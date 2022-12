FINANTE - BANCI Marți, 27 Decembrie 2022, 06:07

Dan Popa • HotNews.ro

Vine Marele Război al acestui secol? De ce următorii ani nu vor fi liniștiți ●​Se pregătește lacătul pentru magazinul Autentic Românesc? ● Ce a căutat desantul guvernamental românesc în Coreea de Sud ●De ce a declasificat SRI documentele Revoluției atât de târziu? ● Jucării și jocuri de la 1900, când decembrie nu era luna cadourilor ●Motorama: salonul auto din anii ‘50 care a stârnit imaginația americanilor ●Țara europeană unde au apărut mii de „bănci de căldură”, unde oamenii vin să scape de frig ●Răzbunarea omului care a încercat să îşi vândă ideea de afacere de peste 1000 de ori, dar toți au râs de el ●Diplomația românească, la moment de răscruce ●Doar 0,06% din refugiații ucraineni se încadrează la categoria „înstăriți” ●Profesoară din Orăștie: „Am elevi români care vorbesc engleza ca nativii și au dificultăți în a-și găsi cuvintele în limba română”

Press report Foto: Jeppe Gustafsson / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vine Marele Război al acestui secol? De ce următorii ani nu vor fi liniștiți

În vara lui 1914, când a început, cam toată lumea se gândea că „se termină până la Crăciun”, că se va reveni curând la viața normală de dinaintea războiului, iar totul va fi la fel.

Se încheia brusc La Belle Époque (1871-1914), o epocă luminoasă și înfloritoare a lumii occidentale, cu extraordinare străpungeri științifice și dezvoltări industriale (ingineria electrică – Graham Bell, Thomas Edison), de infrastructură (căi ferate extinse), de comunicare (telegraf, telefon, telex, radio), avansuri tehnologice spectaculoase (motoarele cu ardere internă Otto și Diesel), medicale (cercetările finale ale lui Louis Pasteur, primele vaccinuri, tratamentul tuberculozei etc.), de cercetare fundamentală și aplicată (radioactivitatea, Marie Curie, fizică și chimie, prima parte a carierei lui Albert Einstein, inclusiv teoria relativității restrânse etc.), de divertisment (cinematograful, frații Lumiére), culturale și artistice (curente importante) etc., o epocă ce dăduse multora sentimentul că de atunci încolo nu va mai exista decât pace, colaborare, deschidere și progres, scrie DW

​Se pregătește lacătul pentru magazinul Autentic Românesc?

Inaugurat cu mare pompă la începutul lunii iulie, magazinul Autentic Românesc din Piața Chiriac nu s-a dovedit deloc un succes. Idea era de a crea o piață unde să găsești fructe și legume din zona Doljului, chiar de la producători, și un magazin care să ofere la vânzare doar produse românești.

Numai că socoteala de acasă nu prea s-a potrivit cu cea din târg, scrie GDS.

Ce a căutat desantul guvernamental românesc în Coreea de Sud. Aproape totul despre relațiile economice și comerciale ale Bucureștiului cu Seulul

Nu mai puțin de 6 miniștri au făcut parte, în perioada 21-23 decembrie 2022, din desantul guvernamental românesc, condus de premierul Nicolae-Ionel Ciucă, la vizita oficială în Republica Coreea (Coreea de Sud), pentru a lua pulsul unei cooperări economice ample și pentru parteneriate pe filiera România-Coreea de Sud-Sua. Delegația guvernamentală a fost însoțită și de un grup de parlamentari, condus de Marcel Ciolacu, scrie Curs de Guvernare

De ce a declasificat SRI documentele Revoluției atât de târziu?

Specialiștii SRI se tem să ofere o analiză a acestor texte, plecând, poate, de la considerentul că nu au suficientă credibilitate.

Cele 13 volume oferă pe verticală trei tipuri de informații: (1) documente scrise de oamenii Securității înaintea fugii lui Ceaușescu; (2) texte redactate imediat după 22 decembrie și (3) note informative alcătuite mai ales în 1992 și după la cererea Comisiei Senatoriale de cercetare a evenimentelor din decembrie 1989.

