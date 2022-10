FINANTE - BANCI Joi, 06 Octombrie 2022, 09:29

Florin Barbuta • HotNews.ro

​Dacă reușești să pui bani deoparte, este bine totuși să nu-i ții în conturi curente, mai ales dacă știi că nu vrei să te atingi de ei o perioadă ceva mai lungă (un an de exemplu). Pur și simplu, acolo nu ar genera nimic. La cât de mult cresc prețurile, trebuie să te gândești la alte soluții.

Dacă ți-e frică de piața de capital, ori nu ai cunoștine în domeniu, te uiți spre depozite în general.

Acestea au crescut în ultimul an destul de mult dar, evident, tot sub rata inflației. Miercuri, BNR a majorat destul de mult dobânda de politică monetară la 6,25%.

Se va vedea în curând și la depozite, așa că dacă doriți să plasați banii la bănci, aveți două soluții:

1. Fie să așteptați așteptați câteva luni până ce băncile le vor mări.

2. Fie să-i plasați acum la o dobândă mai mică

Pentru cei care vor să economisească în titluri de stat (în principiu risc scăzut), astăzi (octombrie) există două soluții:

1. Tezaur de luna octombrie cu dobânzi de 7,75% - 8,1%/an

2. Titluri de stat Fidelis, dar de pe piața de capital. Adică cele lansate trimestrial, în multe cazuri au prețul sub valoarea de subscriere, ceea ce le mărește randamentul.

*Câștigul nu este impozitat la titlurile de stat

Dacă la Tezaur poți subscrie titluri la valoarea de 1 leu (prin Poștă, Trezorerie sau SPV), dacă cumpărați Fidelis de pe bursă (prin platforma unui broker), valoarea depinde de piață. Cum spuneam, la multe dintre ele, prețurile sunt sub 100 lei sau 100 euro, după caz.

De exemplu, dacă ne uităm la cea mai recentă emisiune Fidelis, din septembrie 2022, în lei pe 3 ani, prețul este de 99,94 lei/titlu (dobândă de 8% la 100 lei). Pe euro - 1 an (1,85%) - încă este 100 euro (la cea din iunie pe 1 an prețul e de 99,2 euro/titlu, la o dobândă de 1,4%).

Încă un exemplu: emisiunea din aprilie pe lei (1 an – 4,75%) are un preț de 98,5 lei. Cea pe euro, tot pe 1 an (1,2%), era joi dimineață la 97,8 euro.

Acestea sunt doar câteva exemple. Se găsesc la prețuri mult mai mici. Cele în euro din 2020, de exemplu, se vând și cu 92 de euro.

Luați în considerare mereu dobânzile oferite în acea perioadă pentru a calcula randamentul și a vedea dacă merită sau nu investiția.

Oferte de economisire pe 1 an

Pentru că data trecută am fost „certați” de unii cititori că venim cu un exemplu de 5.000 de lei, ei bine, astăzi am zis să dăm ca exemplu o sumă de 2.000 de lei.

*Mare grijă la DAE, pentru că deși uneori dobânda este mare, este mâncată o mare parte din câștig din cauza asta.

Folosindu-ne de calculatoarele FinZoom.ro și Conso.ro, observăm că pe 1 an, cele mai bune oferte variază între 6,75% - 9% la depozite. După plata comisioanelor și impozitului pe venit, puteți obține între 121,5 – 162 lei după un an.

Dacă aceeași sumă ar fi plasată la Tezaur pe 1 an, atunci câștigul ar fi de 155 lei.

Plasarea banilor pe 2 ani

Băncile oferă dobânzi de 6,5 – 9,6%/an la depozitele pe 2 ani. Astfel, câștigul după acea perioadă s-ar ridica la 234 – 345,6 lei (la fel, după plata impozitului pe venit și a comisioanelor).

Tezaur oferă o dobândă de 8,1%/an, ceea ce ar însemna că în doi ani ar fi vorba despre o sumă totală de 324 lei.

Dobânzile la depozitele în dolari sunt mai mari decât cele la euro

Anul acesta, BNR a menținut artificial moneda națională pentru a lupta cu inflația.

Sunt multe persoane care preferă să-și țină banii în conturi curente în euro (iar băncile oferă dobânzi foarte mici la depozite (0,75 – 1% - la 1000 de euro, câștigul ar fi 1,86 – 9 euro). Trebuie să ia în considerare că avem inflație mare și în zona euro, ceea ce înseamnă că le sunt „mâncați” banii.

Situația este instabilă din punct de vedere economic. Ultimele decizii au mărit prețul dolarului. Dacă merită să schimbi banii în dolari sau euro, fiecare trebuie să-și facă propriile calcule.

Dacă ne uităm fugitiv la dobânzile în dolari de la bănci, vedem că sunt de 1,5 – 3,5%/an. La 1.000 de dolari, ar fi un câștig de 13,5 – 21,7 dolari.

Cu cât au împrumutat românii statul până în septembrie 2022

Uitându-ne pe valorile subscrise anul acesta, observăm că sunt foarte populare titlurile Tezaur. Românii au subscris în acest an, până în septembrie, circa 9,23 miliarde lei. Cu atâția bani au împrumutat statul folosindu-se de acest program.

Dacă ne uităm la Fidelis, suma este la jumătate (cumulat lei+euro): 4,43 miliarde lei.

Reamintim că printre investitorii în Fidelis se află și Guvernatorul BNR Mugur Isărescu.

Datele privind numărul de investitori nu sunt relevante pentru că Ministerul Finanțelor numără de 2-3 ori aceleași persoane. Dacă o persoană a subscris la fiecare emisiune, este numărată de fiecare dată.

Popularitatea Tezaur poate fi explicată prin faptul că nu ai o sumă minimă de subscriere, cum e la Fidelis: 5.000 lei sau 1.000 euro.

