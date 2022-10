Natalitate scăzută și migrație ridicată Luni, 17 Octombrie 2022, 13:58

După ce a născut un băiețel acum doi ani și jumătate, socrii au încurajat-o pe Adina Popovici să facă și un al doilea copil, dar Adina, o contabilă de 30 de ani, a fost reticentă. ”Vreau să mă bucur de copilul meu. La cât lucrez, nu cred că aș reuși să mă ocup așa cum trebuie de doi copii. Unul e suficient”, le-a spus ea socrilor.

Un număr din ce în ce mai mare de românce fac aceeași alegere. Numărul nașterilor din România a coborât anul trecut pentru prima dată sub 190.000, după ce în 2012 fusese de puțin peste 201.000, iar în 1990, de proape 315.000.

În ultimii 10 ani, pe fondul natalității scăzute și al migrației externe, România a pierdut peste un milion de locuitori, adica peste 5% din populație, arată daele INS.

Teleorman, Brăila, Olt, Mehedinți și Tulcea sunt primele 5 județe care au pierdut locuitori (ca pondere în totalul populației din fiecare județ), în vreme ce Ilfov, Iași, Timiș, Cluj, Brașov și Sibiu sunt județele în care populația a crescut.

În termeni nominali, discutăm așadar de peste un milion de persoane mai puțin. Scăderea populației din primele 10 județe echivalează cu populația unui județ de dimensiuni mari: peste o jumătate de milion de persoane (cam cât locuitorii întregului județ Ilfov).

Potrivit estimărilor INS în 8 ani, vor mai fi în țară între 17 și 18 milione de români.

Depinde cum în numeri; INS lucrează cu scenarii pesimiste, optimiste și medii. Vom fi 17,8 milioane în scenariul mediu. Asta e vestea proastă. Cea și mai proastă e că majoritatea vor fi bătrâni, iar numărul celor care vor trebui să muncească pentru a le achita pensiile se va împuțina dramatic.

De ce fertilitatea este atât de scăzută? ”A avea un copil este destul de scump, spune Dalia, o colegă a Adinei, mamă și ea a unei fete de 11 ani. Dalia și-a mai luat un part-time job pentru a-i putea oferi acestuia ore de pian, de sport, și a rezista cheltuielilor legate de școală și întreținere. La un salariu net de 3000 de lei, cel puțin 1000 se duce lunar pe cheltuielile legate de școală și de cursuri pe care le face fiică-mea, spune ea. Acum ne omoară la buzunar inflația și facturile la întreținere”, mai spune ea. „Cu doi copii nu aș putea face față!”, mai precizează Dalia.

Ce măsuri erau în vigoare la intrarea în pandemie în alte țări pentru a stimula natalitatea

AUSTRIA

Vârsta limită de acordare a prestației este 18 ani. În cazul în care copilul urmează cursuri de formare profesională/ formare continuă, vârsta limită de acordare a prestației este 24 de ani, cu excepția gravidelor, mamelor, militarilor, persoanelor cu dizabilități, tinerilor care urmează studii de lungă durată, tinerilor care efectuează servicii sociale de voluntariat, pentru care prestația se acordă până la limita de vârstă de 25 ani. Pentru copiii cu incapacitate de muncă, prestația se acordă nelimitat, se arată în studiul „Benefecii sociale pentru copii, acordate în state membre ale Uniunii Europene”.

Venitul unui copil până la împlinirea vârstei de 19 ani este irelevant. În cazul în care copilul are venituri proprii în anul calendaristic în care împlinește vârsta de 20 de ani, venitul total impozabil nu poate depăși 10.000 EUR pe an. În cazul depășirii sumei de 10.000 EUR, alocația încasată de la începutul perioadei respective trebuie să fie rambursată.

Alocația pentru copii se acordă în cuantum de 114 EUR pe lună, independent de venitul familiei; începând cu luna calendaristică în care copilul împlinește 3 ani, alocația este majorată la 121,90 EUR; începând cu luna calendaristică în care copilul împlinește 10 ani, alocația crește la 141,50 EUR; începând cu luna calendaristică în care copilul împlinește vârsta de 19 ani, alocația crește la 165,10 EUR. Suma lunară totală a alocațiilor pentru copii (Familienbeihilfe) este majorată în funcție de numărul de frați.

Alocația pentru copiii cu dizabilități severe se acordă în cuantum de 155,90 EUR pe lună.

Pe lângă alocația pentru copii, în luna septembrie este plătită o alocație de școlarizare (Schulstartgeld) de 100 EUR, pentru fiecare copil cu vârste între 6 și 15 ani.

