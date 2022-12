FINANTE - BANCI Marți, 20 Decembrie 2022, 06:04

Miza Schengen pentru PNL | Surse: România a fost de acord să preia 1.200 de migranți

Aderarea României la spațiul Schengen e posibilă în prima parte din 2023, susțin surse guvernamentale din zona PNL, care insistă că Austria nu are motive temeinice pentru veto-ul dat. Politicienii români speră că situația va fi deblocată după alegerile regionale din Austria și un nou Consiliu JAI.

„Speranța legitimă a României de a deveni membră Schengen”, după cum a definit-o președintele Klaus Iohannis în conferința de presă susținută alături de președinta Parlamentului European, este posibilă în 2023.

Doar că intervin multe condiții pentru ca acest lucru să se întâmple, iar președintele încearcă să reducă optimismul și valul de entuziasm care au însoțit precedentul Consiliu JAI din 8 decembrie, unde Austria și Olanda s-au opus aderării României și Bulgariei la spațiul Schengen, scrie Europa Liberă.

Va scumpi DIGI prețul la cablu TV, internet și telefonie în 2023? Serghei Bulgac, CEO: Vom încerca să păstrăm tarifele, dar nu putem garanta

Digi Communication, singurul operator de telecomunicații care a lăsat prețurile din acest an nemodificate, ar putea crește anul viitor tarifele pentru serviciile sale, respectiv telefonie mobilă, cablu TV și internet fix. Compania estimează că va încheia anul cu afaceri de 1,5 miliarde de euro, în linie cu rezultatul anului trecut, a anunțat Serghei Bulgac, președintele grupului, citat de Economica.

Cine anchetează magistrații. Cum a scăpat procurorul Cornescu „Corvin” de acuzația că a colaborat cu Securitatea

Chemat în judecată de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), Gheorghe Cornescu a scăpat de acuzația de colaborare cu Securitatea în baza precedentului stabilit de guvernatorul Mugur Isărescu. În procesul său, guvernatorul BNR a reușit, cu sprijinul Curții Constituționale (CCR), să declare neconstituțională reverificarea celor care au deja o adeverință de necolaborare, chiar dacă la dosar au apărut elemente noi.

Potrivit datelor de la Curtea de Apel București, Gheorghe Cornescu ar fi fost recrutat de Securitate pe când era student în anul IV la Facultatea de Drept din București „pentru încadrarea informativă a rudelor din străinătate ale viitoarei sale soţii”, pentru încadrarea informativă a colegilor de facultate și a altor studenți din complexul Grozăvești, în perioada 1984 -1988, scrie PressHub

Șeful de la Imigrări a fost filmat în timp ce juca Solitaire într-o conferință. Sindicatul Europol: „A fost coleg de liceu cu Bode”

„Reprezentantul României a fost surprins jucând Solitaire în cadrul conferinței chiar de unul dintre participanți care s-a exprimat destul de ironic la adresa atitudinii trimisului țării noastre la conferință: is playing cards for almost half of the meeting” (joacă cărți de aproape jumătate de timp din cadrul întâlnirii)”, transmite Europol. Într-un mesaj postat pe Facebook, sindicaliștii spun că Mihăilă s-a jucat Solitaire la o conferință care a avut loc în Malta, cu o săptămână înainte de Consiliul JAI, unde României i-a fost respinsă aderarea la spațiul Schengen.

Reprezentanţii Sindicatului Europol susţin că au primit imaginile prin e-mail, chiar de la un participant la conferinţă. Mai mult, ei spun că șeful Inspectoratului General pentru Imigrări, chestorul Florin Mihăilă, este un apropiat al ministrului de interne Lucian Bode, care l-a numit în mai multe funcții, potrivit Libertatea.

Politician ieșean, acuzat de fraudă într-un proiect de 2.000.000 euro. Destinația banilor, o firmă-fantomă din Canada

Firma fostului consilier local Alexandru Coțofan se află în război deschis cu Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, care a identificat mai multe nereguli în privința derulării unui proiect cu finanțare europeană în valoare de peste 10.000.000 de lei. Firma Gemite RO SRL, parte a grupului Canadian Gemite Products Inc, este acuzată că ar fi dirijat un contract de 980.000 de dolari către o companie care își are sediul în aceiași localitate cu „firma-mamă”, Ontario din Canada . Inspectorii au identificat și neconcordanțe în privința semnăturilor care apar pe documente, citat de Ziarul de Iași

Scena politică e tristă: judecătorii au constatat decesul Partidului Dreptății Sociale

În primăvara acestui an, prin cererea înregistrată la Tribunalul Bucureşti, reprezentantul Parchetului a solicitat, în temeiul legii, dizolvarea şi radierea din Registrul partidelor politice a Partidului Dreptăţii Sociale. Potrivit legislației, inactivitatea unui partid politic se poate constata atunci când nu a desemnat candidaţi, singur sau în alianţă, în două campanii electorale succesive, cu excepţia celei prezidenţiale, în minimum 75 de circumscripţii electorale în cazul alegerilor locale, respectiv o listă completă de candidaţi în cel puţin o circumscripţie electorală sau candidaţi în cel puţin 3 circumscripţii electorale, în cazul alegerilor parlamentare, scrie JustNews.ro

Pesta africană „a ucis” peste un sfert din efectivele de porcine din România. Despăgubiri: circa 1 mld. lei.

Pesta porcină africană (PPA) “a ucis” mai bine de un sfert din porcii crescuți în România, în cei 5 ani și 5 luni de când virusul devastator a fost depistat pe plan local. Aproape 6.000 de focare au fost depistate pe teritoriul României în această perioadă, iar despăgubirile acordate crescătorilor se apropie de pragul de un miliard de lei.

Prima semnalare a prezenței virusului PPA în România a fost pe data de 31.07.2017. Până la finele acelui an încă un focar a fost depistat, iar în anii care au urmat pesta porcină africană a explodat, sute de mii de porci fiind uciși în fiecare an pentru a nu răspândi și mai mult boala năucitoare, scrie Curs de Guvernare

Contabila unei primării din Argeș, acuzată că și-a plătit ratele din bugetul local

Contabila unei primării din Argeș își plătea ratele de la bugetul local și i-a dat fiicei sale un million și jumătate de lei, din aceeași sursă. Prejudiciul este de aproape 2 milioane de lei, potrivit DNA care a trimis-o în judecată pe contabila acuzată de abuz în serviciu, fals și uz de fals.

Elena Groşanu era, la data comiterii faptelor, contabil la Primăria Corbi, județul Argeș.

Potrivit DNA, femeia a folosit banii de la bugetul local în interes propriu timp de aproape 6 ani. Încă din 2017.

În tot acest timp, a întocmit și semnat peste 808 ordine de plată prin care 1,5 milioane de lei au fost virați unei firme administrată de fiica sa, scrie Europa FM