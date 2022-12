FINANTE - BANCI Vineri, 30 Decembrie 2022, 10:47

Dan Popa • HotNews.ro

Numărul populației rezidente a crescut în doar 3 județe, potrivit datelor Recensământului 2022: Ilfov, Bistrița și Suceava. În rest, populația a scăzut, cele mai mari scăderi fiind în Caraș-Severin, Teleorman și Hunedoara.

Strada in sat Foto: Hotnews

Bistrița: Încep să revină migranţii români

Directorul general al Direcţiei de Statistică Bistriţa-Năsăud, Mircea Chira, a prezentat, în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural, câteva repere din estimările operative ale Recensământului, scrie presa locală. „Încep să revină migranţii români. Vă dau o singură cifră. În rapoartele Inspectoratului Şcolar Judeţean, în anul şcolar 2021-2022, au fost 328 de elevi remigranţi. Aceşti 328 elevi care au intrat în învăţământul local au şi doi părinţi şi poate şi un frate, dar oricum sunt peste 1000 de persoane, într-un an”, a explicat Mircea Chira.

„Majoritatea cunoaşteţi dimensiunea demografică a judeţului nostru. Avem o populaţie după domiciliu la 1 ianuarie 2022 de 324.819 persoane. (...) Recensământul precedent, cel din 2011, a recenzat 286.225 de persoane ca populaţie rezidentă a judeţului. Erau aproape 50.000 de persoane diferenţă faţă de populaţia cu domiciliu. Populaţia rezidentă la 1 decembrie 2021, după estimările Institutului Naţional de Statistică, era de 273.926 persoane. Noi am realizat, la sfârşitul Recensământului, total chestionare completate pentru 292.511 persoane, din care au fost validate ca CNP-uri 288.201. La Recensământul precedent am avut circa 12.000 persoane recenzate din surse administrative, acum am pus semne de întrebare, încă nu ştim această informaţie. Populaţia rezidentă estimată pentru Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor runda 2021 pentru Bistriţa-Năsăud se va încadra, în mod sigur, între 295.000 şi 300.000 persoane. Este mai mare cu peste 10.000 faţă de populaţia rezidentă din 2011 şi mai mare cu peste 21.000 decât populaţia rezidentă estimată de INS la 1 decembrie 2021 reprezentând 91% din populaţia după domiciliu. Au rămas circa 30.000 persoane diferenţa între populaţia rezidentă şi populaţia după domiciliu a judeţului, care sunt nerezidenţi, sunt plecaţi şi, în mod deosebit, în străinătate”, a explicat directorul executiv Mircea Chira

Ilfov: Capitala pierde populație în favoarea Ilfovului

Bucureștiul a pierdut o parte din populație – atât din cauza declinului demografic, cât și a unui proces de suburbanizare, mulți oameni mutându-se în județul învecinat Ilfov sau chiar mai departe.Nivelul PIB pe cap de locuitor exprimat la standardul puterii de cumpărare în regiunea București-Ilfov (cea mai dinamică regiune a țării) depășește în prezent cu 29% media UE-28, în timp ce în Regiunea Nord-Est, cea mai săracă din România (și a patra din UE ca nivel de sărăcie), acesta reprezintă doar 35% din media UE-28, arată un raport al Băncii Mondiale.

Dealtfel, Ilfov, Suceava și Bistrița Năsăud, cu vârsta medie a locuitorilor în jurul a 40 de ani, sunt și cele mai tinere județe ale României. Paradoxal, deși Ilfovul oferă printre cele mai mari salarii medii nete din țară, calitatea vieții, încrederea în autorități și percepția siguranței personale sunt printre cele mai scăzute din țară.

Suceava: Are printre cele mai ridicate nivele ale natalității, printre cele mai ridicate rate ale nupțialității

Primarul sucevean Ion Lungu a declarat presei locale Suceava înregistrează cele mai mari valori sau se află în top la numeroase capitole în privința gradului de mulțumire a populației arată că lucrurile merg într-o direcție bună în municipiul reședință de județ.

„Banca Mondială a făcut un sondaj de care noi nu am știut. Suntem surprinși și mulțumiți de anumite aspecte care au apărut în studiu. Nu m-aș lega neapărat de gradul de fericire, ci m-aș opri la două lucruri destul de importante și care s-au făcut în baza indicatorilor economici și raportărilor pe care le-am făcut la nivel Ministerului de Finanțe, raportările contabile pe care le facem. În primul rând, «În ce măsură sunteți mulțumiți de proiectele de investiții realizate de către Primărie?» Suntem pe primul loc în țară! 55% din suceveni sunt foarte mulțumiți de proiectele derulate de primărie și acest lucru mă bucură foarte mult”, a transmis Ion Lungu.

Acesta a precizat că Suceava se află înaintea municipiului Oradea, unde 53% dintre cetățeni sunt mulțumiți de proiectele de investiții care s-au făcut, și a municipiului Cluj-Napoca unde a fost înregistrat un procent de 27%.

„Un alt indicator destul de important: «În ce măsură sunteți de acord cu următoarea afirmație: Serviciile administrative ale orașului meu ajută în mod eficient oamenii?». Aici suntem pe locul II. Pe locul I, 45% dintre orădeni apreciază acest lucru, pe locul II se află Suceava cu 38%, iar pe locul III, la fel, surprinzător, se află Clujul, cu un procent destul de mic – 17%.