Pentru familiile mari (Mehrkindzuschlag)6, se acordă un supliment la alocație de 20 de euro pe lună la alocația pentru copii începând de la al treilea copil, dacă venitul anual impozabil al familiei în anul calendaristic care precedă anul în care se face cererea nu depășește o anumită limită: de exemplu, limita în 2008 a fost de 55.000 €.

Alocațiile pentru copii sunt plătite în principal mamei, dar pot fi titulari și alte rude care locuiesc în aceeași gospodărie (celălalt părinte biologic, bunicii, părinții adoptivi). Dacă sunt îndeplinite anumite condiții, alocația poate fi plătită direct copilului.

În cazul familiilor monoparentale nu există suplimente speciale la alocația pentru copii. Părinții singuri care au venituri mici pot solicita o prestație de 6,06 EUR pe zi (Kinderbetreuungsgeld), pe lângă indemnizația de creștere a copilului, pentru o perioadă de maximum 365 de zile. Beneficiul va fi considerat drept ajutor social și, prin urmare, poate fi revendicat numai dacă rezidența se află în Austria. În anumite situații dificile, se acordă o prelungire de maximum 91 de zile a beneficiului parental părinților singuri, care au venituri mici. Părinții singuri beneficiază de o reducere a impozitului anual de 494 EUR pentru un copil, 669 EUR pentru doi copii, 889 EUR pentru trei copii, plus 220 EUR începând cu al patrulea (Alleinerzieherabsetzbetrag).

Pentru copiii cu handicap de cel puțin 50% sau permanent, în plus față de alocația generală pentru copii (Familienbeihilfe), se acordă un ajutor suplimentar pentru copii (erhöhte Familienbeihilfe) de 155,90 EUR pe lună.

FINLANDA

Prestaţiile pentru copii se plătesc pentru toţi copiii cu reşedinţa în Finlanda, până la vârsta de 17 ani.

Orice femeie care are reşedinţa în Finlanda, are cel puţin 154 de zile de sarcină şi a efectuat un examen medical în primele patru luni de sarcină are dreptul la un ajutor de maternitate. Părinţii care adoptă un copil cu vârsta sub 18 ani au, de asemenea, are dreptul la această prestaţie.

Ca alternativă la creşele puse la dispoziţie de autorităţile locale, o familie cu un copil cu vârsta sub trei ani poate opta pentru o alocaţie pentru îngrijirea copilului. În acest caz, orice alt copil de vârstă preşcolară din familie are, de asemenea, dreptul la prestaţie.

Legea privind alocațiile pentru copii (Lapsilisälaki) din 21 august 1992 reglementează domeniul alocațiilor de stat pentru copii în Finlanda; legea prevede că rata prestaţiei pentru copii este afectată de numărul de copii eligibili din familie, iar prestaţia pentru copii este majorată pentru fiecare copil dintr-o familie cu un singur părinte (53,30 Euro/copil/lunar).

Prestaţiile pentru copii nu sunt impozabile. Sumele aflate în plată sunt următoarele:

- pentru primul copil: 94,88 Euro;

- pentru al doilea copil: 104,84 Euro;

- pentru al treilea copil: 133,79 Euro;

- pentru al patrulea copil: 153,24 Euro;

- al cincilea copil si pentru următorul: 172,69 Euro.

Alocația poate fi acordată și minorilor cu vârsta mai mare de 15 ani. Dreptul la alocație încetează în cazul în care copilul împreună cu tutorele legal părăsesc țara.

Prestațiile sociale nu sunt condiționate de veniturile sau bunăstarea beneficiarului (nu sunt testate pe baza mijloacelor).

Toți copiii cu vârsta cuprinsă între 10 luni și 6 ani au dreptul la îngrijire gratuită în cadrul unităților preșcolare amenajate de municipalități.

Familiile care decid să-și îngrijească copiii la domiciliu sau în sistem privat au dreptul la prestații în numerar sub forma alocației pentru îngrijirea copilului. Astfel, pentru îngrijirea copiilor la domiciliu, alocația de bază este de 338,34 Euro pentru un copil, urmând a fi suplimentată cu 101,29 Euro pentru creșterea unui frate cu vârsta mai mica de 3 ani sau cu 65,09 Euro pentru fratele cu vârsta cuprinsă între 3-6 ani. De asemenea, se poate acorda un ajutor suplimentar în funcție de veniturile beneficiarului în limita sumei de 181,07 Euro/lună.

