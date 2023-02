FINANTE - BANCI Marți, 28 Februarie 2023, 13:45

Dan Popa • HotNews.ro

2

În toate discuțiile pe care le-am avut - și care au fost foarte civilizate - bineînțeles că am rugat ca orice decizie pe care o companie sau alta ar urma să o ia, să țină seama de interesul acelei companii pe termen mediu și lung. Se pare că rugămintea noastră a fost auzită, a spus CEO-ul BCR, Sergiu Manea, întrebat câte companii de stat și-au mutat conturile de la BCR în semn de protest pentru eșecul Schengen.

Ofiter bancar si clienti Foto: Jirapong Manastrong / Alamy / Alamy / Profimedia

„CNAIR a decis să își închidă toate conturile de la BCR, membră a Erste Group, Austria, unul dintre cele mai importante grupuri financiare din România. Un astfel de demers va fi făcut de toate instituțiile din subordinea Ministerului Transporturilor”, anunțase ministrul Sorin Grindeanu la jumătatea lunii decembrie.

„Așa cum întreaga verticală executivă a Statului român a subliniat- mă refer la președinții partidelor, două partide politice și la Palatul Cotroceni- îndemnul a fost unul la calm și la raționalitate”, a mai spus Manea.

„Calitatea serviciilor noastre de consiliere mai ales cele din decembrie și-au spus cuvântul, pentru că mai mulți oameni și mai multe companii au venit și și-au deschis conturi la noi, comparativ cu alte perioade. Ceea ce confirmă că fiecare român poate decide ce e mai bine pentru el. Iar dacă mai mulți oameni și mai multe firme au optat să lucreze cu BCR, înseamnă mult mai mult pentru noi decât orice altceva”, a adăugat vicepreședinta BCR, Dana Dima.

”Pentru noi a fost foarte important cu ce mesaj venim și mai ales care să fie tonul reacției noastre inclusiv în relația cu clienții. Efortul pe care nu l-ați văzut au fost discuțiile continue cu managerii din sectorul public și cu managerii noștri din țară. Eu de pildă m-am mutat în acea perioadă la Oradea și am lucrat de acolo. Era foarte multă emoție și voiam să fiu acolo să discut cu colegii mei sau cu clienții de acolo care aveau întrebări. Emoționați am fost toți, dar n-a fost singura emoție prin care am trecut- a fost pandemia, apoi a venit blestematul de război. Important e cum gestionăm acest gen de situații pentru că suntem oameni și noi”, a mai spus CEO-ul BCR.

BCR și-a prezentat marți într-o conferință rezultatele financiare pe anul trecut, banca înregistrând un profit net de 1,746 miliarde de lei, respectiv 354 milioane de euro, în creştere cu 23,8% faţă de 1,410 milioane de lei (286,5 milioane de euro) în 2021, datorită unei performanţe operaţionale îmbunătăţite, susţinută de continuarea creşterii puternice a creditării.