Sâmbătă, 07 Ianuarie 2023

Dan Popa

​​În fiecare zi, Bloomberg face un top al celor mai bogați 500 de pământeni. Bloomberg Billionaires Index actualizează datele pentru fiecare miliardar la sfârșitul fiecărei zile de tranzacționare în New York. Pentru 7 ianuarie în top 500 nu aveam niciun român inclus.

Topul miliardarilor Foto: Jaap Arriens/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Lista cuprinzând Bloomberg Billionaires Index poate fi consultată aici.

Bernard Arnault- LVMH. Lecturi, pian, artă. Plus o insulă doar a lui, în Bahamas

Cel mai bogat om al planetei rămâne Bernard Arnault, proprietarul conglomeratului LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton). Este mai bogat decât Elon Musk sau Jeff Bezos, averea lui fiind de circa 175 miliarde de dolari.

LVMH are sediul în Paris și e format din 75 de branduri separate, majoritatea de băuturi, modă și cosmetice de lux. Are venituri anuale de circa 65 miliarde de dolari, iar moda și produsele de marochinărie aduc jumătate din aceste venituri. Valoarea de piațăa LVMH era la finalul anului trecut de 375 de miliarde de dolari, fiind înaintea Mastercard, Chevron sau Nestle.

Arnault este un om retras și puțin cunoscut în afara Franței. Mărcile care alcătuiesc concernul sunt însă foarte cunoscute - printre ele: Bulgari, Dior, Fendi, Givenchy, Sephora și, desigur, Louis Vuitton.

Pe lângă faptul că este cel mai bogat om, președintele LVMH Bernard Arnault este și un pianist bun. A luat lecții în acest sens iar acum știe să cânte șase dintre studiile lui Frédéric Chopin.

Un alt hobby al lui este lectura, preferații săi fiind romancierii romantici din secolul al XIX-lea, preferatul lui fiind Stendhal (Roșu și Negru sau Mănăstirea din Parma).

Are o super-colecție de opere de artă, cu lucrări ale lui Andy Warhol, Monet, Pablo Picasso, Yves Klein și Henry Moore și alții. Mai deține trei ziare: Les Echos, Le Parisien și La Tribune, precum și revista Connaissance des Artes.

Are propria sa insulă în Bahamas, una destul de mare chiar, fiind vecin cu David Copperfield și Johnny Depp.

Musk. Elon Musk.

Celebru dar și controversat, lui Elon Musk (avere calculată de Bloomberg la 126 miliarde de dolari) îi place să se relaxeze cu o carte bună. Cartea preferată încă din tinerețe? E „Ghidul autostopistului galactic”, care l-a iinfluențat decisiv.

În plus, este un gamer pasionat. Bine, asta nu ar trebui să fie o surpriză, dacă ne amintim că pe la 12 ani, Musk a vândut chiar și un joc video (Blastar) pentru 500 de dolari. Apoi, a mai fost implicat în start-up-ul de jocuri Rocket Science. Îi plăceau teribil Deus Ex, Fallout și BioShock.

Dar cel mai mult și mai mult îi place să dea petreceri. Potrivit cărții lui Ashlee Vance, Elon Musk: Tesla, SpaceX and the Quest for a Fantastic Future, anii de naștere și serbările corporate se făceau fie în castele închiriat în Anglia (unde oaspeții se jucau de-a v-ați ascunselea) sau includeau petreceri în Veneția, unde Musk se îmbrăca în cavaler.

Musk se uită și la seriale pe Netflix sau HBOMax. El a dezvăluit că fusese pasionat de serialul Silicon Valley și de Black Mirror. De asemenea, îi plac documentarele istorice (idolul lui e Gingis Han) și anime-urile (Death Note și Evangelion).

Gautam Adani- miliardarul discret

În ciuda spectaculoasei sale bogății (117 miliarde de dolari), se știu puține lucruri despre Adani. El e descris ca un om de afaceri discret care își păstrează viața privată și micile pasiuni departe de ochii publicului. Deci, cine este omul care a captat atenția lumii cu planurile sale ambițioase de energie regenerabilă, limitele vieții sale personale și soldul bancar în creștere? I

Adani a renunțat la universitate și a început o firmă de export de materii prime în 1988, scrie Forbes. După 20 de ani avea deja primul miliard de dolari. Adani a investit în domeniul energiei regenerabile, aeroporturilor și companiilor media.

Unul din hobbyurile lui este să călătorească. Adani are permanent la dispoziție trei avioane private. Potrivit India Times, el deține un Beechcraft, Hawker și un Bombardier. Când nu folosește unul dintre avioanele sale, Adani utilizează una din mașinile de lux pe care le deține. Într-un interviu mai vechi dat în India Times, el își amintea că primul său mijloc de transport a fost un scuter modest.