În prima categorie sunt măsuri pe care direcțiile județene de Securitate le-au luat la ordinele venite de la București odată cu declanșarea protestelor de la Timișoara, dar și monitorizări ale activităților ambasadelor străine din București.

Apar inclusiv informații provenite din discuțiile pe care le aveau diplomații occidentali acreditați în România despre demonstrațiile care începuseră la Timișoara. Limbajul de lemn, vag, sugerând mai degrabă ce se întâmplă, decât punând sub lupă realitatea, este același în toate tipurile de documente pe care le furniza Securitatea, scrie PressHub.

Jucării și jocuri de la 1900, când decembrie nu era luna cadourilor

Vremurile în care jucăriile erau obiecte pe care copiii și le făceau singuri din tot felul de materiale casnice nu sunt extrem de departe în timp – dar par să fi fost totuși acum o eternitate. Astăzi, pe 24 decembrie, e de neconceput o lume fără jucăriile magazinelor în mâinile copiilor.

Nu demult, jucăriile nu erau deloc extravagante. Erau elementare, ba chiar rudimentare în satul românesc de acum un secol și jumătate – dar puneau aceleași zâmbete pe fețele copiilor. Existau și atunci jucării pentru fete și jucării pentru băieți.

Formele de joacă nu se limitau, oricum, la puținele obiecte pe care și le puteau face singuri copiii. Jocurile poznașe ocupau și ele loc de cinste între preocupările celor mici (și nu numai), scrie Dela0

Milionari din trafic de țigări: 11 apartamente, două case, patru terenuri, trei mașini de lux

În decembrie 2021, REPORTER DE IAȘI dezvăluia că traficul de țigări realizat cu TIR-ul prin Ungheni beneficia de sprijinul polițiștilor de frontieră și că dosarul „mucegăia” la DIICOT de 4 ani .În februarie anul acesta, procurorii au reluat ancheta și au trimis în judecată traficanții, inclusiv doi polițiști de frontieră

TIR-ul era plasat într-un „unghi mort”, aproape de fâșia graniței de la Ungheni, un loc care nu putea fi depistat de sistemul radar de la Frontieră, pontul fiind dat chiar de polițiști. Traficanții au adunat o avere impresionantă, bunuri de peste 1 milion de euro, deși nu au serviciu și nici venituri din activități legale, scrie ReporterIS

Motorama: salonul auto din anii ‘50 care a stârnit imaginația americanilor

General Motors a organizat în anii ‘50 un salon auto în care a prezentat concepte inedite ale mărcilor Cadillac, Oldsmobile, Pontiac sau Buick. Peste 10 milioane de oameni au luat contact cu viziunea designerului Harley Earl pe parcursul a 12 ani.

Sfârșitul celui de-al doilea Război Mondial a găsit lumea în ipostaze complet diferite. Pe de o parte, jumătatea de vest a Europei începea un amplu program de reconstrucție a infrastructurii și industriei prin intermediul Planului Marshall implementat de Statele Unite în 1948, iar jumătatea de est a Europei cădea sub influența nefastă a Uniunii Sovietice, de care urma să scape abia spre finalul secolului.

Între timp, locuitorii din Statele Unite începeau să se bucure din nou de viață. Feriți de confruntări armate directe sau bombardamente aeriene pe propriul teritoriu, americanii își luau treptat viața de la capăt după ce treceau peste șocul pierderilor umane suferite pe teatrele globale de război și peste sindromurile de stres post-traumatic resimțite puternic de soldații reveniți acasă, scrie AutoCritica.

Țara europeană unde au apărut mii de „bănci de căldură”, unde oamenii vin să scape de frig și de facturile uriașe la energie

Marea Britanie are 3.000 de bănci de căldură, spații puse la dispoziție de organizații caritabile, unde pot se pot încălzi gratuit, scrie CNN. Centrul Oasis din Waterloo, Londra, se află într-o clădire cu patru etaje care are un aer cald și primitor, scaune plușate și multe plante în ghivece. Dar nu este un loc de întâlnire obișnuit. Centrul este acum un refugiu pentru familiile care vor să scape de costurile ridicate ale întreținerii pe timp de iarnă, chiar și numai pentru o după-amiază, scrie CNN.

