative pe termen lung, ne-au scrie oficialii OTP Bank.

Suntem conștienți de toate aceste avantaje, astfel că reducerea consumului de energie electrică rămâne pe lista noastră de priorități, mai ales în contextul actual. Concret, vom opri iluminatul panourilor luminoase pe timpul nopții în cadrul sucursalelor, respectiv între orele 24.00 – 06.00. Bineînțeles că strategia noastră include și alte măsuri de reducere a consumului în sediile centrale și în sucursale, pentru care ne dorim să începem implementarea cât mai curând, mai arată oficilii băncii.

Mai multe bănci europene pregătesc generatoare de rezervă și reduc iluminatul în fața unor posibile întreruperi a energiei electrice

Pe măsură ce Rusia reduce livrările de gaze către continentul european, băncile derulează teste de stres pentru a evalua cum pot face față unor întreruperi în aprovizionarea cu electricitate și pregătesc surse alternative de energie, precum generatoare, astfel încât ATM-urile și serviciile bancare online să nu se oprească.

Există o urgență specială pentru ca firmele din sectorul financiar să ia măsuri având în vedere cât de importante sunt plățile și tranzacțiile pentru economia europeană, care este deja afectată de consecințele războiului din Ucraina, notează Agerpres.

Grupul bancar american JPMorgan, care are câteva mii de angajați la Londra și Frankfurt, a efectuat mai multe simulări care au vizat întreruperea aprovizionării cu electricitate, a declarat pentru Reuters o sursă din apropierea acestui dosar.

În funcție de cât de grave vor fi întreruperile, banca ar putea trece la generatoare diesel pentru ca birourile sale să poată funcționa timp de mai multe zile, a adăugat sursa.

UniCredit, al doilea mare grup bancar italian, a efectuat și el teste cu privire la reziliența sa operațională în cursul verii, a dezvăluit o sursă din interiorul băncii. Cele mai recente teste s-au concentrat pe reziliența operațiunilor de procesare a datelor a precizat sursa, care a adăugat că cele două centre principale de date ale băncii sunt aprovizionate cu electricitate din două centrale separate. De asemenea, băncile au început să ia măsuri vizibile pentru a răspunde la criza energetică, precum reducerea spațiilor de birouri și regruparea personalului în mai puține clădiri.

Deutsche Bank a anunțat că va introduce un set de măsuri de economisire a energiei în cele 1.400 de clădiri pe care le are în Germania, în ideea de a economisi 4,9 milioane kWh pe an, adică o cantitate de energie suficientă pentru a alimenta 49.000 de becuri timp de o oră. Gigantul bancar german a decis să oprească furnizarea de apă caldă la toalete, să reducă temperatura în spațiile de lucru și să oprească iluminatul panourilor publicitare exterioare pe timpul nopții.