În prezent, are o serie de mașini de lux din care să aleagă, inclusiv ultimele modele de BMW, Rolls-Royce Ghost și Ferrari California. Pentru călătorii scurte, Adani are propriile elicoptere. Și-a cumpărat 3, să fie acolo că nu se știe...

Warren Buffett- viața cu 111 miliarde de dolari

Citește, citește, citește! Acesta a fost sfatul dat de oracolul din Omaha când a fost întrebat cum să devii deștept. El a ridicat un teanc de hârtii și a spus: „citește 500 de pagini ca asta în fiecare zi. Așa se acumulează cunoștințele, ca o dobândă compusă”.

Buffett își petrece 80% din zi citind ( la serviciu - rapoartefinanciare, iar acasă - ziare și cărți).

„Citesc și astfel gândesc mai mult și iau decizii mai puțin impulsive decât majoritatea oamenilor de afaceri”.

Lui Buffett îi place Coca Cola. Bea cam 5 pe zi. „Un sfert din mine e Coca-Cola”, a recunoscut el. Îi plac hamburgerii. În 2007 (la vârsta de 77 de ani), a dezvăluit că medicul său i-a oferit o alegere simplă: „Fie mănânci mai bine, fie faci mișcare”. Buffett a ales exercițiul, „cel mai mic rău dintre cele două”.

Fii recunoscător, nu risipitor, e un alt sfat de-al lui. „Dacă te afli printre cei mai norocoși 1% dintre oameni, ești dator să te gândești la ceilalți 99%.”

Buffett locuiește în aceeași casă pe care a cumpărat-o în 1958 cu 31.500 de dolari (sigur, acum te-ar costa mult mai mult să fii vecin cu el) .

Joacă un joc care necesită răbdare, mai recomandă Buffett. El a recunoscut că își gestionează averea ca și cum ar juca un joc. Acest lucru nu este surprinzător. Îi place să rămână atent jucând Bridge (care, la fel ca Monopoly, durează mult timp să se termine). De fapt, lui Buffett îi place atât de mult Bridge, încât poate fi găsit uneori într-un mall din Omaha, plătind 7 dolari pentru a juca cu vreun pensionar. ”Bridge este despre balanbsul câștig/pierdere. Faci calcule tot timpul", crede miliardarul.

E pasionat de ukulele și chiar își scrie propriile cântece. Există videoclipuri pe YouTube cu el cântând.

Jeff Bezos, aventurierul

Bezos are o înclinație pentru aventuri. Îi place să călărească, a fost pe fundul oceanelor și chiar în Spațiu. În 2013, Bezos, fratele său, cumnatul său și părinții săi au petrecut 30 de zile pe apă, recuperând bucăți din motorul navei spațiale Apollo 11, cea care a dus primii oameni pe Lună.

„Am văzut un tărâm subacvatic al minunilor – o grădină formată din resturi de motoare F-1 răsucite care spun povestea unui sfârșit înflăcărat și violent- o dovadă a programului Apollo”, a scris Bezos

În 2017, Bezos a distribuit un videoclip pe Instagram pentru a sărbători deschiderea unuia dintre parcurile eoliene Amazon. Echipat doar cu un ham și o cască de protecție, Bezos a stat deasupra unei turbine și a spart o sticlă de șampanie. E pasionat de peșteri și de golf

Bill Gates- tenis, cărți, călătorii

Bridge, tenis, lecturi sau călătorii- toate acestea îl fascinează pe Gates (108 miliarde de dolari)

Bridge- „Părinții mei m-au învățat prima dată bridge-ul, dar a început să-mi placă abia după ce am jucat cu Warren Buffett”

Catan- „Acest joc de strategie este favorit în familia mea. Melinda, copiii noștri și cu mine am petrecut multe ore stând în jurul mesei construind drumuri și făcând strategii pentru a fi primii care ajung la victorie”

Tenis- „Toată viața am jucat tenis” . Gates a făcut pereche cu Roger Federer într-un meci demonstrativ cu Rafael Nadal și comediantul Trevor Noah, meci cțtigat de Bates/Federer. „ Nu aș spune că a fost cel mai relaxant joc de tenis pe care l-am jucat vreodată, dar a fost foarte distractiv”, a spus Gates.

