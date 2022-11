FINANTE - BANCI Duminică, 27 Noiembrie 2022, 10:36

F. Barbuta • HotNews.ro

Prima mea finanțare a fost de la o bancă comercială în ‘94: primul meu milion era un împrumut, da?”, a povestit Jean Valvis, fondator Aqua Carpatica & general manager Valvis Holding, în cadrul unui eveniment organizat de RBL.

Jean Valvis Foto: AGERPRES

El a povestit cum un fost președitnt BCR l-a făcut să aștepte două ore într-o anticameră de al sediul Pieței Universității din București.

“Mi-a zis: - Domnu Valvis, știi de ce îți dau un milion?

- De ce?

- Pentru că ai ajuns unde noi punem cuiul pe harta României, sus acolo la izvoare ca să ne vinzi apă chioară”, povestește el.

Concluzia sa: apa plată era apă chioară, nu reprezenta o valoare.

Foarte pe scurt:

Lipsa nitraților l-au dus pe Valvis de multe ori la CNA

„Nitrații sunt îngrășăminte, da? Azotați. Sunt buni pentru agricultură, dar nu pentru noi că nu suntem flori, nu suntem plante”.

„Vreau să-mi împlinesc acest vis, să văd Aqua Carpatica în 3-4-5 ani să depășească numărul 1 mondial: Evian care are 4mg de nitrați”

Dacă vrem să ieșim pe plan internațional, trebuie să spunem: Pe acest domeniu al izvoarelor vă rup. Suntem cei mai tari, suntem Rolls-Royce al apelor minerale.

Pădurea Carpaților: 90.000 de km pătrați. N-au nici stropiri, nici îngrășăminte, nici industrie grea, nici axele de transport. Omul nu poluează în Carpați. Asta e garanția purității.

„Nu cred că o persoană fizică poate să fie un brand”

Brandingul și afacerea sunt lucruri diferite. O persoană nu poate fi un brand

“Să faci un business e puțin diferit de a face un branding. Adică în sensul că eu construiesc o valoare constantă care capătă încrederea consumatorilor: valoarea constantă. De aceea nu cred că o persoană fizică poate să fie un brand”, a spus Valvis.

Potrivit acestuia, o persoană fizică are libertatea să-și schimbe valorile.

Vedeți cum a pictat Chirico (Giorgio De Chirico n.r.) când era tânăr și cum a pictat când era bătrân.

O persoană fizică are posibilitatea și libertatea fundamentală a democrației să-și schimbe valorile.

“E alegerea lui: M-am răzgândit, am căpătat experiență. Unui brand i se interzice să-și schimbe valorile”, afirmă el.

O afacere reprezintă bani pe loc, am făcut ceva: am investit la bursă, am făcut un exit. E diferit business-ul de antreprenoriat decât de a construi un brand.

A construi un brand e ceva extraordinar, magnific.

“Să construiești un brand care are încrederea consumatorului este un act extraordinar. Consumatorul gândește: *Știu că l-a făcut el, știu că e serios, îl consum. Iau bănuțul meu din buzunar și-l dau pentru asta*. De aceea disociez brandingul de afacere”, spune Valvis.

Trebuie să cadă un meteorit pe Carpați ca să dispară apele fără nitrați

Un brand bun supraviețuiește peste fondator, spune el.

Potrivit acestuia, trebuie să cadă un meteorit pe Carpați ca să dispară izvoarele de-acolo.

"Nitrații sunt buni pentru plante. Când l-am pus ca slogan în 2010, nu știu de câte ori m-am dus la CNA pentru că toată industria nu vrea să accepte că există un diamant în țară", a mai afirmat el.

Nitrații sunt îngrășăminte, da? Azotați. Sunt buni pentru agricultură, dar nu pentru noi că nu suntem flori, nu suntem plante.

De ce apa din Carpați este fără nitrați

“România este patria apelor minerale. Dacă spui whisky, te gândești la cel mai bun, cel scoțian. Dacă te gândești la vin roșu, te gândești la Bordeaux, la Franța. Dacă te gândești la un ceas, dacă e elvețian, e bun. E un vector, un aspect privilegiat al unei țări, cum este iaurtul și feta la greci”, a mai afirmat fondatorul Aqua Carpatica.

Dacă vrem să ieșim pe plan internațional, trebuie să spunem: Pe acest domeniu al izvoarelor vă rup. Suntem cei mai tari, suntem Rolls-Royce al apelor minerale.

„Avem aceste izvoare din Carpați protejate de poluare în mod natural. Pădurea Carpaților: 90.000 de km pătrați. N-au nici stropiri, nici îngrășăminte, nici industrie grea, nici axele de transport. Omul nu poluează în Carpați. Asta e garanția purității. Asta face ca acest proiect să fie sustenabil, de lungă durată”, explică Valvis.