Alocația privată pentru îngrijirea copilului este destinată acoperirii cheltuielilor cu educația în mediu privat și se ridică la 172,25 Euro/ copil pentru acei copii care au nevoie de mai mult de 20 de ore de educație timpurie pe săptămână. În plus, se poate acorda și un ajutor suplimentar, în funcție de veniturile părintelui de până la 144,85 Euro/lună. Pentru copiii care necesită maximum 20 de ore de educație timpurie pe săptămână, suma de bază este de 63,38 Euro/lună la care se mai poate adăuga un supliment de îngrijire reprezentând 50% din cel acordat în mod normal. Alocația se plătește direct furnizorului de servicii de îngrijire a copiilor.

De asemenea, se mai acordă o indemnizație de îngrijire flexibilă în sumă de 241,19 Euro/lună pentru părintele care lucrează cel mult 22,5 ore/săptămână sau care are o normă de lucru de maxim 60%; se acordă 160,80 Euro/lună părintelui care lucrează mai mult de 22,5 ore/săptămână sau a cărui activitate lucrativă se situează între 60-80% din programul de lucru cu normă întreagă.

Părintele poate beneficia de o alocație de îngrijire parțială pentru copiii aflați în primul sau al doilea an școlar în cazul în care lucrează cel mult 30 de ore /săptămână. Prestația se ridică la 98,09 Euro/lună, fiind supusă regimului de impozitare.

Se acordă un stimulant financiar pentru fiecare gravidă cu reședința în Finlanda, a cărei sarcina a fost monitorizată medical. Mamele pot opta între un pachet („coș”) conținând articole pentru îngrijirea copilului sau acordarea de prestații în numerar în sumă de 170 Euro. Prestația se acordă pentru fiecare copil născut sau adoptat sub vârsta de până în 18 ani. În cazul nașterilor multiple sau adopțiilor se plătește o majorare de subvenție. Un grant de adopție (adoptiotuki) este plătit pentru a acoperi cheltuielile legate de adopția din străinătate. Suma variază între 1.900 € și 4.500 €.

FRANȚA

Schema universală presupune finanțarea din contribuțiile angajatorilor, ale lucrătorilor independenți și ale unei părți din contribuția socială generală (Contribution sociale généralisée, CSG). Valoarea indemnizației depinde de numărul de copii, de vârsta lor (crește de la 14 ani) și de resursele gospodăriei.

Alocația pentru copii se acordă fiecărui copil cu rezidența legală permanentă pe teritoriul Franței, după deducerea contribuției la rambursarea datoriei sociale (CRDS)15:

- 2 copii: 131,16 EUR pe lună;

- 3 copii: 299,20 EUR pe lună;

- 4 copii: 467,24 EUR pe lună;

- pentru fiecare copil următor: 168,04 EUR pe lună;

- pentru orfani: alocația normală plus indemnizația de întreținere (Allocation de soutien familial)16: 153,70 EUR pe lună pentru copilul orfan de ambii părinți și 115,30 EUR pe lună dacă copilul este crescut de un singur părinte.

Suplimente:

- Copiii peste 14 ani: 65,91 EUR pe lună, cu excepția primului copil dintr-o familie cu 2 copii.

- Indemnizație forfetară lunară: 83,35 EUR plătită pentru maximum un an pentru familiile cu trei copii sau mai mulți, care au dreptul la prestații familiale și pentru familiile cu un copil care a împlinit 20 de ani.

Indemnizațiile se plătesc persoanei care se ocupă permanent de copii, respectiv unuia dintre părinți. În cazul separării și dacă îngrijirea este asigurată de ambii parteneri, alocațiile sunt plătite persoanei cu care locuiesc copiii.

Din iulie 2015, indemnizațiile sunt reduse pentru familiile cu venituri ridicate.

Reducerea beneficiilor se aplică atunci când venitul anual depășește:

- 67.542 EUR pentru o familie cu 2 copii;

- 73.170 EUR pentru o familie cu 3 copii;

- 78.798 EUR pentru o familie cu 4 copii + 5.628 de euro pentru fiecare copil următor, pentru o familie cu mai mult de 4 copii.

Beneficiile sunt împărțite la 2 sau la 4, în funcție de categoria de venit.

Asigurarea comună a educației copiilor (Prestation partagée d'éducation de l'enfant, PreParE): pentru suspendarea totală a lucrului - 396,01 EUR pe lună; pentru suspendare parțială - 256,01 EUR pe lună, dacă munca cu jumătate de normă reprezintă cel mult 50% din programul de lucru legal; 147,67 EUR pe lună, dacă activitatea este de peste 50% și de cel mult 80%.

