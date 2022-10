FINANTE - BANCI Vineri, 14 Octombrie 2022, 09:09

Florin Barbuta • HotNews.ro

Trăim într-o minciună de 30 de ani în care nu acceptăm că nu poate să fie totul nelimitat și, chipurile, gratis, a declarat Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali, făcând referire la contribuțiile care se plătesc la sănătate.

Dan Manolescu Foto: Hotnews

„Nu putem să fim 4-5 milioane de cotributori și 20 de milioane de asigurați. Când spun 20 de milioane mă refer și la românii de-afară care se tratează, majoritatea, tot pe-aici pentru chestii mai complicate. Dacă continuăm să acceptăm chestia asta, să nu ne mirăm”, a spus el, într-o conferință.

Practic, Dan Manolescu i-a răspuns unei persoane care lansase ideea, ceva mai veche, de pachet minim la sănătate.

Reamintim că în România există și angajați care nu plătesc la sănătate, precum cei din construcții, agricultură și industria alimentară, dar sunt asigurați și pot beneficia de servicii.

“Pe zona de taxare a persoanelor fizice la nivel de impozit pe venit cu tot cu contribuții e o discuție amplă despre care este logica existenței contribuției de sănătate pentru chirii”, a spus Dan Manolescu.

Ca principiu, spune el, diferența fundamentală între pensii, sănătate este următoarea: Discutăm de contribuții care au în spate o contraprestație.

„Ideea de contribuție la pensie a fost tot timpul, de la inventarea sistemului de pensii, de la Bismarck că e o compensare a lipsei de capacitate de muncă. Prin urmare, ideea de pensie a fost tot timpul asociată cu venituri active: salarii, PFA, drepturi de autor. Muncă fizică, intelectuală, de orice natură dar muncă”, a afirmat președintele Camerei Consultanților Fiscali.

Potrivit acestuia, partea de venituri pasive, precum dobânzi, dividende, chirii nu a fost și nu trebuie să intre în baza de calcul la pensia publică care se bazează pe contribuții.

Dacă cineva are un activ, că e depozit care produce dobândă, că e casă care produce chirie, indiferent de vârsta lui și de capacitatea de muncă, acela rămâne și produce.

„Pensia se leagă tot timpul de muncă și de venitul de înlocuire a salariului”, afirmă el.

Contribuția la sănătate funcționează după alte principii.

„Dacă la pensie avem nevoie de vechime și de punctaj, la sănătate, calitatea de asigurat ne dă acces în sistem. Că am plătit o zi, că am plătit două, că am plătit un leu, că am plătit 10, dacă mă lovește mașina, mă duce la spital, dacă am o problemă, sunt asigurat, îmi asigură accesul în salon, tratamente și așa mai departe”, arată el.

Prin urmare funcționează total diferit.

„Ca principiu, în cazul ăsta, n-ar trebui să conteze cum obțin venitul. Dacă sunt asigurat, ar trebui cumva să contribui pentru acea asigurare din tipurile de venit pe care le am”, a afirmat Manolescu.

O persoană din public a adus în discuție ideea unui pachet minim la sănătate.

Dan Manolescu a răspuns: „Asta e o altă discuție cu privire la diferențierea între contribuții. Până acum, din păcate, trăim într-o minciună de 30 de ani în care nu acceptăm că nu poate să fie totul nelimitat și, chipurile, gratis. Nu putem să fim 4-5 milioane de cotributori și 20 de milioane de asigurați. Când spun 20 de milioane mă refer și la românii de-afară care se tratează, majoritatea, tot pe-aici pentru chestii mai complicate. Dacă continuăm să acceptăm chestia asta, să nu ne mirăm”.