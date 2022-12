FINANTE - BANCI Sâmbătă, 10 Decembrie 2022, 08:08

Florin Barbuta • HotNews.ro

Salariul minim în 2023 este de 3.000 de lei, brut, conform unei Hotărâri publicate în Monitorul oficial. De precizat că s-a publicat și Ordonanța Trenuleț, care reglementează un alt lucru vizavi de salariul minim: 200 de lei nu vor fi taxați. De asemenea, Ordonanța crește și salariul minim în construcții la 4.000 de lei. În agricultură și industria alimentară salariul rămâne la fel ca astăzi.

Bani - lei - bancnote Foto: Hotnews

Cât va lua în mână un angajat plătit cu salariul minim în 2023

Cumulând cele două acte normative, rezultă că un angajat plătit cu salariul minim va primi în mână 1.863 lei, adică cu 339 lei mai mult decât în acest an.

Pentru cei care se gândesc la pensie, trebuie menționat că în Ordonanța trenuleț se precizează că cei 200 de lei netaxați vor fi luați în calcul la punctaj.

Autoritățile par să fi încercat să rezolve problema prin care cineva plătit cu 3.100 lei va primi în mână mai puțini bani decât cel cu salariul minim, doar că la cum e formulată Ordonanța trenuleț, nu înțelegem cui se adresează de fapt. Nu pare a avea logică. Pentru majoritatea nu se va aplica dacă rămâne așa.

Reluăm explicațiile pe care ni le-a dat recent consultantul fiscal Cornel Grama pentru că nu s-a schimbat nimic la formularea din documentul publicat în Monitorul oficial.

Ordonanța spune că:

1. Nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna căreia îi sunt aferente veniturile;

2. Venitul brut realizat din salarii şi asimilate salariilor în baza aceluiași contract individual de muncă, pentru aceeași lună, nu depășește nivelul de 4.000 lei, inclusiv.

Adică, spune Cornel Grama, prima condiție este să aibă fix salariu minim (3.000 lei) în Revisal fără sporuri și premii etc.

A doua, în luna respectivă să aibă sub 4.000 lei inclusiv cu tot cu sporuri și premii.

Dacă un salariat are, să zicem, 3000 lei în Revisal și 500 lei premiu se încadrează bine.

Alt salariat are 3.100 lei, dar în Revisal. Deci are sub 4.000 lei, acesta din urmă nu are facilități. Nu îndeplinește condiția 1.

Neoficial, sunt discuții privind o nouă modificare, dar până la fapte rămâne de văzut.

Salariul minim în construcții crește la 4.000 de lei. Cât va lua în mână un angajat

Pentru că s-a publicat și Ordonanța trenuleț, așa cum menționam, acolo este reglementat salariul minim din construcții, care crește la 4.000 de lei brut (de la 3.000 lei în prezent).

Acolo nu se plătesc impozitul pe venit, contribuția la sănătate și, opțional, la Pilonul II de pensii.

Astfel, un angajat din construcții plătit cu salariul minim va primi în mână 3.150 lei.

Salariul minim în agricultură nu crește. Rămâne tot la 3.000 de lei. Câți bani vor primi, de fapt

În agricultură și industria alimentară este un salariu minim de 3.000 de lei astăzi. Acesta nu se modifică. Au aceleași facilități ca la construcții, astfel că persoanele respective vor primi tot 2.362 lei.

*Când spunem facilități, adică fără impozit pe venit, contribuția la sănătate și, opțional, la Pilonul II de pensii.

Nou plafon la Declarația Unică 2023

La Declarația unică 2023 va fi astfel un nou plafon pentru plata contribuțiilor, respectiv 36.000 lei. Adică nu se diminuează cu suma de 200 lei, dacă cineva se gândea la asta.

De asemenea, pentru că ați tot văzut modificările din Ordonanța 16 (cea a creșterilor de taxe), menționăm că plafoanele de 6, 12 și 24 de salarii intră în vigoare începând cu veniturile anului 2023. Adică se vor lua în calcul în 2024.