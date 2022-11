FINANTE - BANCI Marți, 01 Noiembrie 2022, 12:05

FMI ne-a spus un lucru recent, anume să ne gândim la impozitare progresivă, dar înainte de astea să eliminăm facilitățile, inclusiv cele pe muncă.

În plus, pare că vom avea impozitare progresivă, având în vedere noile declarații ale liderului PSD Marcel Ciolacu, asta și uitându-ne la cum arată lucrurile astăzi pe scena politică. Probabil va exista undeva după 2024-2025.

Fac ce fac, tot cuvintele „impozitare progresivă” sunt pronunțate. Nu asta e problema.

Au distrus cota unică prin tot felul de facilități introduse în ultimii ani, deci se încasează mai puțin pentru că mulți nu o mai plătesc. Au mai introdus și alte facilități lăsând sistemul de sănătate subfinanțat, iar acum “soluția salvatoare” prezentată este impozitul progresiv.

Chiar dacă i-au păcălit pe IT-ști și cercetători prin „marea revoluție fiscală”, când au scăzut impozitul pe venit la 10% și au mărit contribuțiile, asta nu a ajutat bugetul.

De ce?

Pentru că ulterior au introdus facilități mult mai mari, unde intră sute de mii de angajați: construcții, agricultură și industria alimentară. În afară de impozitul pe venit, angajatorii nu plătesc pentru ei la sănătate.

La același brut, netul face diferența pentru angajați

Practic, angajații au salarii mai mari prin taxe mai mici. Suma netă face diferența. De exemplu, la același brut, angajatul din industria alimentară câștigă mai mult decât unul din industria textilă.

Astfel, angajatorii din domeniile cu facilități păstrează sau atrag mult mai ușor oameni. Așa s-a ajuns ca în anumite profesii precum șofer, specialist în vânzări sau contabil să se câștige mai mult la o firmă din agricultură, industria alimentară sau construcții decât la o alta care n-are facilități.

Sunt situații în care un angajat care știe să lucreze pe motostivuitor să vrea să plece de la un angajat din zona băuturilor alcoolice pentru că în industria alimentară la același brut are un net mai mare. E doar un exemplu. Se întâmplă la fel cu contabilii, de exemplu.

În realitate, o soluție bună ar fi eliminarea facilităților și taxe mai mici pentru toată lumea. Atunci când anumite categorii au facilități, ceilalți plătesc pentru ele.

De exemplu, un angajat cu salariul minim într-o firmă de curățenie, e exemplu, îi plătește sănătatea celui din construcții care are un net mult mai mare pentru că nu plătește la CASS. Cu alte cuvinte, angajatorul nu plătește pentru el la CASS, dar este asigurat.

Eliminarea facilităților se află și în PNRR. Pași nu sunt în sensul ăsta. Guvernul PSD-PNL-UDMD s-a concentrat pe muncitorii part-time, schimbările la microîntreprinderi și acciza la alcool când au venit cu Ordonanța 16.

Au uitat de celelalte lucruri ori le evită.

Cam cât ar aduce la buget eliminarea excepțiilor de pe muncă

Am făcut un calcul care ne arată că facilitățile din zona muncii (agricultură, industria alimentară, construcții, IT și cercetare) reprezintă puțin peste 10 miliarde lei pe an, adică aproape 1% din PIB (sumă care ar fi bună pentru a finanța sănătatea, de exemplu). 737.000 de angajați beneficiază de scutire la impozitul pe venit și contribuția la sănătate, iar 135.000 – 145.000 nu au impozit pe venit (IT și cercetare).

Sunt puțini IT-ști (circa 90.000 conform datelor Ministerului Finanțelor), pentru că restul sunt pe PFA și microîntreprinderi. Eliminarea facilității nu ar aduce mulți bani la buget (circa 1 miliard de lei pe an, după calculele noastre), dar PNRR ne îndeamnă să facem pași în direcția asta.

Dacă s-ar elimina facilitățile, Guvernul (politicul în general) dacă ar vrea, ar putea veni cu schimbări fiscale prin care să scadă taxarea pentru toți angajații din economie. Cei cu salariul minim ar putea să aibă un net mai mare, de exemplu.

Totuși, soluția pe care o vor implementată pare a fi impozitul progresiv. Problema este că dacă progresivitatea va fi pe salarii și nu pe total venituri, atunci nu se rezolvă nimic. Oamenii nu se îmbogățesc din salarii, ci din capital. Scrie asta în orice carte de economie, chiar și în cele scrie de economiști din zona socială, precum Piketty, la care se raportează de obicei orice social-democrat, iar în anumite cazuri chiar și unii așa-ziși liberali.

Dacă vor face impozitare progresivă, rămâne să vedem și cum: dacă va fi impozit pe venitul global cu deduceri etc. Până atunci să vedem și Fiscul digitalizat.

Așa cum vedem astăzi, problema nu este cota unică (de 10%), ci faptul că sunt facilități, adică sute de mii de angajați pentru care nu se plătesc impozit și contribuții.Între timp, de anul viitor sunt schimbări în zona microîntreprinderilor și PFA.