Alte beneficii sunt prima pentru naștere sau prima pentru adopție (Prestation d'accueil du jeune enfant, PAJE): o sumă forfetară de 941,66 EUR acordată în maximum două luni după naștere, respectiv 1.883,31 EUR pentru adopția unui copil cu vârsta mai mică de 20 de ani.

Venitul de solidaritate activă (Revenu de solidarité active, RSA) oferă părintelui unic un venit minim, indiferent dacă acesta este sau nu capabil să lucreze. Familia monoparentală cu un copil va primi 943,29 EUR, cu 2 copii va primi 1,179,11 EUR + 235,82 EUR pentru fiecare copil suplimentar.

GERMANIA

Alocația pentru copii se acordă în cuantum de: 194 EUR pentru primul copil, 194 EUR al doilea copil, 200 EUR al treilea copil, 225 EUR al patrulea copil și următorii. De la 1 iulie 2019, cuantumul alocației crește: primul și al doilea copil – 204 EUR, al treilea copil – 210 EUR, de la al patrulea copil – 235 EUR.

Părinții care au un venit impozabil în Germania în timpul perioadei de evaluare au dreptul la alocație parentală în funcție de venit. Toți părinții au dreptul la o sumă lunară de minimum 300 EUR pentru creșterea copilului (întreruperea completă a lucrului, timp de 14 luni) sau minimum 150 Euro (întreruperea lucrului cu jumătate de normă, timp de 14 luni), inclusiv aceia care nu au obținut venituri înainte de nașterea copilului.

Părinții au dreptul la un supliment (Kinderzuschlag) pentru copiii lor necăsătoriți cu vârsta sub 25 de ani care trăiesc încă în aceeași gospodărie, în cuantum de 170 EUR lunar, dacă:

- beneficiază de alocația pentru copii sau altă prestație socială;

- veniturile lunare ale părinților ating pragul minim de venit de 900 EUR pentru cupluri și 600 EUR pentru părinții singuri;

veniturile și activele care trebuie luate în considerare nu depășesc pragul maxim al veniturilor (prag de evaluare plus totalul suplimentului pentru prestația pentru copii);

- nevoia familiei este acoperită de suplimentul pentru creșterea copilului și, eventual, de alocația pentru locuință (Wohngeld) și nu există drept la indemnizația de șomaj.

ITALIA

Beneficiile legate de veniturile familiei (ANF - Assegno per il nucleo familiare) sunt finanțate, în principal, din contribuțiile angajatorilor și parțial din contribuțiile lucrătorilor (așa cum sunt stabilite în contractul de muncă). Beneficiile depind de veniturile familiei și de numărul de membri ai familiei aflați în întreținere (nucleo familiare). Indemnizația de naștere (Assegno di natalità, denumită și bonus bebè), introdusă experimental în ianuarie 2015 și confirmată în decembrie 2018, se acordă pentru nou-născuți sau copiii adoptați.

Beneficiul este finanțat din contribuții și depinde de veniturile familiei: 960 euro pentru venituri care nu depășesc 25.000 EUR și 1920 EUR pentru venituri sub 7.000 EUR, sume care cresc cu 20% pentru următorul copil.26

Dispozițiile se aplică tuturor persoanelor angajate și celor care beneficiază de ajutor de șomaj și includ ambii părinți (nu divorțați ori separați legal) și parteneri în uniune civilă (cupluri de același sex în parteneriat înregistrat), precum și resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung, precum și membrii familiilor acestora aflați în întreținere cărora li s-a acordat o viză de lungă durată sau o viză de ședere permanentă pentru ședere permanentă.

Pentru obținerea beneficiilor legate de veniturile familiei, copilul poate fi rezident în Italia, într-o altă țară a UE sau într-o țară terță care a încheiat un acord de securitate socială cu Italia. Indemnizație de naștere se acordă cu condiția ca nou-născutul să aibă reședința în Italia. Veniturile anuale ale familiei nu trebuie să depășească un anumit plafon stabilit prin lege. Cel puțin 70% din venituri trebuie să provină din munca salariată.

Cuantumul alocației este invers proporțional cu veniturile familiei și crește cu numărul de membri ai familiei. Acesta variază cu aproximativ 100 EUR pe categorie de venituri. De exemplu, pentru o familie formată din 4 membri (doi părinți, doi copii, fără membri cu handicap):

- venit anual de până la 14.541,59 €: beneficii lunare de 258,33 € pe lună;

- venit anual între 27.221,84 și 27.338,16 €: beneficii lunare de 139,17 € pe lună;

- venituri peste 78.640,85 €: fără beneficii.

