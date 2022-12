FINANTE - BANCI Marți, 13 Decembrie 2022, 12:20

Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, spune că are conturi la băncile românești de când are card și încurajează românii: Cumpără românește! El a spus acest lucru după ce George Simion, liderul AUR, l-a întrebat dacă ar putea face o inițiativă de a tăia statul de la benzinăriile și conturile băncilor cu capital austriac, după neintrarea în Schengen.

“Având în vedere neintrarea României în Schengen preconizați, în vreun fel, ca ministru al Finanțelor, o inițiativă pentru a reduce, a tăia alimentarea instituțiilor publice de la benzinăriile austriece și, la fel, conturile pe care unele instituții și unii dintre colegii dumneavoastră le au la băncile austriece?”, a spus Simion, în Comisiile reunite de buget-finanțe din Parlament.

Adrian Câciu a răspuns: “Eu am conturi la băncile românești nu de când sunt ministru, ci de când am card. Pe de altă parte, trebuie găsită o soluție astfel încât să trecem de partea de emoție. Ne trebuie un sistem bancar puternic. Eu nu trebuie decât să încurajez, așa cum am spus întotdeauna, pe toți românii: Cumpără românește!”

