Dan Popa • HotNews.ro

Pentru Mihaela, locuitoare a Sectorului 4 și mama unui băiețel de 11 ani, Luna Cadourilor este mai degrabă un stres decât o bucurie.

Facturile la utilități, chiria și abonamentele i-au crescut cu 500 de lei față de anul trecut. În 5 decembrie a fost Moș Nicolae, în 24 vine Moș Crăciun, iar cheltuielile cu masa de Crăciun au epuizat-o psihic, spune ea.

Mihaela și-a făcut lista de cumpărături, a tras linie la final și acum începe să taie de pe listă felurile de mâncare ne-necesare. „Cu cadourile mă mai descurc, că Voicu nu e pretențios și nu i-am luat lucruri scumpe. Dar am tăiat din bugetele de cadou pentru părinți și rude”, spune ea.

Cât despre masa de Crăciun, Mihaela spune că anul trecut a costat-o 500 de lei, iar anul acesta ar mai scoate vreo 200 de lei în plus pentru aceleași rețete. ”Inflația asta pe mine cel puțin m-a nenorocit. Și am gătit doar strictul necesar. Faceți și Dvs calculul și vedeți dacă vă mint!”, ne-a spus ea în încheiere. Așa că ne-am apucat să calculăm în baza a 8 feluri de mâncare esențiale de Crăciun.

”Nici anul ăsta n-am făcut caltaboși, mai spune Mihaela. Pur și simplu aș fi intrat în banii de chirie dacă mai făceam și caltaboși!”. Fiul ei va lua masa de Crăciun cu tatăl lui, dar ea și-a invitat cele două surori și pe părinți la masă. Că așa e normal de Sărbători, să fim împreună, zice ea. Mihaela e profesoară de meserie. Nu câștigă foarte mult, iar inflația lovește cel mai tare în cei cu venituri mici.

Cum am procedat: Am luat rețetele a 8 feluri de mâncare tradiționale, și am calculat prețul ingredientelor utilizate. Am făcut o medie între prețurile din Carrefour, Auchan și Mega Image, acolo unde produsele erau disponibile pe site-urile retailerilor în cauză. După care n-a mai trebuit decât să adunăm. Costurile finale nu includ prețul pentru curentul electric, apa sau gazul utilizat și nici valoarea timpului petrecut în bucătărie. De asemenea, nu includ costurile cu spălatul ulterior al vaselor (detergent, apă șamd)

Ce nu trebuie să lipsească de pe masa de Crăciun în 2021

Rețetele noastre arată așa:

1. Sarmale (500 g carne tocată de porc mai grasă, 1 ceapă medie tocată, 50 g orez, 1 lingură de ulei, sare, piper, cimbru uscat, puțină boia dulce, două verze murate medii (ca să avem de unde alege foile frumoase). În plus, mai e nevoie de: 2 linguri de ulei, 1 ceapă tocată, crenguțe de cimbru uscat, 1 foaie de dafin (opțional), 250 g piept crud de porc (cu șoric), 250 g afumătură (costițe, kaiser, ciolan sau chiar cârnați proaspeți afumați), 500 ml suc gros de roșii (passata sau bulion gros), 500 ml moare de varză



2. Salata de boeuf : 700 g carne de vitel, 500 g carne de pui, 6 -8 castraveti murati, 1 gogosar murat in otet, 4 cartofi, 6 morcovi, 1 pastarnac, 1 telina mica, 2 linguri mazare, maioneza din 2 galbenusuri – 350-400 g, sare, piper

3. Piftie : doua picioare de porc, o bucata mai mare de carne fara grasime, piper boabe si foi de dafin, usturoi, 2 pliculete de gelatina, decor: oua, pastarnac, morcov