Beneficiul familial necontributiv acordat de autoritățile locale se ridică la 142,85 EUR pe lună și se acordă unei familii (cuplu și trei copii aflați în întreținere, cu vârste sub 18 ani), în funcție de un indicator ISEE care nu depășește 8 650,11 EUR în 2018. (ISEE - Indicator de situație economică echivalentă, care permite evaluarea situației economice a familiilor și ia în considerare veniturile, activele și compoziția familiei).

Indemnizația de naștere anuală este de 960 EUR față de o valoare de referință ISEE de până la 25 000 EUR pe an. Suma este dublată pentru familiile cu o valoare de referință ISEE de până la 7000 EUR pe an.

Pentru creșterea copilului, se acordă vouchere baby-sitting (asili nido), în sumă lunară de până la 600 EUR, acordată pentru o perioadă maximă de șase luni. De asemenea, se acordă tichete de grădiniță (bonus asilo nido) în sumă anuală de 1.000 EUR, acordată pe o perioadă de 11 luni și care prevede o sumă maximă de 90,91 EUR pe lună. Pentru alte forme de asistență la domiciliu (Forme di supporto presso la propria abitazione) se acordă o sumă anuală de 1 000 EUR.

Un alt beneficiu, numit voucher pentru viitoarea mamă (Bonus mamma domani), de 800 EUR se acordă femeilor însărcinate, după luna a șaptea de sarcină sau după naștere. Acest beneficiu se acordă, de asemenea, și în cazul adopției.

Cardul familial este un nou tip de voucher pentru familii mari (cu venituri sub 6781,76 EUR) care acordă reduceri la cheltuieli legate de creșterea copilului.

Alocația suplimentară pentru persoanele cu handicap grav (Erogazione integrativa per grandi invalidi) se acordă copiilor persoanelor cu handicap grav, care la fiecare 31 decembrie au vârste până în 12 ani și nu încasează venituri peste un anumit plafon, în cuantum de 63,59 EUR anual.

Un împrumut de stat cu dobândă foarte redusă, care nu depășește 5 000 EUR, poate fi acordat familiilor cu copii nou-născuți sau adoptați.

Alocația pentru familiile cu 3 sau mai mulți copii minori (asistență financiară de stat) se acordă familiilor care au venituri care nu depășesc un anumit plafon (8650,11 EUR pe an, în 2019), pentru o perioadă de 13 luni. Dreptul este evaluat de municipalitatea de reședință și acordat de agenția locală a Institutului Național pentru Securitate Socială (INPS). Valoarea prestației pentru anul 2018 a fost de 142,85 EUR.

POLONIA

Prestaţiile familiale pot fi solicitate de persoane care îndeplinesc criteriul rezidenței și pe cel al venitului pe familie.

Alocația familială se acordă de la nașterea copilului până la vârsta de 18 ani sau, dacă încă studiază, până la 21 ani. Există o excepție de la regula de mai sus: limita de vârstă pentru copii este extinsă la 24 de ani, dacă aceștia își continuă educația și au un nivel moderat sau server de handicap. Prestațiile pentru creșterea copiilor sunt plătite părinților și tutorilor copiilor de până în 18 ani.

Alocațiile familiale sunt acordate părinților/ tutorilor și copiilor care nu mai sunt minori și care își desfășoară studiile. Pentru a putea primi alocația familială, o familie trebuie să îndeplinească așa numitul criteriu al venitului presupunând ca venitul familiei sau al persoanei care studiază să nu depășească 674 PLN venit lunar net sau 764 PLN în cazul familiei cu un copil cu dizabilități.

Începând cu 1 ianuarie 2016, un nou mecanism de calcul este aplicat alocațiilor familiale, intitulat „zloty for zloty”, făcând astfel posibil ca și familiile cu un venit superior plafonului stabilit prin lege să poată accesa sistemul de alocații; de exemplu, dacă venitul familiei depășește pragul cu 100 PLN, atunci această sumă va fi dedusă din totalul alocației.

Alocațiile familiale se acordă diferențiat în funcție de vârsta copiilor:

- până la 5 ani 95 PLN/ lună;

- între 5 si 18 ani 124 PLN/ lună;

- între 18 si 24 ani 135 PLN/ lună.

