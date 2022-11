FINANTE - BANCI Luni, 07 Noiembrie 2022, 13:20

Dan Popa • HotNews.ro

Milioane de câini și de pisici sunt abandonate de proprietari, pe măsură ce inflația și facturile la energie cresc costul vieții peste tot în lume, potrivit mai multor publicații din SUA, UK, Australia, Franța ș.a.

Ziua internationala a pisicii Foto: Hotnews

În UK sunt peste 21 de milioane de animale de companie

În UK sunt peste 21 de milioane de animale de companie, scrie The Independent. Autoritățile sunt îndemnate să înființeze un fond de criză pentru a-i ajuta pe proprietarii acestora pentru a nu le abandona.

Un sondaj realizat pentru Dogs Trust dezvăluie că mai mult de unul din 10 proprietari – 13% – a fost forțat să se îndatoreze pentru a-și putea îngriji în continuare animalul de casă. Cercetarea mai arată că creșterea facturilor este cea mai mare amenințare la adresa bunăstării animalelor. 28% dintre proprietarii de animale de companie sunt îngrijorați cu privire la posibilitatea de a avea grijă de animăluțe, această îngrijorare fiind mai mare în rândul proprietarilor de pisici (32%).

Organizațiile caritabile raportează un număr în creștere de pisici și câini care le-au fost predate în acest an, pe fondul traiului tot mai scump.

„Până acum, în anul 2022 am primit 42.318 de solicitări de predare”, a spus un purtător de cuvânt, precizând că peste o cincime au indicat ca motiv costul vieții.

Mai mult de jumătate dintre adulții din Marea Britanie dețin un animal de companie, 27% dețin câini (10,2 milioane de câini) și 24% dețin pisici (11,1 milioane de pisici), arată statisticile.

Ungaria: Principalele motivații sunt dificultățile cu care oamenii se confruntă - prețuri mari la energie, costuri ridicate ale serviciilor veterinare

Într-un adăpost pentru animale din Ungaria locuiește Chelsy. A fost adoptat cu doar doi ani în urmă din același adăpost. Dar are o boală imunitară - iar proprietarii săi nu-și mai permit facturile veterinarului și nici alimentele necesare pentru a-l trata.

Este o poveste care se repetă în multe alte situații, scrie Yahoo News, în care oamenii au fost nevoiți să-și lase animalele de companie în adăposturi specializate. Pe măsură ce costul vieții continuă să crească – iar prețurile la energie continuă să crească – mulți au fost nevoiți să facă alegeri dificile.

Kinga Schnedier este purtătorul de cuvânt al adăpostului. „Lista noastră de animale returnate este extrem de lungă. Întotdeauna au existat animale adoptate returnate, dar acum, numărul lor a crescut foarte mult. În toate cazurile, principalele motivații sunt dificultățile cu care se confruntă din cauza prețurilor la energie, costurilor ridicate ale serviciilor veterinare și a faptului că oamenii emigrează pentru a-și găsi joburi mai bune.”

Dar adăposturile însele se confruntă cu propriile lor creșteri de preț. Prețurile alimentelor pentru animalele de companie au crescut cu 30 până la 50%, potrivit Alianței pentru Protecția Animalelor din Ungaria. Iar donațiile au scăzut.

„Acum trăim de la o zi la alta aici. Trebuie să ne gândim greu dacă putem găzdui un animal, dacă putem finanța tratamentul medical al unui animal”.

USA- 40% dintre câinii care au fost returnați la adăpost în acest an au venit din cauza constrângerilor financiare ale stăpânilor

Un sondaj realizat de site-ul de îngrijire a animalelor de companie Rover a constatat că, pentru a se ajusta la prețurile tot mai mari, mulți proprietari de animale de companie au fost forțați să-și ia rămas bun de la cei mai buni prieteni ai lor, potrivit CNBC.

În Kansas City, Missouri, KC Pet Project se așteaptă să primească un număr record de animale de companie în acest an – 15.000 – în comparație cu aproximativ 10.000 în medie în ultimii ani, potrivit responsabilului șef de comunicații Tori Fugate.

40% dintre câinii care au fost returnați la adăpost în acest an au venit din cauza constrângerilor financiare ale stăpânilor acestora.

Un alt adăpost din New York City, Animal Care Centers of NYC, a primit 4.567 de animăluțe în acest an - cu 22% în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut. „Din cauza economiei, mulți oameni trebuie să se mute. i-au pierdut locul de muncă sau nu își mai permit creșterea cu 30% a chiriei – acesta este unul dintre cele mai mari motive pentru care oamenii trebuie să-și predea animalul.”, explică Katy Hansen, directorul de marketing și comunicare al adăpostului.

Franța: Adăposturile pentru animale sunt pline

Abandonul câinilor a crescut în acest an, iar nivelurile de adopție sunt scăzute, deoarece oamenii nu își permit să-și asume cheltuieli precum facturile veterinare, scrie connexionfrance.com

Peste 100.000 de animale sunt abandonate în Franța în fiecare an, în special în lunile iunie și iulie. Creșterea inflației în 2022 a lovit puternic, astfel că potrivit Grupului de protecție a animalelor (Société protectrice des animaux (SPA) toate cele 63 de adăposturi complet pline. S-a spus că anul acesta nivelul de abandon al câinilor a crescut cu 6% din cauza inflației ridicate și a creșterii costului vieții.

Stéphane Lamart, președintele asociației animale din aceeași zonă, a spus că și costurile serviciilor veterinare au un rol în nivelurile ridicate de abandon.

El a declarat pentru FranceInfo: „Sterilizarea unei pisici costă 300 de euro, iar un câine de la 500 la 600 de euro. Este foarte scump pentru o gospodărie.”

Australia: „Este o zi destul de tristă când oamenii trebuie să aleagă fie să-și hrănească animalele, fie copiii. Pentru unii oameni, din păcate, s-a ajuns la această situație”

Suzana Talevski știe bine acest lucru. Adăpostul ei Lost Dogs' Home din Melbourne, Australia are grijă de sute de animale domestice - iar numărul acestora crește pe zi ce trece, scrie BBC.

Unul dintre cei mai noi oaspeți ai adăpostului este Charcoal, în vârstă de patru ani. El a fost adus de stăpânii săi care au spus că nu își mai permit un animal de companie. Și nu sunt singuri în luptele lor.

Costul vieții a crescut în întreaga lume, pe măsură ce efectele pandemiei și ale războiului din Ucraina fac să crească prețul alimentelor, combustibilului și altor produse esențiale. Nu doar hrana pe care o mâncăm costă acum mai mult - au crescut și prețurile pentru hrana pentru animalele de companie și alte produse pentru animale domestice.

Hrănirea unui câine costă anual până la 1.600 dolari australieni (998 USD) , estimează doamna Talevski.

Cifrele oficiale arată că costul produselor pentru animale de companie în Australia a crescut cu aproape 12% în ultimul an.