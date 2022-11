FINANTE - BANCI Vineri, 25 Noiembrie 2022, 11:03

Florin Barbuta • HotNews.ro

Anul viitor vom avea 3 salarii minime, după ce Guvernul a anunțat ce decizie va lua. Diferența este dată de net în toate cele trei.

Salariul minim net în 2023

În primul rând vom avea un salariu minim (cel clasic) la care se va raporta economia. Este vorba despre 3.000 de lei brut, din care 200 de lei nu vor fi taxați în sensul contribuțiilor și a impozitului pe venit.

Astfel, omul ar urma să ia în mână 1.863 lei pe lună.

Problema este că dacă în aceeași fabrică sunt doi angajați din care unul are salariu minim brut de 3.000 de lei, iar celălalt ia, să spunem, 3.100 lei. Cel de-a doilea va avea un net de 1.830 lei, adică sub cel care are salariu minim.

Soluția va fi, pentru angajator, ori să-l mărească, ori să-l ducă pe salariu minim (ceea ce ar fi o pierdere pentru stat din punct de vedere al încasării taxelor).

Salariul minim în construcții urcă la 4.000 de lei

Guvernul a anunțat că în zona construcțiilor, salariul minim va fi de 4.000 de lei brut, în creștere de la 3.000 de lei cât este astăzi. Să nu uităm că acest sector beneficiază de facilități.

Nu se plătesc contribuția la sănătate, impozitul pe venit și, opțional, contribuția la Pilonul II de pensii.

Așadar, ar înseamna că omul va lua în mână 3.150 lei pe lună.

Practic, ceea ce încearcă Guvernul să facă e să obțină mai mulți bani la Pilonul I de pensii (dacă tot nu încasează din impozit pe venit și contribuția la sănătate). Așadar, în loc de 638 lei, cât ia statul în prezent de la cei 3.000 de lei, va lua 850 lei.

Salariul minim în agricultură și industria alimentară

Din comunicatul Guvernului reiese că în agricultură și industria alimentară nu va crește salariul minim brut.

Va rămâne la fel: 3.000 de lei, dar cu aceleași facilități ca în cazul construcțiilor (așa cum avem astăzi). Adică fără impozit pe venit, contribuția la sănătate și, opțional, la Pilonul II de pensii.

Adică, angajatul va lua în mână 2.362 lei.

Sursă foto: Dreamstime.com