Alocațiile familiale pot fi suplimentate prin acordarea următoarelor tipuri de ajutoare/ beneficii:

- ajutorul pentru nașterea copilului, acordat părintelui sau tutorelui, în condițiile în care venitul familiei nu depășește suma de 1922 PLN pe persoana în familie, iar mama îndeplinește condițiile de eligibilitate (concediu pentru îngrijirea copilului de maxim 10 săptămâni de la naștere);

- o alocaţie pentru îngrijirea copilului care se plăteşte persoanelor aflate în concediu parental în suma de 400 PLN lunar, cu condiţia ca acestea să fi lucrat timp de cel puţin 6 luni consecutive chiar înainte de a dobândi dreptul la acest concediu. Această majorare poate fi acordată pentru o perioadă de până la 24 de luni, care poate fi prelungită la 36 de luni, atunci când persoana în cauză îngrijeşte mai mulţi copii născuţi în cursul aceleiaşi naşteri multiple, sau la 72 de luni pentru un copil cu handicap;

- suplimentul pentru familiile monoparentale acordat mamelor, taților sau tutorilor singuri sau acelor copii ai căror părinți nu mai sunt în viață în sumă de 193 PLN lunar, dar nu mai mult de 386 PLN pentru mai mulți copii;

- suplimentul pentru familiile monoparentale cu un copil cu dizabilități în sumă de 273 PLN lunar sau 546 PLN pentru mai mulți copii;

- garantarea pensiei alimentare dintr-un fond special constituit de stat și acordată în cazul în care părintele responsabil cu plata pensiei alimentare nu-și îndeplinește obligațiile legale; pentru a putea fi debitată din fond pensia alimentară nu poate depăși 500 PLN (aprox. 115 Euro), urmând ca sumele să fie recuperate de la părintele dator;

- suplimentul acordat familiilor numeroase acordat pentru cel de-al treilea copil și fiecare copil născut ulterior în suma de 95 PLN acordați lunar;

- ajutorul pentru creșterea și educarea copiilor cu dizabilități - 90 PLN per copil;

- o majorare pentru început de an şcolar plătită anual la începerea fiecărui an şcolar în sumă de 100 PLN/ copil;

- o majorare pentru educaţia unui copil în altă parte decât la locul de reşedinţă destinată să acopere cheltuielile de cazare şi deplasare la sediul şcolii. Această majorare se plăteşte timp de 10 luni pe an și variază între 69 și 110 PLN.

Sistemul alocațiilor familiale cuprinde și alte tipuri de ajutoare acordate îngrijirii copiilor cu dizabilități, după cum urmează:

- alocația pentru îngrijirea medicală, plătită persoanelor care îndeplinesc criteriile de sănătate și vârstă, indiferent de venitul familiei, în sumă de 153 PLN (35 Euro); alocația se adresează fie copiilor cu vârsta de până în 16 ani care necesită asistența permanentă, diagnosticați fiind cu un handicap moderat, fie persoanelor cu handicap grav, indiferent de vârstă;

- alocație destinată educației și reabilitării copiilor cu dizabilități, acordată părintelui sau tutorelui unui copil până în 16 ani, care beneficiază de certificat de handicap; menționam că alocația se poate adresa și persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani, cu certificat de handicap sever sau moderat; statul acordă o sumă de 90 PLN (21 Euro) pentru copiii cu vârsta de până în 5 ani, iar între 5 și 24 de ani, statul acordă 110 PLN (25 Euro) lunar;

- alocația pentru asistență specială este destinată persoanelor care au în grijă copii cu dizabilități și care renunță la locul de muncă în acest scop; suma acordată lunar este de 520 PLN (119 Euro) în condițiile în care venitul total pe membru al familiei persoanei care asigură îngrijirea și a familiei persoanei care solicită serviciul nu depășește suma de 764 PLN (175 Euro);

- supliment pentru îngrijire medicală acordat părinților sau tutorilor de copii diagnosticați ca având o dizabilitate și care nu pot desfășura activități lucrative din acest motiv; suma acordată lunar este de 1406 PLN (322 Euro);

- alocația pentru îngrijitor este acordată persoanelor care nu sunt angajate și care și-au pierdut dreptul de a solicita suplimentul pentru îngrijirea medicală și nu pot întruni condițiile stabilite în vederea obținerii alocației pentru asistență specială; suma alocată lunar este de 520 PLN (119 Euro).

