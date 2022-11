FINANTE - BANCI Joi, 10 Noiembrie 2022, 07:52

Dan Popa • HotNews.ro

Discutăm foarte mult despre crize, despre suprapunerea crizelor și uităm întotdeauna să abordăm cu seriozitate reformele care trebuie făcute. Poate pentru că nu avem timp și mereu apare altă criză care amână realizarea reformelor structurale, crede Florin Dănescu, președintele executiv al Asociației Române a Băncilor

Florin Danescu Foto: ARB.ro

Eu cred că trebuie să renunțăm la această așteptare și să începem să le facem (aceste reforme-n.n.), indiferent dacă e criză sau nu. Pentru că noua normalitate este să fii mereu pus în fața unei crize, a spus Dănescu la Forumul Bancar Român,organizat de Finmedia.

Cât privește creșterea bunăstării în România, noi am plecat de la 30 % din media europeană a bunăstării, ca PIB pe locuitor și am ajuns la 2 treimi din această medie. ”Am evoluat, suntem mai bine. Dar întrebarea care se pune este unde am fi putut fi, din moment ce suntem amplasați tot la coada Europei”, se întreabă Dănescu

Oficialului ARB nu îi e clar dacă în România deciziile se iau funcție de percepție sau de realitate. „Pentru că dacă percepția e departe de realitate, înseamnă că luăm decizii greșite. Și atunci rămân credincios unui mesaj pe care l-am dat în trecutul apropiat, în care propuneam consultanților din Big4 din România să calculăm un Indicator al Populismului, că ne-ar ajuta tare mult să-l adăugăm la tabelele cifrice pe care le avem, să înțelegem ce șanse avem să discutăm în diverse reuniuni selecte, din perspectivă profesională”, spune Dănescu.

Profitul întregii industrii bancare adunat este sub profitul unui singur jucător din energie

Pe acest drum, între percepție și realitate, mai adaugă executivul ARB, se întâmplă tot mai des ca eu, chiar atunci când sunt într-o conferință sau întâlnire, să fiu informat de colegii mei că mai suntem invitați undeva de urgență în mediul decizional, să discutăm cum se mai scot niște comisioane din industrie, cum se discută de profitabilitate industriei bancare, care nu trece de 12%, după cum spunea și dl. Florian Neagu (directorul adjunct al Direcției de Stabilitate din BNR).

Și o spunem pe cât putem de des, explică Dănescu, randamentul la capital al industriei bancare nu a depășit niciodată randamentul la capital al celorlalte industrii, ba chiar s-a situat la jumătate dacă ne comparăm cu alte industrii. De unde această percepție că în industria bancară profiturile sunt mari sau prea mari?

„Am mai spus că și înainte de crize era un lucru obișnuit ca profitul întregii industrii bancare adunat să se situeze sub profitul unui singur jucător din energie. Mai pare așa mare acum profitul băncilor? Și atunci, dacă adăugăm și faptul că în industria bancară există o tradiție în sensul că profiturile rămân în investiții, asta apropo de discuțiile privind „exportul” profiturilor. Acestea sunt realitățile, chiar dacă percepția e total diferită. E datoria noastră s-o spunem din când în când.

În industria bancară, în bilanțurile băncilor se regăsesc toate comportamentele din economie, iar un bancher este educat să lucreze cu cifre, cu istoric, cu statistică și să vadă comportamentele din toate industriile. Ce bine ar fi să fim întrebați mai des ce credem, cum vedem noi lucrurile și poate ce am sugera că poate fi îmbunătățit. Măcar pentru a mai reduce această diferență dintre percepție și realitate.”, conchide oficialul ARB