4. Toba. Ingrediente: 1,5 kg picioare de porc (4 buc), 1,5 kg limba de porc (cca. 8-10 buc), 500 g inima de porc, 500 g rinichi de porc, 1 kg carne de porc (de pe ciolan crud, pulpa sau spata), 1,5 kg slanina cu sorici (de pe burta porcului). Condimente: 80 g sare neiodata (speciala pentru muraturi si industria alimentara) - impartita in 2, 30 g piper negru proaspat macinat - impartit in 2, 50 g boia dulce (paprika), 120 g usturoi zdrobit - impartit in 2. Optional: putin coriandru, enibahar. In plus: stomac sau cecum de porc, mate groase, crete, vezica (basica)



5. Carnati. Ingrediente: 1 kg pulpa de porc, 1 kg poala (burta de porc, 30 g de sare, 6 g piper, 1 lingura boia dulce, 6 g cimbru, 1 capatana de usturoi, 400 ml vin alb sec, 4 m de intestine de porc

6. Friptura de porc la cuptor: 1500-2000 g pulpa de porc (o bucata), o lingura de piper boabe, o lingura chimen, sare. Optional: crengute de cimbru, 2 cepe medii albe, 2 cepe medii rosii, 5-6 catei de usturoi, 150 g untura de porc

7. Oua umplute : 1 cutie de pate de porc, 1 legatura mărar, 6 ouă, sare, piper măcinat, 1 lingura smântână, 10 g unt, 2 linguri muştar, 6 gălbenuşuri

8. Cozonac: 1 kg de faina 000, 50 g drojdie proaspata sau 14 g uscata, 350 ml (max. 400 ml) lapte caldut, 250 g zahar, 4 oua, 150 ml ulei sau 100 ml ulei si 100 g unt topit, 3 plicuri zahar vanilat sau doua lingurite extract sau miezul de la o pastaie de vanilie, coaja rasa de la 2 lamai si o portocala, 15 g sare (cantarite!)

Pe lângă asta, mai e nevoie de un vin pe care să-l serviți fiert, cu scorțișoară. Și evident, de 3-4 franzele, o apă plată și una minerală.

La fel ca Mihaela, am eliminat caltaboșii din meniu. Nu am pus nici fructele care se servesc după masă.

Am mai presupus ca am luat câte o sticlă de ulei, o pungă de sare, 1 kg de ceapă albă și unul de ceapă roșie, o pungă de orez, 1 kg de făină, o punguliță de boia, un borcan de muștar, o cutie de smântână, 1 kg zahăr, un litru lapte, două lămâi, o portocală și 4 căpățâni de usturoi.

Costul mediu total pentru aceste rețete plus un vin de 35 de lei sticla (de 700 ml) ne-au dus la 720 de lei

E drept, bugetul mediu pe care românii vor să-l cheltuie cu ocazia sărbătorilor – incluzând cadouri și masa de Crăciun, este de circa 1090 de lei. Pentru masa de Crăciun, 42,5% dintre români sunt dispuși să cheltuie mai puțin de 300 de lei, 33,8% între 300 și 600 de lei și doar 23,6% alocă un buget mai mare de 600 de lei. Bugetul mediu alocat cadourilor este 509 lei, iar 65% dintre respondenți vor să se încadreze sub acest plafon, în timp ce doar 9,5% plănuiesc să cheltuie mai mult de 1 000 de lei. În ceea ce privește bradul de Crăciun, 13% spun că nu vor împodobi un brad, 56% vor folosi bradul artificial din anii trecuți, iar 30,5% spun că și-ar cumpăra un brad, cu un buget maxim de 150 de lei, arată un sondaj recent.

Inflația comunicată de INS în decembrie (valabilă pentru prețurile din luna anterioară) spune că alimentele s-au scumpit cu peste 21%. Dacă ne uităm la scumpirile ingredientelor pe care le-am folosit noi, constatăm că e vorba de creșteri mai mari la unele alimente: uleiul, untul, făina și zahărul, adică exact ingredientele cele mai utilizate pentru masa de Crăciun.