Lecturi- „Una dintre modalitățile mele preferate de a mă relaxa este să citesc. Încerc să citesc o carte pe săptămână și am mereu o geantă întreagă de cărți atunci când plec într-o vacanță”

Când spui Larry Ellison,spui iahting și sailing

Larry Ellison, fondatorul Oracle, are o avere de circa 95 miliarde de dolari. Are din ce-și finanța hobbyurile, cum ar veni.

Ellison are licență de pilot de avion și deține mai multe avioane, dar și o colecție impresionantă de mașini.

În 2012, a cumpărat aproximativ 98% din Lana'I, a șasea insulă ca mărime din Hawaii, care include două stațiuni de lux, două terenuri de golf și două club house. A cumpărat o companie aeriană care zboară spre Lanai'l și a transformat insula într-un fel de laborator tehnologic.

Casa lui din Woodside, California, este modelată după cea a unui împărat japonez și are o colecție masivă de artă japoneză. Mai deține zeci de alte case în California șio proprietate în Kyoto.

Dar cel mai mare și mai cunoscut hobby al lui Ellison este iahtingul. În 2010, i-a vândut Rising Sun, iahtul său gigant, mogulului de la Hollywood David Geffen. Este al 10-lea cel mai mare iaht din lume, potrivit Boat International.

Ellison deține acum Musashi, al 50-lea cel mai mare iaht din lume. Iahtul, numit după un războinic samurai, include un teren de baschet (și o barcă care urmează iahtul, cu rol de a recupera mingile care au căzut în ocean).

Mukesh Ambani - 86,8 miliarde de dolari

Mukesh Ambani (președintele la Reliance Industries) este considerat unul dintre cei mai influenți indieni. Compania lui reprezintă 5% din PIB-ul Indiei.

E vegetarian. Mukesh Ambani nu s-a atins niciodată de o băutură alcoolică. Nu bea și nu mănâncă carne, preferând să urmeze o dietă vegetariană strictă.

Nu e pretențios- mănâncă și la fast-fooduri și la cele mai sofisticate restaurante din Mumbai. Preferă orezul, dal (lintea) și chapattis, o pâine simplă făcută cu făină integrală.

E matinal. Mukesh Ambani se trezește între 5 și 5:30 în fiecare zi. Apoi merge la sală pentru un antrenament revigorant, citește știrile și ia un mic dejun copios la restaurantul său preferat înainte de a pleca la muncă.

Își petrece duminica cu familia. Ambani este foarte apropiat de familiei. E și foarte religios, cerând zilnic binecuvântarea mamei sale înainte de a pleca la muncă. Seara discută cu soția sa, Neeta, despre cum a fost la birou și ce probleme au mai apărut.

Și-a plafonat salariul. În calitate de șef al Reliance Industries, Ambani câștigă 2 milioane de dolari pe an. Suma nu este mare, având în vedere dimensiunea mare a companiei sale; mai mult, este același salariu pe care îl câștiga acum 10 ani. Ambani și-a plafonat în mod deliberat salariul, declarând că dorește să dea un exemplu de moderație în nivelurile de compensare a managerilor.

Colecționează mașini. Are aproape 170 de vehicule. Preintre ele, un BMW 670Li blindat, un Aston Martin Rapide, un Rolls-Royce Phantom și un Bentley Continental Flying Spur.

Larry Page

Co-fondatorul Google, Larry Page (82,4 miliarde de dolari), este un mare iubitor de sporturi în aer liber, iar Kiteboarding-ul este preferatul lui. El frecventează Alaska și Insula Necker, insula privată a miliardarului excentric Richard Branson pentru kiteboarding

Înafară de kiteboarding, Page deține o flotă de avioane, inclusiv un Boeing 767, potrivit Forbes. El are propriul terminal privat la Aeroportul Internațional San Jose.

Steve Ballmer- golf și Netflix

Potrivit Business Insider, Ballmer (81,1 miliarde de dolari) a fost foarte ocupat după retragerea sa de la Microsoft – cu golful și cu Netflix-ul.

Ballmer și-a petrecut timpul urmărind „The Good Wife” pe Netflix.

Reamintim că în 1980, Ballmer a renunțat la un program de MBA la Stanford pentru a se alătura lui Bill Gates în cadrul Microsoft.

Steve Ballmer, a dezvăluit într-un interviu din 2017 că la un moment dat avea abonamente la șapte cluburi de golf diferite din Statele Unite și făcea excursii cu prietenii în alte țări unde erau terenurile cele mai bune pentru a juca golf.

Dar are un hobby și mai scump decât golful: deținerea unei echipe de baschet.În 2014, a cumpărat Los Angeles Clippers, iar Forbes l-a declarat cel mai bogat proprietar de echipă din sportul profesionist pentru al optulea an consecutiv.