Potrivit unei analize a World Economic Forum, mii de așa-numite bănci de căldură și-au deschis ușile în Marea Britanie în această iarnă, pentru a ajuta gospodăriile care nu au un buget suficient să facă față prețurilor crescute la energie și, în general, inflației care a atins un maximum al ultimilor 40 de ani, scrie Libertatea.

Răzbunarea omului care a încercat să îşi vândă ideea de afacere de peste 1000 de ori, dar toată lumea a râs de el

Respingerile pot fi deprimante, dar pentru unii oameni pot reprezenta motivaţia de a excela în anumite domenii. Mulţi dintre cei mai de succes oameni de afaceri ai lumii au eşuat în mod repetat înainte de pune bazele unor companii de milioane de dolari. Colonelul Harland David Sanders, fondatorul KFC, este unul dintre exemple.

Colonelul Sanders de la Kentucky Fried Chicken a încercat să îşi vândă reţeta de pui de 1.009 ori înainte de a fi acceptată. El a călătorit în Statele Unite ale Americii căutând pe cineva care să îi cumpere reţeta de pui prăjit, iar după ce, în cele din urmă, a obţinut o înţelegere de afaceri în Utah, Kentucky Fried Chicken s-a născut, scrie Business Magazin.

Diplomația românească, la moment de răscruce

Miza discuției legate de diplomație este pe măsură. Potrivit Ministerului de Externe, România are în prezent 94 de ambasade, 143 de consulate și 56 oficii consulare de carieră ce coordonează activitatea diplomatică de peste hotare.

Cea mai mare reprezentanță diplomatică a României se află în Spania, unde în momentul de față se găsesc Ambasada de la Madrid și alte opt consulate răspândite pe întreg teritoriul țării iberice.

Misiunile diplomatice românești se află și ele în curs de extindere. În 2018, statul român a inaugurat ultima misiune diplomatică în Oman, în timp ce în 2022, autoritățile de la București au operaționalizat o serie de consulate generale la Chișinău, Londra, Madrid, Paris și Roma, scrie Europa Libera.

Doar 0,06% din refugiații ucraineni se încadrează la categoria „înstăriți”

Una dintre cele mai toxice manipulări răspândită în România și în țările vecine după ce Rusia a invadat militar Ucraina este cea conform căreia refugiații ucraineni nu merită ajutați, pentru că TOȚI sunt înstăriți. Cei care au asimilat această dezinformare arată cu degetul spre mașinile scumpe cu număr de Ucraina, care au apărut pe șoselele noastre după 24 februarie 2022.

Mărturiile voluntarilor români și datele statistice pe care le-am obținut de la autorități dovedesc, însă, că este doar o minciună lansată de propaganda Kremlinului, o ticăloșie care lovește mai ales în femeile și copiii ucraineni alungați peste granițe de invadatorii ruși care le bombardează casele fără milă.

Scopul urmărit de propagandiști? Zdrobirea solidarității manifestate încă din primul moment de românii, moldovenii, polonezii, cehii, slovacii și ceilalți vecini care i-au primit cu brațele deschise pe ucrainenii oropsiți de „fratele mai mare de la Răsărit”, scrie PressHub

Profesoară din Orăștie: „Am elevi români care vorbesc engleza ca nativii și au dificultăți în a-și găsi cuvintele în limba română”

Adriana Ioana Bârcean locuiește de 15 ani la Mărtinești, Hunedoara, unde jonglează cu atribuțiile de mamă a patru copii și cele de dascăl. Predă engleză la Palatul Copiilor și franceză elevilor de Liceul teoretic „Aurel Vlaicu” din Orăștie.

A intrat în învățământ în anul 2001 la Biled, în județul Timiș, după ce a absolvit Universitatea de Vest Timișoara, dublă specializare engleză-franceză. A avut câteva întreruperi de parcurs profesional, când i-a născut pe copii. S-a mutat apoi din Timișoara la Mărtinești, mutare care a venit odată cu nașterea celui de-al patrulea copil.

Adriana Ioana Bârcean încearcă să facă orele atractive „ca pe TikTok” pentru aceste „generații care se plictisesc ușor”. A observat în ultimii ani un interes crescut pentru învățarea unei limbi străine, dar și un fenomen îngrijorător: romgleza, pe care o vorbesc copiii și părinții deopotrivă, scrie Scoala9.