Începând cu 1 aprilie 2016 a fost implementat Programul „Family 500 Plus (500 +)”34, consistând în acordarea unui ajutor sistematic familiilor poloneze de 500 PLN (aprox. 120 Euro). Ajutorul este acordat părinților și tutorilor de copii cu vârsta până în 18 ani. În mod normal ajutorul poate fi accesat de către familiile cu cel puțin doi copii, însă familiile cu un venit mai mic de 800 PLN (aprox. 180 Euro) pe persoană pot beneficia de sumă și în cazul în care au un singur copil. Pentru familiile cu un copil cu dizabilități plafonul este mai mare, respectiv 1200 PLN net. Ajutorul este plătit indiferent de statutul marital al părinților, fie ei căsătoriți legal, singuri sau aflați într-o relație informală. În cazul părinților divorțați, ajutorul revine părintelui care deține custodia.

Potrivit Legii privind acordarea ajutorului pentru femeile însărcinate și familiilor acestora „Pentru viață” (2016), părinții și tutorii unui copil care a fost diagnosticat cu un grad de dizabilitate sever și ireversibil sau ca având o boală netratabilă care îi pune viața în pericol și ale cărui afecțiuni au ca punct de plecare o suferință prenatală sau care au legătură cu desfășurarea travaliului, primesc un ajutor de la statul polonez în sumă de 4000 PLN, care poate fi solicitat până în luna a doisprezecea de la nașterea copilului.

Ajutorul acordat la nașterea copilului sănătos se acordă în sumă de 1000 PLN.

OLANDA

În Olanda, prestațiile sociale pentru copii sunt reglementate prin intermediul a două legi: Legea generală privind alocațiile pentru copii (Algemene Kinderbijslagwet, AKW) și Legea privind alocațiile suplimentare destinate copiilor (Wet op het kindgebonden budget, WKB).

Toate persoanele care sunt asigurate prin intermediul schemei naționale de asigurări (4 piloni: alocația pentru copii, pensie, pensie de supraviețuitor și îngrijire pe termen lung) și care au în grija cel puțin un copil cu vârsta până în 18 ani beneficiază de alocația generală pentru copii. Alocația pentru copii nu depinde de veniturile părinților și este plătită trimestrial36. Alocația crește atunci când copilul împlinește 6 ani și încă o dată la împlinirea vârstei de 12 ani.

Sumele aflate în plată începând cu ianuarie 2019 sunt următoarele:

- de la 0 la 5 ani, 219.97 euro/copil;

- de la 6 la 11 ani, 267.10 euro/copil;

- de la 12-17 ani, 314.24 euro/copil.

Dublul sumei stabilită prin lege poate fi acordată în următoarele cazuri: atunci când copilul studiază în alt loc decât cel de reședință, pentru copilul care prezintă dizabilități sau în cazul în care părinții asigură îngrijirea la domiciliu a copilului (3 - 18 ani) cu un grad sever de handicap.

Alocația pentru copii se acordă pentru copiii naturali sau adoptați, copiii proveniți din altă căsătorie sau altă relație a partenerului de viață. De asemenea, copiii orfani de mamă, tată sau de ambii părinți au dreptul la alocație.

Părintele singur sau cel care produce venituri în gospodărie poate primi până la 2040.19 euro alocație anual.

Prestațiile sociale pentru copii sunt plătite și în cazul copiilor care locuiesc într-o altă țară membră a UE sau SEE sau în Elveția sau într-o țară cu care Olanda are încheiată o convenție în acest sens. În cazul transferului prestațiilor sociale pentru copii în alt stat în afara UE, SEE sau Elveția, valoarea alocației este redusă în funcție de nivelul alocației din țara respectivă, fără a putea fi majorată peste valoarea acordată în Olanda.

Alocația suplimentară destinată copiilor poate fi accesată în anumite condiții și anume:

- dacă părintele beneficiază de alocația generală pentru copii;

- daca veniturile gospodăriei se situează sub un anumit plafon luând în considerare numărul de copii aflați în îngrijire și vârsta lor; pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani părinții primesc o sumă mai mare;

- dacă părintele nu deține venituri anuale mai mari de 113.415 euro sau în cazul ambilor parteneri venituri mai mari de 143.415 euro.

Alocația suplimentară pentru copii se plătește lunar în avans.

Părinții ale căror venituri în gospodărie nu depășesc 20.109 euro se califică pentru obținerea alocației suplimentară maxime. Suma acordată scade o dată cu creșterea veniturilor.

Anual sunt acordate următoarele sume:

- pentru un copil - 1152 Euro;

- pentru doi copii - 2129 euro;

- pentru trei copii - 2417 euro.

