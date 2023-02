FINANTE - BANCI Marți, 28 Februarie 2023, 09:39

Dan Popa • HotNews.ro

0

Circa 60% din analiștii români membri ai Chartered Financial Analyst (CFA) România consideră că prețurile proprietăților rezidențiale în orașe vor scădea în următoarele 12 luni, iar 80% spun că prețurile sunt supraevaluate.

Locuințe din Capitală Foto: DreamsTime

Alte așteptări ale analiștilor CFA România:

Deficitul bugetului de stat anticipat pentru acest an: valoarea medie a anticipatiilor a crescut la 5,3%.

Pentru anul 2023 valoarea anticipata de crestere a PIB real a crescut usor fata de exercitiul anterior la 1,9%.

Datoria publica in PIB este anticipata sa se majoreze la 57% in urmatoarele 12 luni.

“Pe fondul stirilor pozitive priving reducerea pretului gazului metan care a condus la reducerea ratelor de inflatie peste asteptarile pietei, si revizuirea in sens crescator a proiectiilor de crestere economica atat in economiile dezvoltate cat si in tarile emergente, indicatorii de incredere au inregistrat cresteri generalizate. In aceste conditii si Indicatorul de Incredere al Asociatiei CFA Romania si-a continut cresterea si in luna ianuarie, ambele sale componente inregistrand o majorare de peste 5 puncte”, spune Adrian Codirlașu, CFA – Vicepresedinte al Asociatiei CFA Romania.

Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a crescut (cu 5,4 puncte) la valoarea de 43,3 puncte. Aceasta situatie s-a datorat pe de o parte majorarii cu 6,3 puncte a componentei de conditii curente, iar pe de alta parte a cresterii, cu 5,0 puncte a componentei de anticipatii. Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni s-a redus la o singura cifra, ajungand la o valoare medie de 9,18%.

In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, 80% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni a intrat sub valoarea de 5 lei pentru un euro fiind de 4,9759 lei pentru un euro, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este 5,0215 lei pentru un euro.