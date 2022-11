FINANTE - BANCI Miercuri, 16 Noiembrie 2022, 13:35

Florin Barbuta • HotNews.ro

Dacă mi-ar fi pus cineva un pistol la cap, pentru a-mi cere sfatul, aș fi spus să investească în agricultură și industria alimentară, a declarat Jean Valvis, fondator Aqua Carpatica & general manager Valvis Holding.

Jean Valvis la RBL Foto: Hotnews

„N-aș fi spus turism, aș fi spus agricultură și industrie alimentară. De ce? Pentru că avem un prilej fizic, geografic, aici. Sunt atât de multe idei care îmi vin și nu pot să le validez din cauza maturității mele fizice (făcând referire la vârsta sa n.r.). Nu mai am timp”, a spus el.

Aș dori să fac propagandă spre niște domenii care sunt virgine.

„Cu cât mai originală este inițiativa mea de antreprenor, cu cât mai inovativă este, cu atât mai repede vor acapara cotă de piață. Când am făcut apă plată, nu exista nimeni. Bineînțeles că am devenit numărul 1. Când am făcut lapte UHT, nu exista nimeni. Bineînțeles că La Dorna a devenit numărul 1”, a precizat Valvis.

Deci, spune el, oportunitățile virgine din agricultură și industria alimetară sunt foarte multe.

„Puneți niște sume structurale acolo, pentru acest sector, care lipsește cu desăvârșire”, le-a transmis celor de la Romanian Business Leaders.

El a mai afirmat că nu știe să consume, deși își permite multe.

“Personal, să consum nu știu. N-am avion, aș fi putut să am, n-am o vilă la Saint-Tropez, nu circul cu Rolls-Royce sau Maiybac. Eu nu știu să consum. Nu am învățat să consum. Îmi cer scuze”, a afirmat el.