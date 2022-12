FINANTE - BANCI Miercuri, 21 Decembrie 2022, 13:37

Vreme de mulți ani, salariile din bănci erau cele mai mari. De prin 2005 până în 20011, după care pe primul loc au urcat cei din industria tutunului, iar din 2016 IT-iștii. La finele acestui an, băncile coborâseră pe locul 12 în topul salariilor medii nete din România

„Tinerii de azi sunt sofisticați, foarte informați și bine documentați, au acces la enorm de multe surse de informare si sunt mult mai selectivi decât cei din trecut. Sunt atrași în special de zonele mai dinamice și inovative, iar sectorul bancar nu excelează în această privință, explică Irina Kubinschi - Head People, Culture & Organisation Raiffeisen Bank, într-o discuție legată de cât de atractiv mai e mediul bancar în prezent.

Majoritatea inovațiilor din secorul bancar vin din zone precum fintech-urile, nu suntem chiar o industrie de top în acest domeniu, al inovațiilor, spune ea în discuția purtată cu HotNews.

Atragem tineri în procesul de recrutare, inclusiv de pe băncile facultății. Ca să aveți o dimensiune a structurii de personal, de exemplu, în luna octombrie 2022, circa 10 % dintre angajați sunt tineri de pe băncile facultății, cu vârsta de sub 23 de ani. Nivelul salarial inițial este cel specific poziției de începător,însă trebuie avute în vedere posibilitățile de creștere din punct de vedere profesional, atât ca poziție ocupată în bancă dar și ca nivel salarial.

Evoluția salariilor nete în sistemul bancar în perioada 2018-2022

În ultimii 3 ani numărul angajaților din Raiffeisen a crescut cu 2%, în ciuda unei piețe dificile a muncii în contextul pandemiei și post-pandemie, ceea ce dă un indiciu despre intenția și planurile băncii în Romania și arată că suntem un angajator atractiv pe piața bancară din țară.

La nivelul întregului sistem bancar din țară lucrează 51.435 de angajaţi (față de aproape 72.000 în 2008) în timp ce numărul sucursalelor a coborât la 3.663

Impactul muncii remote asupra implicării personalului, moralului, coeziunii echipelor

Munca de acasă are și aspecte pozitive și negative. Noi am făcut recomandarea de o zi la birou săptămânal și am acordat echipelor autonomie în gestionarea modului de lucru. Dacă “dozele” de lucru de acasa/de la birou sunt cele corecte, moralul este excelent, implicarea si coeziunea echipelor cresc, spune HR Managerul Raiffeisen Bank.

Sunt excepții acelea în care tendința este de a abuza de lucrul de acasă, consideră Kubinschi, adăugând că în opinia ei, psihologic nu este sănătos. „Lucratul de acasa are dezavantajele lui, avem nevoie cu toții de un echilibru si din acest punct de vedere. Suntem dornici de a sta cât mai aproape de familie timp îndelungat, însă suntem ființe sociale, ne face bine tututor să ne întâlnim și cu colegii. Totul ține de echilibru. Și am mai constatat că grija de a nu îi expune pe colegi în pandemie și programul hibrid adoptat acum au avut impact pozitiv asupra moralului colegilor”, explică Kubinschi.

În cât timp poți avansa în bancă

Avem o perioadă de un an în care evaluăm performanța pe poziție a unui tână angajat, după care acesta poate accesa si ulterior intra în procese de selecții pe poziții vacante, în funcție de interesul personal de dezvoltare în carieră și de compatibilitatea cu profilul căutat, spune Kubinschi. Banca alocă anual circa2 milioane euro în pregatirea personalului, mai adaugă ea.

Care sunt acum cerințele candidaților post-pandemie față de dinaintea pandemiei

Cerințele generate de pandemie au fost legate de flexibilizarea sistemului de lucru, modalitate de munca full remote/ hybrid, accent mai mare pe echilibrul dintre muncă și familie (work-life balance), pe flexibilizarea progamului de lucru în sensul diferențierii intervalului de lucru, cu ore de începere program diferite, pentru evitarea deplasărilor în intervalele de timp foarte aglomerate din punct de vedere al traficului. Pot adăuga pe listă și derularea interviurilor exclusiv online.

Managementul resurselor umane bazat pe reguli vechi, ierarhice, birocrație și control nu mai e eficient și trebuie înlocuit cu modele care sunt mult mai flexibile și mai receptive. Se schimbă de asemenea abordarea proiectelor: cu realizări creative, adaptabile, incrementale și implementare rapida. Echipele au un grad mare de flexibilitate, autonomie și putere de decizie. Companiile devin mai calde, poate mai atente la oameni, mai inspiraționale.

Salariile medii nete pentru cele mai căutate locuri de muncă în domeniul bancar au crescut cu între 4% și 46% în perioada 2018-2022

Cele mai mici creșteri au fost pentru analiștii în finanțe, iar cele mai mari pentru specialiștii în analiza creditelor, potrivit datelor Undelucram.ro, Cele mai căutate locuri de muncă în domeniul bancar sunt cele de analist financiar (financial analyst), manager de relații clienți (relationship manager), manager de sucursală (branch man-ager), analist de credit (loan officer/credit analyst) sau consultant în servicii bancare (banking services consultant).

Salariile pentru aceste funcții variază între 3.300 și 7.000 de lei, în timp ce în 2018 erau între 2.310 și 5.470 de lei.

Valorile salariilor medii aferente celor mai căutate cinci joburi în domeniul bancar sunt conform datelor oferite de angajații din România care au scris anonim pe platforma Undelucram.ro:

Salariul mediu net pentru cele mai căutate locuri de muncă în domeniul bancar în anul 2022:

• Analist financiar/ financial analyst – 4.900 de lei (+ 4% vs. 2018)

• Manager de relații clienți/ relationship manager – 4.750 de lei (+ 37% vs. 2018)

• Manager de sucursală/ branch manager – 7.000 de lei (+ 28% vs. 2018)

• Analist de credite/ loan officer/credit analyst – 3.640 de lei (+46% vs 2018)

• Consultant în servicii bancare/ banking services consultant – 3.300 de lei (+ 43% vs. 2018)

Salariul mediu net pentru cele mai căutate locuri de muncă în domeniul bancar în anul 2018:

• Analist financiar/ financial analyst – 4.710 de lei

• Manager de relații clienți/ relationship manager – 3.460 de lei

• Manager de sucursală/ branch manager – 5.470 de lei

• Analist de credite/ loan officer/ credit analyst – 2.490 de lei

• Consultant în servicii bancare/ banking services consultant – 2.310 de lei