Pentru fiecare copil care urmează, se primesc 288 euro anual.

Sumele prezentate mai sus sunt mărite anual cu 236 euro pentru copii cu vârsta cuprinsă între 12 și 15 ani și 421 euro pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 16 și 17 ani.

Familiile monoparentale primesc un supliment anual de până în 3076 euro.

În conformitate cu Legea privind îngrijirea copiilor (Wet Kinderopvang) părinții beneficiază de o alocație special destinată acoperii costurilor cu îngrijirea copiilor. Beneficiarii trebuie să fie rezidenți și tutori legali ai copilului, angajați sau persoane care urmează un program de studiu, curs de formare, în căutarea unui loc de muncă/ participant la un program de integrare.

Copilul pentru care se solicită alocația trebuie înscris în cadru unui Registru național privind îngrijirea copiilor și unitățile de învățământ preșcolar. Nivelul prestațiilor depinde de mărimea gospodăriei, tipul de îngrijire care trebuie acordat copilului, nivelul cheltuielilor, precum și de venitul părinților.

Sumele alocate serviciilor de îngrijire sunt plătite lunar de către autoritățile fiscale. Astfel, serviciile de îngrijire sunt plătite în funcție de numărul de ore petrecute de copil în cadrul programului (creșa/ after-school) sau de numărul de ore pe care copilul le-a petrecut cu un îngrijitor/ bonă:

- pentru fiecare oră petrecută în cadrul creșei se acordă maxim 7,45 euro,

- pentru o oră în cadrul unui program after-school se acordă 6,95 euro

- pentru o oră de îngrijire a unui copil se acordă 5,91 euro.

Deși statul olandez nu acordă servicii de îngrijire gratuite sau subvenționate pentru copii la nivel național, există măsuri speciale luate în acest sens la nivel municipal pentru familiile cu venituri mici.

SPANIA

Toate beneficiile finanțate din sistemul non-contributiv depind de venitul familiei, vârsta copilului, numărul de copii și gradul de handicap. Beneficiarii sunt părinții și tutorii legali ai copilului, cu reședința legală în Spania. Aceleași dispoziții se aplică și altor tipuri de familii.

Copilul, de asemenea, trebuie să aibă reședința legală în Spania. Beneficiar este și copilul dependent sau copilul dependent în adopție permanentă, cu vârsta sub 18 ani, dacă acesta este afectat de un grad de invaliditate de cel puțin 65%. Beneficiarul nu trebuie să aibă dreptul la prestații de aceeași natură într-un alt sistem public de protecție socială. Limita de vârstă este 18 ani; pentru copilul cu handicap sever nu există limită de vârstă.

Alocația pentru copii (Prestaciones por hijo a cargo se acordă în tranșe lunare astfel:

- Copiii sub 18 ani: 24,25 EUR plus 15% pentru următorul sau pentru copilul aflat în plasament; copilul cu handicap de cel puțin 33%: 83,33 EUR;

- Copiii cu handicap peste 18 ani: gradul de invaliditate de cel puțin 65%: 380,10 EUR; gradul de invaliditate de cel puțin 75%: 570,20 EUR.

Beneficiul este plătit părintelui sau tutorelui legal care îndeplinește cerințele. Prestația nu se acordă dacă venitul anual al familiei depășește 11.953,94 EUR. Acest plafon crește până la 17 991,42 EUR pentru familiile cu 3 copii aflați în întreținere și cu încă 2 914,12 EUR pentru fiecare copil aflat în întreținere. Sunt luate în considerare veniturile provenite din munca salarizată, capital, activități economice, precum și orice active și drepturi de natură contractuală. Nu există limită de venit în cazul copilului cu handicap.

Se acordă indemnizație de naștere începând cu al doilea copil, după cum urmează: 2 copii - 2943,60 EUR; 3 copii – 5887,20 EUR, 4 copii sau mai mulți – 8830,80 EUR. Se acordă 1000 EUR pentru fiecare naștere sau adopție în cazul familiilor mari, al familiilor monoparentale și al mamei cu handicap.

Indemnizația specială pentru copiii cu handicap se acordă astfel:

- 83,33 EUR lunar, pentru copiii sub 18 ani cu handicap de cel puțin 33%;

- 369,90 EUR lunar, pentru copiii peste 18 ani, cu handicap de cel puțin 65%;

- 554,50 EUR lunar, pentru copiii peste 18 ani, cu handicap de cel puțin 75%, care necesită însoțitor.