Apa Evian are nitrați. În 5 ani vrea ca Aqua Carpatica să fie numărul 1 mondial

El a mai spus:

“Vreau să-mi împlinesc acest vis, să văd Aqua Carpatica în 3-4-5 ani să depășească numărul 1 mondial: Evian.

De ce pot să depășesc Evian? Asta e scopul meu ca antreprenor.

1. Am mai multă cantitate decât Evian.

2. Evian are 4 mg de nitrați

3. Gustul Aqua Carpatica e mult mai bun decât această apă de fițe care e dulceagă și se numește Evian

Evian are 60 de ani de investiții în marketing pe care eu nu le am. Sunt undeva la 100 de milioane (euro) anual.

Directorii mei îmi spun să vor să sune la Cartea Recordurilor pentru că sunt singurul om care a semnat și cu Coca-Cola și cu Pepsi”.

Cu Coca-Cola am învățat: eram numărul 2 în privința cotei de piață în Grecia cu Dorna și când mi-au promis un bonus pentru a mă extinde peste tot, după 3 luni și-au retras cuvântul. Au retras și Dorna din Grecia.

Viața e plină de greșeli. Bine că și-au retras cuvântul, că dacă nu făceau asta, eu nu eram în cercetare cu alte izvoare și Aqua Carpatica nu era descoperită. Deci le mulțumesc. M-au împins să fac și mai bine.

Străinii spun: România? Ce este România?

„În multe momente mă simt ca un ambasador economic al țării. Mă duc la o întâlnire din Nevada, spun că este apa minerală din România și interlocutorii spun: România? Ce este România?”, a spus el.

Sunt obligat să vorbesc despre România, despre frumusețea Carpaților: ultima pădure sălbatică a Europei. 10.000 de urși. Ăsta a fost sloganul la greci: Luați o apă dintr-o regiune pură, naturală unde trăiesc 10.000 de urși.

Regele urs acceptă să cedeze apa oamenilor Aqua Carpatica.

Potrivit acestuia, apele pure vor fi diamantul secolului viitor. Devin rare apele.

De ce are sticla pătrată

Valvis a fost întrebat de ce are Aqua Carpatica sticlă pătrată. Răspunsul său a fost:

“E ca în viață. Te uiți, trece un fotomodel și spui: Aaa!

Da? Primul aspect e suprafața.

Apoi e frumosul, atrage. Dar fotomodelului trebuie să-i spui ceva și înainte și după ce-ai făcut.

Adică ai nevoie de o valoare pe spate, să ai un gust plăcut care să consolideze prima reacție de a lua în mână sticla și să spui că încerci. E vorba despre plăcerea gustativă”.

Mesaj pentru antreprenori

El a transmis un mesaj pentru antreprenori: Veți avea probleme, o mie de obstacole, birocrație. Vor fi momente în care veți spune: nu mai pot, nu mai merită, nu mai are sens.

Aceste momente sunt adevărate pentru antreprenori. Dacă nu simțiți, nu aveți perseverență, reziliență și răbdare, această perseverență care este sinceră nu va fi posibil să fie realizat (proiectul n.r.).

Ca să luați finanțarea veți găsi soluțiile, veți face față la corupție, birocrație, la contradicția legală care există în țară. Rezistați și mergeți înainte.

Antreprenoriatul aduce valoare adăugată unei economii

„Eu când am venit în România în ‘92 am citit o statistică. Eram antreprenor, da? Am citit un sondaj că 80% din populația țării prefera să lucreze pentru stat pentru că simțea siguranță”, povestea Valvis.

Atunci, cuvântul businessman avea o conotație de afacerist ciudat. Prezența mea, eu venind din Geneva în ‘92, era într-un context total nepropice pentru antreprenoriat și creativitatea privată.

El crede că antreprenoriatul este baza cea mai sănătoasă pentru a genera valoare adăugată unei națiuni.

“Antreprenoriatul unei țări este singurul care creează valoare adăugată într-o economie națională. Nu realizam cât de important este ca societatea să meargă înainte bazându-se pe sănătatea, cretivitatea și munca unui antreprenor care își asumă un risc calculat”, a mai afirmat el.

În 92 am găsit un framework de siguranță: Italia din anii 80. De ce nu dinainte? Nu avea niciun guvern stabil, nu avea sistem politic, o coerență de strategie politică. Totuși, antreprenorii italieni au rupt de piețele internaționale.

„Am zis: Stai puțin, România e țară latină, eventual vom regăsi această performanță a sectorului privat”, a mai afirmat el.